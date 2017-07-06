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Комитет Госдумы отклонил законопроект Мизулиной о запрете бэби-боксов

06.07.17 15:27

6 июля прошло заседание Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщает пресс-служба нижней палаты Парламента.

Законопроект Елена Мизулиной о запрете бэби-боксов по итогам обсуждения рекомендован к отклонению. Впрочем, так же рекомендован к отклонению и один из законопроектов об установке бэби-боксов.

Проект федерального закона Оксаны Пушкиной, Ирины Родниной и Елены Вторыгиной № 133733-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» Комитет отправил на доработку. Документ наделяет региональные власти правом решать, нужно ли организовывать на территории субъекта специализированные места для новорожденных. К обсуждению этого проекта Комитет планирует вернуться осенью.

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