Клерк.Ру
 
0
0

СНИЛС нужен даже новорожденным

05.10.17 08:03
33

Раньше необходимость получения СНИЛС возникала только у работающих людей, сведения о которых работодатель передавал в ПФР. Страховой номер использовался только для оперативности начисления пенсионных накоплений, но со временем, с внедрением инновационных технологий, его функции значительно расширились. Теперь он необходим, как связующий элемент между социальными службами государства, сообщает ОПФР по Белгородской области.

Сегодня СНИЛС является одним из главных документов, без которого малышу не обойтись. Поэтому оформлять СНИЛС ребенку нужно обязательно.

Получение СНИЛС преследует сразу несколько целей. Например, свидетельство потребуется при получении медицинских услуг. Среди них и оформление льготного получения лекарственных препаратов, специализированных видов питания, которые необходимы детям-инвалидам.

СНИЛС потребуется и для получения санаторно-курортного лечения, и бесплатного проезда в санаторий, и при оформлении различного вида пособий.

А после того, как малыш вырастет и достигнет возраста, при котором он может подрабатывать в дни каникул, без СНИЛСа он этого сделать не сможет.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Составление и сдача отчетности»
Бухгалтеру
 
ПФР просит сдать СЗВ-М раньше, грозится взыскать лишнюю пенсию сотрудников и готовится проверять РСВ
 
Бухгалтерские новости
 
СНИЛС: как получить, заменить и восстановить
 

Посетить семинар по теме «Составление и сдача отчетности»

