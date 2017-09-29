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Правительство внесло в Госдуму пакет экономических законопроектов

29.09.17 13:35
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Одиннадцать законопроектов внесло сегодня Правительство на рассмотрение в Госдуму.

Главный документ, это проект "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". Законопроект предусматривает увеличение общего объёма доходов на 41,5 млрд рублей, в том числе за счёт увеличения нефтегазовых доходов в сумме 25,7 млрд рублей и ненефтегазовых доходов в сумме 15,8 млрд рублей. Бюджет и материалы к нему занимают 10 526 страниц.

Кроме того, внесены законопроекты:

О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения;

О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование";

О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 254-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации";

О внесении изменений в статью 33-3 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 6-1 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения";

О внесении изменений в статью 33-1 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и др.

Тексты законов пока в базу Госдумы не внесены.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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