Почему сотрудники не высыпаются и во сколько это обходится работодателям

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В 2017 году среди всех опрошенных россиян работают на постоянном месте работы 63%. Из них половина признались, что не высыпаются в рабочие дни, - 51%.

При этом каждый четвертый (26%) не высыпается 5 дней в неделю, а каждый пятый (20%) – 2 дня в неделю. Такие данные приводит НАФИ.

Основная причина недосыпания – просмотр ТВ-передач, игры или чтение книг до поздна, причем год назад эти занятия называли реже (37%).

Второе место в рейтинге причин недосыпания занимает сверхурочная работа – эту причину указали 30% недосыпающих.

Возрастом и проблемами со здоровьем объясняют недосыпание 23% опрошенных. 15% сообщили, что имеют проблемы со сном из-за маленького ребенка в семье. Посторонний шум беспокоит 11%. Не высыпаются из-за развлечений вне дома 8%, а 4% мешает храп супруга.

Меньше всего высыпаются военнослужащие и квалифицированные специалисты и, наоборот, чаще высыпаются самозанятые граждане, рабочие и руководители высшего звена.

Эксперты НАФИ рассчитали потенциальный размер переплат, которые работодатели вынуждены делать за неэффективно потраченное рабочее время невыспавшихся сотрудников.

Для этого россияне оценивали свою работоспособность в те дни, когда они не высыпаются, по шкале от 0 до 100%. В среднем работающий гражданин, имеющий сложности с режимом труда и отдыха, оценивает свою эффективность в 80%. Учитывая среднюю численность работающих граждан (в начале 2017 года 71,7 млн, данные Росстата) и средние зарплаты в профессиональных группах в регионах, переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составили 190 млрд. руб. в месяц по всей России.