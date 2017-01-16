Не расслабляйтесь! Гид по налоговым поправкам в 2017 году и другие важные изменения законодательства

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Кредиторы смогут напрямую предъявлять требования о субсидиарной ответственности к директорам и собственникам, виновным в неплатежеспособности юрлица В самом конце 2016 года принят ФЗ, корректирующий порядок привлечения к субсидиарной ответственности собственников и директоров юридических лиц, ставших неплатежеспособными. Закон позволяет привлекать к субсидиарной ответственности контролирующих лиц, минуя процедуру банкротства компании. Например, если директор вовремя не подал заявление о банкротстве. Во-первых, поправки внесены в ФЗ «Об ООО». Появился новый пункт 3.1, согласно которому исключение ООО из ЕГРЮЛ влечет последствия, предусмотренные ГК для отказа основного должника от исполнения обязательства. Если неисполнение обязательства ООО вызвано тем, что контролирующие и руководящие лица действовали недобросовестно или неразумно, то по заявлению кредитора (в том числе налоговой службы) на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность. Во-вторых, в ст. 5 ФЗ «О гос.регистрации юр.лиц и индивидуальных предпринимателей внесен пп. и.2 о том, что в ЕГРЮЛ должны включаться сведения о возбуждении производства по делу о банкротстве юр.лица. Решение о предстоящем исключении юр.лица из ЕГРЮЛ в этом случае регистрирующий орган не принимает. В-третьих, подробно урегулирован вопрос привлечения контролирующих лиц и органов управления к субсидиарной ответственности в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». При отсутствии иных способов взыскания долга за счет юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ, завершение конкурсного производства, прекращение дела о банкротстве), кредиторы (налоговые органы) смогут напрямую предъявлять требования к контролирующим должника лицам, виновным в неплатежеспособности юридического лица. Комментарий taxCOACH: Законодатель нормативно «поддержал» уже заложенную судебными органами тенденцию: ответственность становится все более неотвратимой. Любопытным смотреть: Апелляционное определение Московского городского суда от 20.06.2016 №33-23791/2016, Определение ВС РФ от 16.09.16 № 305-КГ16-6003 по делу № А40-77894/15 Подробнее Федеральный закон от 28.12.2016 № 488-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Компании обязаны раскрывать своих бенефициаров Закон, обязующий юридические лица устанавливать сведения о своих бенефициарных владельцах, вступил в силу 21 декабря 2016 года. При этом организации должны хранить информацию о бенефициарах, а также о принятых мерах по установлению сведений о них. Срок такого хранения составляет пять лет с момента получения информации, - в противном случае юр.лицо будет оштрафовано. Обновлять сведения о реальных собственниках необходимо ежегодно. Комментарий taxCOACH: С 2013 года все организации и так должны были сообщать данную информацию банкам под фактической угрозой отказа в обслуживании. Теперь же эти сведения они обязаны предоставлять и контролирующим органам. Подробнее Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 215-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

АО и ООО смогут совершать сделки с заинтересованностью без предварительного одобрения Скорректированы критерии, по которым сделка АО или ООО может быть отнесена к числу крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Предварительное одобрение сделок с заинтересованностью нужно будет получать лишь по требованию перечисленных в законе лиц. Общество теперь обязано извещать о подобной сделке. При этом в Уставе непубличного АО и ООО можно закрепить иной, отличный от установленного законом, порядок одобрения сделок с заинтересованностью. Кроме того, законодатель уточнил условия признания крупной сделки или сделки с заинтересованностью недействительной. Для предъявления соответствующего иска необходимо иметь не менее 1% от общего числа голосов участников общества. Комментарий taxCOACH: Не стоит полагать, что процедура каким-то образом упростилась. Наоборот, при признании сделки недействительной теперь предполагается, что в результате ее совершения причинен ущерб обществу, если не будет доказано иное, при наличии совокупности следующих условий: - отсутствует согласие на совершение или последующее одобрение сделки; - лицу, обратившемуся с иском о признании сделки недействительной, не была по его требованию предоставлена информация в отношении оспариваемой сделки. Очевидный плюс - претензии предъявлять могут только лица, владеющие более чем 1% в уставном капитале. Тем самым несколько ограничиваются возможности для корпоративного шантажа некоторых миноритариев. Подробнее Федеральный закон от 3 июля 2016 года №343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон »Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

