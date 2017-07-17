Сколько пенсионных баллов в 2017 году можно заработать при окладе 30 тыс. руб?

Всего в три действия можно посчитать, сколько пенсионных баллов вы заработаете за 2017 год, пояснили в отделении ПФР по Республике Коми.

1. Вычислим, сколько взносов заплатит за вас работодатель в ПФР : размер вашей зарплаты х 12 мес. х 16%. Например, при зарплате в 30 000 рублей сумма взносов за 2017 год составит 57 600 рублей.

2. Разделим полученную сумму на сумму максимального взноса в ПФР В 2017 году он составляет 140 160 рублей. 57 600 / 140 160 = 0,41

3.Умножим эту величину на 10. Получилось 4,1 балла . Это и есть количество заработанных вами пенсионных баллов.