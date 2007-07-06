Разница зарплат в отраслях экономики достигла минимума

Разрыв между зарплатами в различных отраслях в 2010–2016 годах заметно сократился. К такому выводу пришли в Банке России после анализа ситуации в разных сегментах экономики, пишут «Известия».

При этом доходы граждан, занятых в сельском хозяйстве и бюджетном секторе, в последние годы росли ускоренными темпами благодаря майским указам президента и импортозамещению, отметили в ЦБ.

На фоне кризисных явлений приблизились к средним и зарплаты работников финансового сектора. По данным Росстата, в 2010 году наибольший уровень заработной платы наблюдался в финансовой сфере (239% по отношению к средней) и добыче полезных ископаемых (190%). В 2016 году действительно наблюдается некоторое снижение соотношения заработной платы в финансовой деятельности к среднероссийскому уровню по сравнению с 2010 годом (с 239% до 213%). При этом в добыче полезных ископаемых это соотношение практически не изменилось (190%), сообщили в Минтруде. Меньше всего платят по-прежнему в сельском хозяйстве, однако соотношение зарплат в этом сегменте к среднероссийскому уровню выросло с 51% в 2010 году до 58% в 2016-м.

В Минтруде прогнозируют сохранение тенденции роста реальных зарплат в 1,3% ежегодно — в основном благодаря повышению доходов бюджетников.