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Все-таки офис – не место для домашних животных: о чем высказались клерки

17.07.17 10:32

На «Клерке» завершился опрос, в котором мы просили читателей высказать свое мнение по поводу нахождения в офисе домашних животных.

Большинство наших читателей (49%) высказались категорически против, отметив что офис – это не зоопарк и кошка/собакам и прочей живности там не место.

Между тем нельзя сказать, что это большинство – подавляющее. Чуть меньше наших читателей (41%) заявили, что положительно относятся к такому положению дел, отметив, что животные на работе способствуют снижению стресса.

Еще 10% опрошенных заняли нейтральную позицию.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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