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Тест для бухгалтера: Что изменилось в 2017 году?

09.01.17 18:04
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Тест: что изменилось в 2017 году?

Студент

Если Вы действительно студент, то результат не так уж и плох: вы хотя бы знаете некоторые термины. Но если Вы работаете бухгалтером, вам надо срочно почитать новые законы или сходить на семинар — Новый год уже наступил, а Вы не знаете ничего об изменениях, с которыми столкнетесь в 2017 году.

Бухгалтер

Вы можете отличить Пенсионный фонд от налоговой инспекции. Но в сложных вопросах, скорее всего, Вам придется обратиться за помощью к коллегам. Поэтому лучше прочтите новые законы, посетите семинар и следите за новостями. Иначе в 2017 году Вы можете наделать много ошибок в учете.

Главный бухгалтер

Вы хорошо разобрались с изменениями в законодательстве. Любой работодатель с радостью возьмет Вас на должность главбуха и предложит солидное жалование, а если менять работу Вы не собираетесь, то можете смело просить повышения зарплаты. Конечно, и у Вас бывают ошибки, но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Так держать!

1/14Ставки налога на прибыль организаций в 2017 году составят:
2/14Налоговую базу текущего периода по налогу на прибыль организаций можно уменьшить на убыток прошлых лет в размере:
3/14Форма СЗВ-М сдается в срок:
4/14Форма 4-ФСС представляется в:
5/14Расчет по страховым взносам в 2017 году сдается:
6/14Форма СЗВ-М представляется в:
7/14Расчет по страховым взносам с 2017 года представляется в:
8/14Лимит по суточным в размере 700 рублей в день по командировкам по России и 2500 рублей по командировкам заграницу следует учитывать при расчете:
9/14Персонифицированная отчетность в ПФ по стажу работников будет представляться в 2017 году:
10/14Пени за просрочку уплаты налогов у организаций с 1 октября 2017 года будут начисляться:
11/14Налог за организацию в 2017 году может уплатить:
12/14Лимит выручки для применения УСН в 2017 году составляет:
13/14Новая классификация основных средств и сроки полезного использования, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 № 640, применяется в налоговом учете:
14/14ИФНС запрашивает у лица, обязанного сдавать электронную декларацию по НДС, пояснения в рамках камеральной проверки этой декларации. Налогоплательщик может ответить на запрос:

Клерк.Ру приглашает желающих проверить свою готовность к работе в новом отчетном периоде и пройти тест «Что изменилось в 2017 году?». Всего в тесте содержится 14 вопросов.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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