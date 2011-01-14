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Об учете ИП, не производящим выплаты физлицам, вычетов по НДФЛ при исчислении страховых взносов в ПФР

12.01.17 14:41
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Согласно ст. 5 и 14 Закона № 212‑ФЗ[1] предприниматели обязаны уплачивать страховые взносы по двум основаниям – за себя и за наемных работников (при их наличии). Если у предпринимателя есть наемные работники, то страховые взносы с выплат, производимых в их пользу, он должен уплачивать в общем порядке. Иначе обстоит ситуация, если у предпринимателя отсутствуют наемные работники. В этом случае размер уплачиваемых страховых взносов в ПФР напрямую зависит от величины дохода, полученного предпринимателем за год (ч. 1.1 ст. 14 Закона № 212‑ФЗ):

  • если доход не превышает 300 000 руб. – страховые взносы уплачиваются в фиксированном размере (рассчитывается как произведение МРОТ и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз);
  • если доход превышает 300 000 руб. – страховые взносы уплачиваются в фиксированном размере плюс 1% суммы дохода плательщика страховых взносов, превышающего 300 000 руб. за расчетный период. Максимальный размер страховых взносов в ПФР равен произведению восьмикратного МРОТ и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенному в 12 раз (на 2016 год эта величина составляет 154 851,84 руб.).

(Кстати, при передаче функций администрирования по страховым взносам налоговым органам, принципиальных изменений в данной схеме расчета страховых взносов не произошло.)

На основании ч. 8 ст. 14 Закона № 212‑ФЗ в целях применения положений ч. 1.1 названной статьи для предпринимателей, применяющих общий режим налогообложения (уплачивающих НДФЛ), доход учитывается в соответствии со ст. 227 НК РФ.

Между тем, о каком именно доходе (валовом или уменьшенном на расходы) идет речь, в обозначенных нормах (а также в п. 9 ст. 14) не пояснено.

Предприниматели, применяющие ОСНО, считают, что годовой доход, исходя из которого рассчитывается дополнительный страховой взнос, должен определяться с учетом расходов (налоговых вычетов). И это понятно. Поскольку при такой схеме расчета меньше шансов превысить оговоренный законом предел в 300 тыс. руб. и, соответственно, уплачивать 1% «сверхдоходных» страховых взносов.

Минтруд (ведомство, которое до 1 января 2017 года наделено полномочиями давать разъяснения по страховым взносам) в письмах от 18.12.2015 № 17-4/ООГ-1797, от 09.07.2014 № 17-3/В-313 указал, что при определении размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для индивидуальных предпринимателей, применяющих ОСНО, налоговые вычеты, пре­дусмотренные гл. 23 НК РФ, не учитываются. То есть в целях определения размера страхового взноса величиной дохода является сумма фактически полученного от осуществления предпринимательской деятельности за расчетный период дохода, а не величина налоговой базы для исчисления НДФЛ.

А недавно к обсуждению вопроса о порядке расчета предпринимателем страховых взносов за себя подключился и Минфин. Однако в Письме от 06.06.2016 № 03‑11‑11/32724 финансисты не сказали ничего нового – их позиция полностью совпала с мнением Минтруда.

Аналогичного подхода к разрешению обозначенной проблемы придерживаются и суды. Так, АС СКО в Постановлении от 20.09.2016 по делу № А63-10544/2015, принимая решение в пользу внебюджетного фонда, подчеркнул, что формирование пенсионных прав не должно увязываться с конечным результатом предпринимательской деятельности за год (прибылью, убытком). Поэтому в целях определения размера страхового взноса для предпринимателей, уплачивающих НДФЛ, величина дохода – сумма фактически полученного от предпринимательской деятельности за расчетный период дохода (то есть без учета налоговых вычетов).

Более того, позиция арбитров поддержана Судебной коллегией Верховного Суда (см. Определение от 28.07.2016 № 306‑КГ16-9938 по делу № А65-23489/2015).

Вместе с тем с 1 января 2017 года вносятся изменения в Налоговый кодекс и полномочия по администрированию страховых взносов передаются налоговым органам. Они же обязаны давать разъяснения о порядке расчета страховых взносов, исчисление и уплата которых будут регулироваться гл. 34 НК РФ.

А самое главное, ст. 430 НК РФ частично изменен порядок определения базы для исчисления страховых взносов для плательщиков, не производящих выплаты физическим лицам. Законодатель теперь прямо прописал в пп. 1 п. 9 ст. 430 НК РФ, что в целях применения положений п. 1 ст. 430 НК РФ доход для плательщиков, уплачивающих НДФЛ, устанавливается в соответствии со ст. 210 НК РФ.

Этой фразой ФНС в Письме от 25.10.2016 № БС-19-11/160@ дала понять, что с 2017 года предприниматели, находящиеся на ОСНО, для целей исчисления взносов будут учитывать не весь доход, а только разницу между доходом и расходом. Напомним, что ст. 210 НК РФ регулируется порядок определения налоговой базы по НДФЛ и предполагается применение налоговых вычетов, в том числе и профессиональных. Так, в п. 3 данной статьи сказано, что для доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка 13% (установлена п. 1 ст. 224 НК РФ), налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, предусмотренных ст. 218 – 221 НК РФ. При этом ст. 221 НК РФ как раз и называется «Профессиональные налоговые вычеты».

В заключение следует подчеркнуть, что подобное «благо» в 2017 году (пока) ожидает только предпринимателей – плательщиков НДФЛ. Предпринимателей, применяющих УСНО, оно не коснется. В статье 430 новой гл. 34 НК РФ речь идет именно о доходе предпринимателей, применяющих разные режимы налогообложения, однако конкретно для плательщиков НДФЛ идет отсылка к ст. 210 НК РФ, которая посвящена налоговой базе, а не доходу. Непонятно, почему законодатель обошел данную категорию предпринимателей, ведь в настоящее время они наравне с ИП, находящимися на ОСНО, рассчитывают и уплачивают взносы за себя, исходя из всего дохода без учета расходов.

[1] Федеральный закон от 24.07.2009 № 212‑ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

О. П. Гришина

Источник: Журнал "Акты и комментарии для бухгалтера"

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