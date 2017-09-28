AliExpress запускает в России еще одну китайскую интернет-площадку

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AliExpress (входит в Alibaba Group) презентует в России еще одно подразделение китайской корпорации — интернет-магазин Tmall.

Открытие этой интернет-площадки произойдет в середине октября, а сегодня запланирован пилотный запуск, передает РБК.

Tmall делает акцент на товарах среднего и более высоких ценовых сегментов, включая люксовые направления.

Россия станет первой страной за пределами Китая, где будет работать Tmall.

AliExpress останется основной площадкой для заграничных заказов, а Tmall будет специализироваться на собственных продажах и маркетплейсе с товарами с российского склада от крупных производителей. На первом этапе в ассортименте Tmall будут представлены товары из самых популярных у россиян категорий — электроника и бытовая техника, одежда и детские товары.