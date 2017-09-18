Контрольные закупки Роспотребнадзора узаконят

37

В Госдуму внесен законопроект, дающий право Роспотребнадзору проводить контрольные закупки. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Проект «О внесении изменений в Закон Российской Федерации „О защите прав потребителей“ и Федеральный закон „О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“» подготовлен самим Роспотребнадзором, во исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина.

С 1 января 2017 года в Федеральном законе от 3 июля 2016 года № 277-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» появилась новая статья 16.1 «Контрольная закупка». Ею установлено, что контрольная закупка представляет собой мероприятие по контролю, в ходе которого органом государственного контроля (надзора) осуществляются действия по созданию ситуации для совершения сделки в целях проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг потребителям.

Предлагаемыми Роспотребнадзором поправками в законодательство, действие статьи «Контрольная закупка» будет распространено на это ведомство.