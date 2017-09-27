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ПФР: серая зарплата может лишить вас половины пенсии

27.09.17 08:04
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Сегодня выплата неофициальной, так называемой зарплаты в «конверте», к сожалению, стала нормой жизни для многих россиян, сетуют в ПФР. Складывается впечатление, что работники не видят проблем в теневом доходе, так как считают, что в кошелек им напрямую идут «чистые деньги». Что особенно настораживает, они закрывают глаза на то, что согласившись работать на таких условиях, рискуют остаться без полноценной пенсии в будущем.

- Недавно к нам обратился за консультацией сотрудник одной коммерческой организации. Зайдя в Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, он был поражен малой цифрой начислений от своих работодателей, - рассказывают в отделении ПФР по Алтайскому краю. - Когда мы расписали все его «разноцветные» зарплаты, оказалось, что он уже сейчас лишил себя половины будущей пенсии.

Действительно, в Алтайском крае немало пенсионеров, которые получают трудовую пенсию в минимальном размере. Можно предположить, что некоторые из них имеют такую низкую пенсию, в том числе и потому, что получали доходы, которые не отражались ни в каких документах. То есть работали неофициально: зарплату получали, но страховых взносов с нее никто не выплачивал. Результат: люди трудились, но при оформлении пенсии никаких справок представить не могут. 

Наниматель, выдавая зарплату или часть ее в конверте, без отражения в бухучете и, соответственно, без уплаты налогов и страховых взносов, «крадет» при этом значительную часть пенсии сотрудников. Ведь исчисляться она будет, исходя именно из официальной зарплаты. Чем она выше, тем больше будет пенсия.

Случается, что доказать свою трудовую деятельность бывает не так просто – работодатель либо не заключает никакого договора, либо предлагает работать на временных условиях. А ведь чем продолжительнее периоды работы гражданина, при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы в ПФР, тем больше у него будет сформировано пенсионных прав, так как за каждый год официальной трудовой деятельности будет начисляться определенное количество пенсионных баллов.

Теневые доходы и трудоустройство «без оформления» влекут за собой не только нарушение действующего законодательства, но и ущемление социальных прав работников, в частности, права на достойное пенсионное обеспечение с наступлением пенсионного возраста.

Выходит, что соблюдение законодательства и своих прав нужно требовать от работодателя прямо сейчас, указали в ПФР.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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