Зачем ПФР наши отпечатки пальцев

21

Пенсионный фонд выпустил очередное обновление для своего мобильного приложения. В новой версии реализована технология Touch ID – для еще большего удобства входить в приложение теперь можно по отпечатку пальца, сообщает пресс-служба фонда.

Технология Touch ID позволяет пользователю отсканировать отпечаток пальца и сохранить его на своем смартфоне. Далее различные приложения используют этот отпечаток по решению пользователя для быстрой авторизации. Приложение ПФР делает так же: оно предлагает использовать ранее сохраненный отпечаток для входа.

Напомним, ПФР выпустил бесплатное мобильное приложение для смартфонов на платформах iOS и Android в марте этого года. За это время его установили более 150 тысяч человек.

Для начала работы в приложении необходимо пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг, а также задать четырехзначный пин-код для входа в приложение.

С помощью приложения пользователи могут получить информацию о состоянии своего ИЛС, данные о назначенной пенсии и социальных выплатах, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, записаться на прием или заказать необходимые документы.