Все семинары по теме Составление и сдача отчетности
»
Мнения 25
Аноним
Бредятина, ну сдал отчетность, но это же постоянный рабочий процесс. Если радоваться сдаче отчетн...
Когда бухгалтеры готовы скакать с бубнами
Аноним
Ни чего подобного. Предпочитаю сдавать всё в первые 1-5 дней и не париться. Весь секрет в том что...
Когда бухгалтеры готовы скакать с бубнами
Аноним
Теперь поручение активнее искать обналичку компаний и сообщать о сомнительных компаниях налоговик...
Какие ваши операции банк посчитает сомнительными из-за рекомендаций ЦБ
Аноним
Да, ржачно. Я бы такого работодателя прям на собеседовании обложил трёхэтажным (пару раз такое бы...
Молния! Чтобы работать главбухом, надо рассказать про свою недвижимость и соседей
Аноним
ну в общем всех все устраивает видимо.  Пока народ массово на улицы не попёр - значит пока в...
Какие ваши операции банк посчитает сомнительными из-за рекомендаций ЦБ
Аноним
Устраивалась главбухом один раз.... спросили замужем ли я, получив отрицательный ответ, участливо...
Молния! Чтобы работать главбухом, надо рассказать про свою недвижимость и соседей
Клерк
Natali Kr
Ой держите меня семеро.....ФСПП у нас должников ищет по алиментам.... Ой не могу.... В полном объ...
Должников по алиментам будут признавать безвестно отсутствующими по новым правилам
Аноним
Пенсии и зарплаты не повышают по тому что бы не было инфляции,то есть они болеют за нас с вами.По...
ПФР не спешит индексировать пенсию после увольнения пенсионера
Аноним
понаехавший Тут, Вы писали:Раньше, в далекой СССР,  когда люди устраивались в милицию, проку...
Молния! Чтобы работать главбухом, надо рассказать про свою недвижимость и соседей
Аноним
Ага, пишите, не перепутайте! Только кто это подпишет? Если только от работника ничего не зависит,...
Как увеличить свой отпуск в 2018 году, не нарушая закон
Аноним
Аноним, голосуй не голосуй, все равно от нас ни чего не зависит,лечение этого вилы
Как будут отслеживать поступления на ваши пластиковые карты: платежи физлиц под прицелом
Клерк
Skrepo4ka
Только зарплата будет меньше в итоге.
Как увеличить свой отпуск в 2018 году, не нарушая закон
Аноним
Добились, надо ещё им подсказать чтоб за воздух начисляли налог
Переводы на картсчета физических лиц в бизнесе. Внимание, опасность!
Аноним
А что делать физическому лицу???? при получении требования на уплату не существующего долга. В ли...
Что делать, если вы не согласны с требованием ИФНС об уплате налоговых долгов
Клерк
dana
topvisa, Вы писали:Ни чего подобного. Предпочитаю сдавать всё в первые 1-5 дней и не париться. Ве...
Когда бухгалтеры готовы скакать с бубнами
Клерк
ССГ
В нашей стране головой не думают (  ну ну. думаете это по глупости? вряд ли.Активизируется п...
Какие ваши операции банк посчитает сомнительными из-за рекомендаций ЦБ
Аноним
yante, Вы писали:  Интересно, что будет если туда доберутся те ИП, у которых ФНС списали "ли...
Налоговики сами рассказали, как на них жаловаться
Аноним
Добрый день, все - Craig Wise. По имени я хочу поблагодарить госпожу Ларри Скотта Лоана за то, чт...
Как получить кредит на развитие малого бизнеса? Советы экспертов
Аноним
Согласна с самарцем! Пенсионеров обдирают, а миллиардеры освобождены Путиным от уплаты налогов во...
Все, что ИП надо знать про фиксированные взносы
Аноним
Может статья и заказная, но сервис действительно не плох. В последнее время много доработок сдела...
Почему бухгалтеры жалуются на сервис «Моё дело»: расследование «Клерка»
Аноним
Кроме всего выше написанного у меня в анкете были вопросы про рост и вес
Молния! Чтобы работать главбухом, надо рассказать про свою недвижимость и соседей
Аноним
msch, Вы писали:Я когда то устраивалась на работу и заполняла анкету со всеми данными в т.ч. где ...
Молния! Чтобы работать главбухом, надо рассказать про свою недвижимость и соседей
<b>Модератор</b>
Над.К
Ни  в каком. ИП сами за себя по взносам никакой отчетности не сдают
Нулевой расчет по страховым взносам в ИФНС: нужно ли сдавать в 2017 году
Аноним
Подскажите, пожалуйста. Имеется ИП (в составе 1 человек - владелец, работников нет). Взносы за ОП...
Нулевой расчет по страховым взносам в ИФНС: нужно ли сдавать в 2017 году
Аноним
мне ныне существующий очень нравится. может не надо его менять)))
Оцените новый дизайн «Клерка»
Аноним
перед тем как закидываете денюжку на карту физ. лицу, в графе "вид платежа" вписывайте слово "ДАР...
Банк заблокировал счет физлица и требует объяснить, откуда деньги
Клерк
topvisa
Над.К, Вы писали:или назначить камеральную проверку.  Камеральную проверку чего? Камералка и...
Что делать, если вы не согласны с требованием ИФНС об уплате налоговых долгов
Аноним
А ничего что у организации может быть несколько счетов? И банки как-то мало волнует что например ...
Какие ваши операции банк посчитает сомнительными из-за рекомендаций ЦБ
Веселая бездельница
Mmmaximmm
я рассказывала, где у меня недвижимость - аж целая однушка в МО, заложена банку, и сколько у меня...
Молния! Чтобы работать главбухом, надо рассказать про свою недвижимость и соседей
<b>Модератор</b>
Над.К
или назначить камеральную проверку.  Камеральную проверку чего? Камералка и так есть по кажд...
Что делать, если вы не согласны с требованием ИФНС об уплате налоговых долгов
Клерк
topvisa
При получении требования на уплату не существующего долга пишу ответ с просьбой разъяснить происх...
Что делать, если вы не согласны с требованием ИФНС об уплате налоговых долгов
Аноним
Аноним, налоговая, похоже, считает такой датой 30 апреля (срок сдачи декларации и уплаты налога)....
ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы
Клерк
yante
  Интересно, что будет если туда доберутся те ИП, у которых ФНС списали "липовые долги от ПФ...
Налоговики сами рассказали, как на них жаловаться
Клерк
topvisa
Ни чего подобного. Предпочитаю сдавать всё в первые 1-5 дней и не париться. Весь секрет в том что...
Когда бухгалтеры готовы скакать с бубнами
Аноним
Аноним, Вы писали:Активизируется политика уничтожения мелкого бизнеса, в угоду монополистам, т.е....
Какие ваши операции банк посчитает сомнительными из-за рекомендаций ЦБ