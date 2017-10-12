Клерк.Ру
 
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Зачем ПФР наши отпечатки пальцев

12.10.17 14:45
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Пенсионный фонд выпустил очередное обновление для своего мобильного приложения. В новой версии реализована технология Touch ID – для еще большего удобства входить в приложение теперь можно по отпечатку пальца, сообщает пресс-служба фонда.

Технология Touch ID позволяет пользователю отсканировать отпечаток пальца и сохранить его на своем смартфоне. Далее различные приложения используют этот отпечаток по решению пользователя для быстрой авторизации. Приложение ПФР делает так же: оно предлагает использовать ранее сохраненный отпечаток для входа.

Напомним, ПФР выпустил бесплатное мобильное приложение для смартфонов на платформах iOS и Android в марте этого года. За это время его установили более 150 тысяч человек.

Для начала работы в приложении необходимо пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг, а также задать четырехзначный пин-код для входа в приложение.

С помощью приложения пользователи могут получить информацию о состоянии своего ИЛС, данные о назначенной пенсии и социальных выплатах, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, записаться на прием или заказать необходимые документы.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения 152
<b>Модератор</b>
Над.К
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<b>Модератор</b>
Над.К
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fd7
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<b>Модератор</b>
Над.К
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Аноним
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Аноним
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Клерк
Mihalich
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Аноним
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Аноним
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Аноним
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Здравствуйте! Если Организация по каким-то ...
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Клерк
Ramanich
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Аноним
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Клерк
nmy1
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Аноним
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Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:И  сколько там госпожлины? Копейки, не думаю что это сил...
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<b>Модератор</b>
Над.К
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Аноним
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Елена_N
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Клерк
nmy1
А клиенты, на основе данных о своих покупках, &mdash; вести прозрачную домашнюю бухгалтерию. &nbs...
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Клерк
Елена_N
Бред какой-то... Ну, разработчикам ПО, наверное, это надо. А мне как покупателю зачем?  Еще ...
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Аноним
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Клерк
deltax
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Клерк
stam-anna
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<b>Модератор</b>
Над.К
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Аноним
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Аноним
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