В России введут «налог» на домашних животных

92

Готовится законопроект, определяющий порядок платной регистрации домашних животных.

Как заявил зампред комитета по экологии и охране окружающей среды нижней палаты парламента Владимир Панов, проект снимает один из самых главных вопросов: каким образом будет осуществляться учет и идентификация животных в субъектах.

Парламентарий добавил, что за процесс регистрации предполагается ввести плату, но пока не ясно, о каких цифрах идет речь.

Панов также сообщил, что законопроект закрепляет порядок чипирования животных на добровольной основе. «Если человек с животным хочет провести чипирование, пожалуйста, чипируй, и, соответственно, это будет зафиксировано уже в государственном реестре животных. Либо, пожалуйста, ты можешь просто в реестре зафиксировать факт владения этим животным. То есть это будет на выбор владельца, что разумно», — цитирует слова парламентария РИА Новости.

Необходимость принятия данных норм вызвана тем, что в 2015 году в рамках закона «О ветеринарии» были приняты положения, которые предполагают учет и идентификацию таких домашних животных, как кошки и собаки. «То есть уже предполагается, что у нас эта норма должна действовать на всей территории Российской Федерации. Так как не был принят подзаконный акт, который позволяет понять, как осуществляется учет домашних животных , то, соответственно, эта норма не была реализована на протяжении двух лет», — заметил он.

По мнению зоозащитников, отсутствие на сегодняшний день регистрации домашних животных своим владельцем, создает возможность для недобросовестных владельцев отказываться от своих животных, и уходить от ответственности в случае, если это животное совершило какой-либо ущерб имуществу или здоровью других граждан.