Клерк.Ру
 
0
0

Работающие пенсионеры сами сделали свой выбор. Хочешь работать – не жди индексацию

19.09.17 11:33
153

Индексации пенсий работающим пенсионерам в 2018 году по-прежнему не будет, заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Между тем председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук указал, что таким образом у россиян пропадает мотивация платить взносы с зарплат.

Однако Силуанов уверен, что отказ от индексации никак не ухудшает положение работающих пенсионеров, так как их зарплаты растут, у них есть возможность иметь больше средств и доходов.

Кроме того, глава Минфина отметил, что пенсионеры сами делают такой выбор – работать.

На это Мохначук заметил, что работать на пенсии «это не их выбор, а нужда». «Попробуйте выжить на 6200. Это нужда. И за семь тысяч. Нужда заставляет делать выбор», — сказал он.

«Не могу согласиться. Каждый пенсионер принимает решение — работать, вести активный образ жизни или уйти на пенсию», — цитирует РИА Новости слова Силуанова.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
1 мнение
Клерк
Елена_N
, Ростов-на-Дону
«Не могу согласиться. Каждый пенсионер принимает решение — работать, вести активный образ жизни или уйти на пенсию», — цитирует РИА Новости слова Силуанова.

 Вот опять просится банальность на язык. Дайте Силуанову сейчас зарплату на уровне прожиточного минимума, а потом пенсию не в 6000, а пусть(аттракцион неслыханной щедрости!) в 8500, и пусть делает свой выбор.

Люди которым это нравится
Новости директору
 
Число работающих пенсионеров за год снизилось на полмиллиона человек
 
Новости директору
 
На сколько выросли пенсии у работающих пенсионеров
 
Бухгалтерские новости
 
Из-за ошибки в СЗВ-М ПФР неправомерно проиндексировал пенсию и требует от работодателя возмещения убытков
 
Новости директору
 
Повышение пенсионного возраста приведет к экономии бюджета на 1,7 трлн. рублей
 

»
Мнения 142
Клерк
hub
Увеличение поступлений по данным организациям в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по...
Как налоговики выявляют серые зарплаты
Аноним
Имя кредитора: г-н Пол Уильям.Lender E-mail: paul_william_loanhouse@hotmail. comМы предлагаем час...
Как получить кредит на развитие малого бизнеса? Советы экспертов
ИП 6%
Izem
hub, Вы писали:Практически 50% представленных браузеров имеют в основе движок Ghrome))))) Бо...
Как за пять лет поменялись интернет-девайсы бухгалтеров
Аноним
А если я не дам такого согласия? Естественно банк может отказать в выдаче кредита. А по уже выдан...
Быть или не быть: покров налоговой тайны может снять только сам налогоплательщик
<b>Модератор</b>
бух2007
при этом указывалось исключение - операции по перечислению дохода от предпринимательской деятельн...
Суд вступился за предпринимателя, у которого банк списал комиссию за перевод собственных средств
<b>Модератор</b>
Январь
Аноним, ну расскажите же бестолковым, что хорошо, в чем развитие??? Только не общими фразами...
Реакция бухгалтеров на «Такси»: опрос на «Клерке»
ИП 6%
Izem
alethena, Вы писали:Админ на рабочем компе оперу не ставит, не любит ее, а лично я только за нее&...
Как за пять лет поменялись интернет-девайсы бухгалтеров
Аноним
Добрый день.Получен ответ из управления ФНС:"Вопрос о передаче ПФР уточненных сведений в электрон...
ИФНС незаконно списала со счета ИП 139 тыс. рублей из-за неверно переданных данных из ПФР
Аноним
Да заканчивайте вы плакаться о том, что убрали старый интерфейс! Техника и софт двигаются вперед ...
Реакция бухгалтеров на «Такси»: опрос на «Клерке»
Аноним
Да на ярмарку проще сходить, чем попасть к Шнуру на концерт или Киркорову. Первый был, второй под...
10 причин переехать на юг России
Аноним
Согласна на все 100! А и то, за что штрафовать, если ничего не менять?
Новые правила заполнения книг покупок и продаж с 1 октября 2017
Клерк
interpit
Подскажите пожалуйста, как найти контакты авторов статьи? 
Зарплата меняет цвет
Клерк
Диана Г.Н.
Вислоухая, мучить то не будут, только деньги снимут, причем по закону). Ну что поделаешь, не разо...
В неверном сальдо по взносам налоговики винят программу и фонды
Модератор.
varo
Аноним, Вы писали:Что вы носитесь с Краснодаром, как списанной торбой. Ярмарки жилья проводятся п...
10 причин переехать на юг России
Аноним
Это еще цветочки, реестр "Добросовестный работодатель" уже давно существует в ГИТах. Тут оказывае...
Работодатели будут проверять сами себя на соблюдение ТК
Клерк
Wirta
Над.К, Вы писали:Конечно будет, как всегда, в последние дни сентября  спасибо, очень удобная...
Сроки сдачи отчетности в 3 квартале 2017 года
Аноним
Что вы носитесь с Краснодаром, как списанной торбой. Ярмарки жилья проводятся периодически с пред...
10 причин переехать на юг России
Аноним
В 2016 году у меня была зп в ООО 15 тыс в месяц + по себе по ИП заплатил максималку (толи 156, то...
Пенсия ИП: посчитали - прослезились
<b>Модератор</b>
Над.К
Конечно будет, как всегда, в последние дни сентября :)
Сроки сдачи отчетности в 3 квартале 2017 года
Аноним
А может народ поменять?  Так народ поменяешь на нормальный, и он быстренько правительство по...
Интернет-провайдеры грозятся уйти в тень из-за штрафов Роскомнадзора
Аноним
varo, Вы писали:что Краснодар поистине райское местечко  А разве нет? ) Если бы
10 причин переехать на юг России
Аноним
Ну или правительство менять.  Ой, чё-то много тут менять придётся... кроме правительства. А...
Интернет-провайдеры грозятся уйти в тень из-за штрафов Роскомнадзора
Аноним
А уж всяким "вулканам" и прочим "игровым" азартным клубам - так вообще можно всё
Букмекерская контора не должна располагаться в жилом доме. Оштрафуют на 500 тыс.
Аноним
хром и яндекс оперу ни один уважающий IT-шник не поставит... и я так же)
Как за пять лет поменялись интернет-девайсы бухгалтеров
<b>Модератор</b>
Starik4klerk
Аноним, Вы писали:лучше показатели по расшариванию контента В соцсети, где расшаривание не б...
«Ночной бухгалтер». Что бухгалтеры будут считать и заполнять по-новому. Конфликт в «Клерке»
Клерк
katrin0610
Мою возмущению нет предела....Не хочу "Таски" я ваше...(((
Реакция бухгалтеров на «Такси»: опрос на «Клерке»
Клерк
Елена_N
И все равно жду от Над.К. тему :"Что сдаем за 3 квартал(9 месяцев) 2017 г".  Хочется чего-то...
Сроки сдачи отчетности в 3 квартале 2017 года
Клерк
hub
Практически 50% представленных браузеров имеют в основе движок Ghrome)))))
Как за пять лет поменялись интернет-девайсы бухгалтеров
Клерк
Елена_N
«Не могу согласиться. Каждый пенсионер принимает решение &mdash; работать, вести актив...
Работающие пенсионеры сами сделали свой выбор. Хочешь работать – не жди индексацию
Клерк
Елена_N
поощрения добросовестного работодателя.  Это что за зверь? Как вы думаете, много желающ...
Работодатели будут проверять сами себя на соблюдение ТК