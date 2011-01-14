Тест для бухгалтера: Что изменилось в 2017 году?

Тест: что изменилось в 2017 году? Начать тест

Студент Если Вы действительно студент, то результат не так уж и плох: вы хотя бы знаете некоторые термины. Но если Вы работаете бухгалтером, вам надо срочно почитать новые законы или сходить на семинар — Новый год уже наступил, а Вы не знаете ничего об изменениях, с которыми столкнетесь в 2017 году. Пройти заново

Бухгалтер Вы можете отличить Пенсионный фонд от налоговой инспекции. Но в сложных вопросах, скорее всего, Вам придется обратиться за помощью к коллегам. Поэтому лучше прочтите новые законы, посетите семинар и следите за новостями. Иначе в 2017 году Вы можете наделать много ошибок в учете. Пройти заново

Главный бухгалтер Вы хорошо разобрались с изменениями в законодательстве. Любой работодатель с радостью возьмет Вас на должность главбуха и предложит солидное жалование, а если менять работу Вы не собираетесь, то можете смело просить повышения зарплаты. Конечно, и у Вас бывают ошибки, но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Так держать! Пройти заново

1/14 Ставки налога на прибыль организаций в 2017 году составят: В региональный бюджет 18%, в федеральный 2%

В региональный бюджет 17%, в федеральный 3%

Всё пойдет в федеральный бюджет, все 20% ответ

2/14 Налоговую базу текущего периода по налогу на прибыль организаций можно уменьшить на убыток прошлых лет в размере: Неограниченном, т.е. сколько «влезет»

Не более, чем 30%

Не более, чем на 50% ответ

3/14 Форма СЗВ-М сдается в срок: Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем

Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем

Не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем ответ

4/14 Форма 4-ФСС представляется в: Налоговую инспекцию

Фонд социального страхования

Форму отменили ответ

5/14 Расчет по страховым взносам в 2017 году сдается: Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом ответ

6/14 Форма СЗВ-М представляется в: Пенсионный фонд

Налоговую инспекцию

ФСС ответ

7/14 Расчет по страховым взносам с 2017 года представляется в: Пенсионный фонд

Налоговую инспекцию

ФСС ответ

8/14 Лимит по суточным в размере 700 рублей в день по командировкам по России и 2500 рублей по командировкам заграницу следует учитывать при расчете: НДФЛ и страховых взносов (кроме взносов ФСС по производственному травматизму)

Только НДФЛ

Только страховых взносов (кроме взносов ФСС по производственному травматизму) ответ

9/14 Персонифицированная отчетность в ПФ по стажу работников будет представляться в 2017 году: Раз в месяц

Раз в квартал

Раз в год ответ

10/14 Пени за просрочку уплаты налогов у организаций с 1 октября 2017 года будут начисляться: В размере 1/300 ставки рефинансирования

В размере 1/150 ставки рефинансирования

До 31 дня просрочки 1/300 ставки рефинансирования, начиная с 31 дня просрочки — 1/150 ставки рефинансирования ответ

11/14 Налог за организацию в 2017 году может уплатить: Только сама организация

Не только сама организация, но и её руководитель или учредитель

Любое лицо, физическое или юридическое ответ

12/14 Лимит выручки для применения УСН в 2017 году составляет: 150 млн.рублей

120 млн.рублей

60 млн.рублей ответ

13/14 Новая классификация основных средств и сроки полезного использования, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 № 640, применяется в налоговом учете: Ко всем основным средствам, как принятым на учет до 1 января 2017 года, так и после этой даты в обязательном порядке

К основным средствам, принятым на учет до 1 января 2017 года по решению организации, а принятым после 1 января 2017 года — в обязательном порядке

К основным средствам, принятым на учет с 1 января 2017 года и позднее в обязательном порядке ответ