СНИЛС нужен даже новорожденным

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Раньше необходимость получения СНИЛС возникала только у работающих людей, сведения о которых работодатель передавал в ПФР. Страховой номер использовался только для оперативности начисления пенсионных накоплений, но со временем, с внедрением инновационных технологий, его функции значительно расширились. Теперь он необходим, как связующий элемент между социальными службами государства, сообщает ОПФР по Белгородской области.

Сегодня СНИЛС является одним из главных документов, без которого малышу не обойтись. Поэтому оформлять СНИЛС ребенку нужно обязательно.

Получение СНИЛС преследует сразу несколько целей. Например, свидетельство потребуется при получении медицинских услуг. Среди них и оформление льготного получения лекарственных препаратов, специализированных видов питания, которые необходимы детям-инвалидам.

СНИЛС потребуется и для получения санаторно-курортного лечения, и бесплатного проезда в санаторий, и при оформлении различного вида пособий.

А после того, как малыш вырастет и достигнет возраста, при котором он может подрабатывать в дни каникул, без СНИЛСа он этого сделать не сможет.