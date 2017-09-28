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AliExpress запускает в России еще одну китайскую интернет-площадку

28.09.17 11:33
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AliExpress (входит в Alibaba Group) презентует в России еще одно подразделение китайской корпорации — интернет-магазин Tmall.

Открытие этой интернет-площадки произойдет в середине октября, а сегодня запланирован пилотный запуск, передает РБК.

Tmall делает акцент на товарах среднего и более высоких ценовых сегментов, включая люксовые направления.
Россия станет первой страной за пределами Китая, где будет работать Tmall.

AliExpress останется основной площадкой для заграничных заказов, а Tmall будет специализироваться на собственных продажах и маркетплейсе с товарами с российского склада от крупных производителей. На первом этапе в ассортименте Tmall будут представлены товары из самых популярных у россиян категорий — электроника и бытовая техника, одежда и детские товары.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Аноним
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Аноним
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Аноним
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Клерк
sv777
LIrina-1973, Вы писали:Где же ИФНС его включает, если нам прислали требование о пояснении маленьк...
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<b>Модератор</b>
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Alexej 2011, но по имуществу, купленному до 1 января 2016 года три года.
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<b>Модератор</b>
Над.К
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Над.К
natalisa51, государственное строительство - это устройство государства и его законодательство :)
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Клерк
sv777
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Считая налоговую нагрузку, ИФНС учитывает не все налоги
<b>Модератор</b>
Над.К
Про Белазы это продолжение этого дела http://www.klerk.ru/law/news/446374/Суды таки выяснили, что...
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Клерк
LIrina-1973
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Клерк
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Аноним
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Над.К
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sv777
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