На Сахалине малоимущим выдают продуктовые наборы

В Сахалинской области началось предоставление адресной продовольственной помощи малоимущим семьям. Всего новую меру социальной поддержки будут получать почти двадцать тысяч сахалинских семей, имеющих детей до 18 лет. Выдача продуктовых наборов организована через социальные магазины.

Адресная продовольственная помощь предоставляется раз в квартал. В продуктовую корзину входят рыбные консервы, тушёнка, сгущенное молоко, 4 вида крупы, чай, растительное масло, мука и сахар.

Стоимость одного набора для жителей Сахалина — 2500 рублей, для жителей Курильских островов — 3000 рублей, сообщили в региональном министерстве соцзащиты.