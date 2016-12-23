Излишки при инвентаризации у «упрощенца»
Рассмотрим порядок налогового учета компанией на УСН излишков, обнаруженных при инвентаризации. Кроме того, коснемся вопроса учета расходов при дальнейшем использовании и реализации излишков.
По результатам инвентаризации товаров, материалов, готовой продукции (далее — МПЗ) могут быть выявлены излишки. Рассмотрим порядок отражения излишков в налоговом учете компаниями на УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».
Обнаруженные излишки являются внереализационным доходом «упрощенца», полученным в натуральной форме (п. 20 ст. 250, абз. 2 п. 2 ст. 254, п. 1 ст. 346.15 НК РФ; письма Минфина России от
Независимо от вида ценностей излишки принимают к учету по рыночной стоимости (п. 4 ст. 346.18 НК РФ; письмо Минфина России от
Компания вправе определить ее самостоятельно, исходя из информации о стоимости подобных ценностей, взятой из печатных СМИ, интернета,
При необходимости сведения об уровне текущих рыночных цен также могут быть подтверждены независимым оценщиком.
Стоимость излишков отражают в графе 4 книги учета доходов и расходов (утв. приказом Минфина России от
ПримерКомпания на УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»
- стеллажи из металла (складское оборудование);
- шуруповерт.
Рыночная стоимость излишков была определена на основании
Бухгалтерская справка на оприходование излишков
В Книге излишки отражены следующим образом (см. ниже).
Фрагмент Книги за IV квартал 2016 года
Важно!
При оформлении результатов инвентаризации компания вправе применять как унифицированные (утв. пост. Госкомстата России от
Учет излишков в расходах при их дальнейшем использовании
Компания не сможет списать в расходы излишки, использованные в своей деятельности. Ведь «упрощенцы» применяют кассовый метод, поэтому учесть затраты можно только после их фактической оплаты (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). У найденного имущества стоимость приобретения отсутствует. Компания увеличивает доходную составляющую, но реальных расходов, как, например, в случае с имуществом, приобретенным по договору поставки, она не несет.
Излишки реализованные
Принятые к учету излишки в дальнейшем могут быть реализованы (например, если больше нет необходимости использовать их в производственной деятельности). В данной ситуации возникает доход, который включают в расчет базы по «упрощенному» налогу (п. 1 ст. 346.15 НК РФ).
Двойного налогообложения при этом не возникает, так как в первом случае компания получила внереализационные доходы в виде рыночной стоимости излишков, а во втором — доходы от их реализации (письма Минфина России от