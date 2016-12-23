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Излишки при инвентаризации у «упрощенца»

23.12.16 16:48
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Рассмотрим порядок налогового учета компанией на УСН излишков, обнаруженных при инвентаризации. Кроме того, коснемся вопроса учета расходов при дальнейшем использовании и реализации излишков.

По результатам инвентаризации товаров, материалов, готовой продукции (далее — МПЗ) могут быть выявлены излишки. Рассмотрим порядок отражения излишков в налоговом учете компаниями на УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».

Обнаруженные излишки являются внереализационным доходом «упрощенца», полученным в натуральной форме (п. 20 ст. 250, абз. 2 п. 2 ст. 254, п. 1 ст. 346.15 НК РФ; письма Минфина России от 24.05.2013 № 03-11-06/2/18968, от 05.07.2011 № 03-11-11/109). Его определяют на дату проведения инвентаризации (составления акта инвентаризационной комиссии) (п. 1 ст. 346.17 НК РФ).

Независимо от вида ценностей излишки принимают к учету по рыночной стоимости (п. 4 ст. 346.18 НК РФ; письмо Минфина России от 26.02.2015 № 03-11-06/2/9874; пост. ФАС МО от 11.03.2009 № КА-А40/1255–09).

Компания вправе определить ее самостоятельно, исходя из информации о стоимости подобных ценностей, взятой из печатных СМИ, интернета, прайс-листов продавцов и т. д. Расчет стоимости следует зафиксировать в бухгалтерской справке (см. пример далее), приложив к ней распечатку с данными из источника информации.

При необходимости сведения об уровне текущих рыночных цен также могут быть подтверждены независимым оценщиком.

Стоимость излишков отражают в графе 4 книги учета доходов и расходов (утв. приказом Минфина России от 22.10.2012 № 135н (далее — Книга); п. 2.4 Порядка заполнения Книги, утв. приказом Минфина России от 22.10.2012 № 135н).

Пример

Компания на УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» 25.11.2016 провела инвентаризацию имущества, в ходе которой были выявлены излишки:
  • стеллажи из металла (складское оборудование);
  • шуруповерт.

Рыночная стоимость излишков была определена на основании прайс-листов производителей (стеллажи из металла — 125 000 руб., шуруповерт — 5000 руб.) и зафиксирована в бухгалтерской справке.

Бухгалтерская справка на оприходование излишков

Бухгалтерская справка

В Книге излишки отражены следующим образом (см. ниже).
Фрагмент Книги за IV квартал 2016 года

Доходы и расходы

Важно!
При оформлении результатов инвентаризации компания вправе применять как унифицированные (утв. пост. Госкомстата России от 27.03.2000 № 26), так и самостоятельно разработанные (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ) формы ведомостей.

Учет излишков в расходах при их дальнейшем использовании

Компания не сможет списать в расходы излишки, использованные в своей деятельности. Ведь «упрощенцы» применяют кассовый метод, поэтому учесть затраты можно только после их фактической оплаты (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). У найденного имущества стоимость приобретения отсутствует. Компания увеличивает доходную составляющую, но реальных расходов, как, например, в случае с имуществом, приобретенным по договору поставки, она не несет.

Излишки реализованные

Принятые к учету излишки в дальнейшем могут быть реализованы (например, если больше нет необходимости использовать их в производственной деятельности). В данной ситуации возникает доход, который включают в расчет базы по «упрощенному» налогу (п. 1 ст. 346.15 НК РФ).

Двойного налогообложения при этом не возникает, так как в первом случае компания получила внереализационные доходы в виде рыночной стоимости излишков, а во втором — доходы от их реализации (письма Минфина России от 24.05.2013 № 03-11-06/2/18968, от 05.07.2011 № 03-11-11/109).

Елена Титова

эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ, член Палаты налоговых консультантов

Источник: журнал "Актуальная бухгалтерия"

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