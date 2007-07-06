Клерки сдают деньги на школьные нужды

Сегодня на нашем сайте завершился опрос на тему финансирования родителями расходов на школьные нужды.

Как показали результаты опроса, подавляющее число наших читателей (88%), имеющих детей-школьников сдают деньги на ремонт школы и прочие аналогичные нужды. При этом более половины опрошенных (53%) делают это отнюдь не добровольно: возмущаются, но платят. Еще 35% респондентов сдают деньги, потому что считают это нормальным.

А вот тех, кто не финансирует школьные ремонты принципиально, среди родителей оказалось не так много – всего 5%.

Стоит отметить, что 7% опрошенных ответили, что ничего не сдают, потому что школа не требует от них никаких денег.