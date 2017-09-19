Работающие пенсионеры сами сделали свой выбор. Хочешь работать – не жди индексацию

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Индексации пенсий работающим пенсионерам в 2018 году по-прежнему не будет, заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.



Между тем председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук указал, что таким образом у россиян пропадает мотивация платить взносы с зарплат.

Однако Силуанов уверен, что отказ от индексации никак не ухудшает положение работающих пенсионеров, так как их зарплаты растут, у них есть возможность иметь больше средств и доходов.

Кроме того, глава Минфина отметил, что пенсионеры сами делают такой выбор – работать.

На это Мохначук заметил, что работать на пенсии «это не их выбор, а нужда». «Попробуйте выжить на 6200. Это нужда. И за семь тысяч. Нужда заставляет делать выбор», — сказал он.

«Не могу согласиться. Каждый пенсионер принимает решение — работать, вести активный образ жизни или уйти на пенсию», — цитирует РИА Новости слова Силуанова.