Клерк.Ру
 
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Несанкционированную торговлю завуалировали под фестиваль

25.09.17 11:32
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Власти Петергофа приняли решение провести в сезон массового сбора урожая качественной сельскохозяйственной продукции фестиваль «Осенний урожай», вокруг которого разгорелся скандал.

Мероприятие посетила прокуратура района и обнаружила, что фактически на улице проходит несанкционированная ярмарка.

Из 68 бизнесменов-участников «фестиваля» 39 продавали продукцию, не связанную с сельскохозяйственным промыслом. Населению предлагалось приобрести обувь, текстиль, кухонную утварь, одежду, электронную технику и иные товары.

А та сельхозпродукция, которая продавалась на мероприятии, была представлена перекупщиками.

Таким образом, вместо заявленного администрацией района формата «фестиваля» была проведена ярмарка выходного дня, сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

 Отметим, что ярмарка и фестиваль имеют разные правовые статусы. Согласно петербургскому законодательству, при проведении фестиваля город бесплатно предоставляет организаторам площадку. Но при этом фестиваль должен быть некоммерческим мероприятием, причем культурно-массового уклона.

В основе ярмарки лежит торговая составляющая. Однако в Петербурге на проведение ярмарок наложили мораторий, так как нелегальные торговцы начали позиционировать свои палатки не как незаконную торговлю на улицах города, а как ярмарку выходного дня, пишет «Российская газета».

Прокуратура района в адрес главы администрации района внесла представление об устранении нарушений, а также объявила предостережение о недопустимости нарушений требований закона.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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