Введена возможность взыскания налоговой недоимки с зависимых с налогоплательщиком физлиц, а не только с компаний (поправки в статью 45 НК РФ) Комментарий taxCOACH: Данное нововведение хоть и тесно связано с налоговой безопасностью и ответственностью, но, так как последствия касаются в первую очередь имущества, отмечаем его здесь. В ст.45 НК РФ заменили слово «организации» на «лица»...Вы, возможно, еще не успели вкусить возможность взыскания налоговой недоимки с материнских и дочерних компаний...может быть еще даже не знаете, что взыскать можно и с посторонней компании, если туда переведены сотрудники, контракты, клиенты и т.п. (как мы называем «за того парня»)... А законодатель в этот ряд поставил уже и взаимозависимых физиков… Возможностей бросить компанию, не рассчитавшись с бюджетом - практически не остается. Подробнее Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. №401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации

Администрирование страховых взносов передано налоговым органам В Налоговый кодекс включен новый раздел 11 - «Страховые взносы в РФ». Теперь функции по их администрированию возложены на налоговые органы. Страховые взносы относятся к налоговым платежам, и, соответственно, к ним будут применяться правила, установленные законодательством о налогах. Комментарий taxCOACH: Не секрет, что в «охотничьей хватке» подразделения Пенсионного фонда существенно уступают налоговикам. ФНС уже пообещала, что вплотную займется накопленной за шесть лет задолженностью по взносам (на 1 октября 2016 года это более 300 млрд руб.). Очевидно, что подходы к правильности начисления и собираемости взносов изменятся, поскольку налоговое законодательство несколько жестче ранее действовавших положений по администрированию взносов. Подробнее Федеральный закон от 3 июля 2016 г. №243-ФЗ

Лимиты выручки по УСН увеличены до 150 млн рублей Компании смогут применять упрощенку, если выручка за 9 месяцев предыдущего года не превысила 112,5 млн. руб. Лимит доходов, позволяющий оставаться на упрощенке, вырос до 150 млн. руб. Для сравнения: применять спецрежим в 2016 году смогли компании и ИП, выручка которых за 9 месяцев 2015 года не больше 51,62 млн. руб. А предельные доходы упрощенщика в 2016 году — 79,74 млн. руб. До 2021 года оба лимита — 112,5 млн. руб. и 150 млн. руб — индексировать не будут. Комментарий taxCOACH: Возможности для использования в Группе компаний субъектов на УСН увеличиваются: при условии, конечно, что имеется деловая цель для создания «спец.режимников». Отметим, что общий лимит для возможности применения патентной системы остался прежним - 60 млн. рублей. Подробнее Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. №401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

При этом возможность пониженного тарифа по страховым взносам на УСН не выросла Применять пониженные тарифы по взносам, как и прежде, вправе компании на упрощенке с льготными видами деятельности. Доля доходов от льготной деятельности не должна быть меньше 70 % в общих доходах компании. Но, кроме этого теперь нужно, чтобы общая сумма доходов компании за год укладывалась в специальный лимит — 79 млн руб. (подп. 3 п. 2 ст. 427 НК РФ), а не в новый порог для УСН в 150 млн. Если это ограничение превысить, придется пересчитать и доплатить страховые взносы по общему тарифу 30 % с начала года. Комментарий taxCOACH:



умышленно не увеличены лимиты для указанной льготы или это техническая ошибка (забыли поправить) - говорить сложно. Главное - не забыть об этом нюансе. Подробнее Подп. 3 п. 2 ст. 427 НК РФ



Досудебный порядок решения споров по страховым взносам в ФНС На страховые взносы в ФНС распространили и обязательный досудебный порядок решения налоговых споров. Обжаловать решения по страховым взносам нужно сначала в вышестоящей инстанции - региональном налоговом управлении (УФНС России), а только потом в суде. Комментарий taxCOACH: Вполне закономерно, учитывая, что уплата страховых взносов теперь регулируется отдельной главой Налогового кодекса и администрируется ФНС. Подробнее Федеральный закон от 3 июля 2016 г. №243-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование»

