Компаниям будет проще вернуть деньги, украденные с их счетов

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Процедуру возврата денег, украденных со счетов клиентов банков, упростят. Речь идет о тех случаях, когда списанные со счета средства поступили на счет банка, но еще не были зачислены на счет получателя.

В законопроект о противодействии хищению денежных средств внесены поправки, согласно которым клиентам нет необходимости доказывать правоту в суде, как это было предусмотрено ранее.

В новой версии если компания заявит о списании денег без ее согласия, то банк, на корсчет которого поступили средства, может приостановить их зачисление на счет получателя до пяти рабочих дней, пишут «Ведомости».

Если получатель не представит документы (например, копии договоров, накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ и т. д.), подтверждающие обоснованность получения переведенных денег, средства возвращаются плательщику.

Однако эксперты отмечают, что банки очень редко успевают остановить платеж. Примерно в 90% случаев деньги уже зачислены на счет получателя к тому моменту, когда плательщик заявляет о нелегитимности операции. Остановить операцию до момента зачисления денег на счет получателя удается крайне редко, поскольку перевод со счета на счет занимает часы, а то и минуты.

Законопроект также обязывает все банки отслеживать и блокировать сомнительные операции. Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства обратил внимание на этот пункт. Совет счел, что банк должен доказать, что он приложил усилия, чтобы связаться с клиентом. Иначе банки будут массово блокировать операции, пытаясь формально исполнять требования законопроекта, а для клиентов это приведет к потерям.