УСН-2017: год начинается с хороших новостей

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Основное количество изменений, связанных с УСН в 2017 году, предусмотрено Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ . Начнем с хороших новостей.

УСН становится доступнее

С 2017 года применение упрощенной системы налогообложения станет доступным для большего количества организаций.

Правом перейти на УСН будут наделены те организации, доход которых за девять месяцев года, в котором подается уведомление о переходе на спецрежим, не превысит 90 млн руб. (абз. 1 п. 2 ст. 346.12 НК РФ). При этом утрачивать права на применение упрощенки организации будут в случае, если их доход по итогам отчетного или налогового периода составит более 120 млн руб. (абз. 1 п. 4 ст. 346.13 НК РФ). Сейчас в НК РФ установлены лимиты 45 млн и 60 млн руб. соответственно. Они индексируются на коэффициент-дефлятор (в 2016 году — 1,329). На 2017 — 2019 годы действие норм об индексации пороговых сумм доходов будет приостановлено.

Важно!

Поскольку изменения вступят в силу с 1 января 2017 года, новый лимит доходов будет применяться относительно перехода на УСН с 2018 года. Что касается перехода на УСН с 2017 года, организациям необходимо руководствоваться предельными значениями, заявленными в действующей редакции НК РФ.

Рассуждая о лимитах, не стоит забывать об изменениях, которые коснутся компаний, работающих на УСН и применяющих льготу при выплате страховых взносов. Согласно ст. 427 Налогового Кодекса, с 2017 года пониженный тариф на страховые взносы действует на доходы, размер которых с начала года не превысил 79 млн руб. При этом выручка от основной деятельности должна будет составлять не менее 70% от общей суммы прибыли.

В новом году увеличится предельная остаточная стоимость основных средств, при которой возможно применение УСН. Действующей редакцией пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ предусмотрено, что не могут применять УСН организации, у которых остаточная стоимость основных средств по данным бухгалтерского учета превышает 100 млн руб. С 1 января 2017 г. эта величина увеличивается до 150 млн руб.

Сотрудники сдают профстандарты: можно ли это включить в расходы?

С начала следующего года юридическим лицам, работающим на упрощенной системе налогообложения с объектом «доходы минус расходы», предоставляется право включать в расходы затраты на оценку квалификации сотрудников. Речь идет о расходах на подтверждение соответствия сотрудника установленным профстандартам. Причем оплату экзамена по профстандартам можно будет учитывать в расходах на УСН, независимо от того, сдавал ли сотрудник экзамен добровольно или в обязательном порядке. Данные нововведения предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 № 251-ФЗ .

0%: убрали двойное толкование

С 2017 года вносятся изменения в п. 4 ст. 346.20 «Налоговые ставки» НК РФ. В данной норме речь идет о налоговой ставке 0% для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу соответствующих законов субъектов РФ и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению.

В действующей редакции рассматриваемой нормы не сказано, о каком объекте налогообложения идет речь. Финансисты разъясняли, что ограничений на применение налоговой ставки в размере 0% для налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу соответствующих законов субъектов РФ и перешедших на УСНО, в зависимости от выбранного ими объекта налогообложения — не предусмотрено (Письмо от 05.05.2016 № 03-11-11/26185 ).

Внесенные в п. 4 ст. 346.20 НК РФ поправки не изменяют сути этой нормы, но исключают какое-либо двоякое толкование.

Теперь будет более корректно прописано, что в период действия налоговой ставки в размере 0% указанные индивидуальные предприниматели, выбравшие объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, не уплачивают минимальный налог, предусмотренный п. 6 ст. 346.18 НК РФ. Данный порядок действовал и ранее, но имели место разночтения.

Внимание! Срок подачи уведомления о переходе на УСН в 2017 году В соответствии с законодательством уведомление о переходе на УСН должно быть представлено в налоговый орган в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего году, с которого организация планирует применять УСН. Напомним, что если последний день срока подачи уведомления приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. В текущем году 31 декабря приходится на выходной день. Значит, предельный срок подачи уведомления о переходе на УСН с 2017 г. переносится на ближайший рабочий день — то есть на 9 января 2017 года.

Проанализировав изменения в сфере применения упрощенной системы налогообложения, предстоящие в 2017 году, можно прийти к выводу о том, что в общем и целом они носят позитивный характер.

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