Создается Единый государственный реестр ЗАГС С 1 января должен был заработать электронный реестр, в который будут вноситься все акты гражданского состояния (рождение, смерть, заключение и расторжение брака, установление отцовства и др.). В России до этого не было централизованной базы таких данных, данные собирались даже не в пределах каждого отдельного субъекта РФ, а в муниципалитетах. Основу нового банка данных составит информация из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС) и сведения, содержащиеся в информационных системах министерства внутренних дел. Остальные сведения поступят в реестр из других информсистем, в частности из Федеральной налоговой службы (ФНС). Комментарий taxCOACH: Оператором Единого государственного реестра ЗАГС будет ФНС. Таким образом, данные сведения сразу будут поступать в распоряжение налоговых инспекторов. Учитывая успешный опыт работы налогового органа с технологией Big Data, очевидно, что информация об актах из ЗАГСов будет в автоматическом режиме сопоставляться с информацией из иных баз данных ФНС и использоваться в предпроверочном анализе. В частности, это необходимо для того чтобы устанавливать взаимосвязи между субъектами в Группах компаний, а также для более эффективной работы по привлечению к субсидиарной ответственности по долгам бенефициаров бизнеса. Однако переход к единой системе все же постепенный, часть изменений вступают в силу только с 1 января 2018 года и 2020 года. В электронную форму переведут все записи актов гражданского состояния. Работы будут завершены не позднее 2019 года. Создание Единого реестра ЗАГС – это первый этап, а следующим станет создание на его основе единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении. В этот ресурс попадут базовые сведения о человеке, сформированные на основе записей актов гражданского состояния. Но в Минфине не исключили, что в ресурсе данных о населении будут отражаться и другие сведения – например, место жительства, место обучения, место работы и т.п. «Большой брат» следит за вами и с течение времени будет это делать еще внимательней… Подробнее Федеральный закон № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния»

С 2017 года на онлайн-кассы постепенно перейдут все организации и предприниматели С февраля 2017 года компании, у которых закончилась ЭКЛЗ в кассе, поменять ее больше не смогут и должны будут купить электронную ККТ. А в июле 2017 года - все остальные, даже если срок ЭКЛЗ еще к тому времени не закончится. С июля 2018 года к новой системе присоединятся и те, кто сейчас не применяет ККТ. Например, компании, оказывающие услуги, и предприниматели на патенте и ЕНВД. Создается автоматизированная система контроля за применением ККТ, которая позволяет в автоматическом режиме контролировать полноту учета выручки. Информация передается через оператора фискальных данных в налоговые органы. Предполагается поэтапный переход на автоматизированные ККТ: - до 1 февраля 2017 года - регистрировать ККТ можно по старым правилам и пользоваться ККТ, зарегистрированной по-старому, можно до 1 июля 2017 года. - до 1 февраля 2017 года применять правило можно в добровольном порядке, после - в обязательном. - до 1 июля 2018 года ИП, применяющие патент, ИП и организации, применяющие ЕНВД, оказывающие услуги населению или использующих торговые аппараты, вправе не применять ККТ, если по требованию будут выдавать квитанции и чеки. Комментарий taxCOACH:



Это один из шагов на пути установления контроля за оборотом наличных денежных средств. Казалось бы, при ЕНВД сумма выручки не важна. И тем не менее, предприниматели и юридические лица в целях контроля за потоками денежных средств, обязаны будут применять онлайн-кассы. Правда, субъектам РФ разрешено устанавливать, на какие труднодоступные территории это правило не распространяется (с учетом критериев, установленных в приказе Минкомсвязи России от 5 декабря 2016 года № 6161, например, к таким территориям будут относиться населенные пункты с численностью жителей менее 10 тыс. человек). Подробнее Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон »О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

С 1 января 2017 года ЕСХН будут вправе применять организации и ИП, не являющиеся сельхозпроизводителями, но оказывающие им сельскохозяйственные услуги Речь о налогоплательщиках, оказывающих: - услуги в области растениеводства в части подготовки полей, посева сельскохозяйственных культур, возделывания и выращивания сельскохозяйственных культур, опрыскивания сельскохозяйственных культур, обрезки фруктовых деревьев и виноградной лозы, пересаживания риса, рассаживания свеклы, уборки урожая, обработки семян до посева (посадки); - услуги в области животноводства в части обследования состояния стада, перегонки скота, выпаса скота, выбраковки сельскохозяйственной птицы, содержания сельскохозяйственных животных и ухода за ними. Комментарий taxCOACH:



появились дополнительные возможности для законной налоговой оптимизации в группе компаний сельскохозяйственного сектора - «мелочь, а приятно» Подробнее ФЗ № 216-ФЗ «О внесении изменений в статьи 346.2 и 346.3 части второй НК РФ»

Налог за налогоплательщика может заплатить другое лицо Раньше отчислять сборы можно было только за себя. Поправки в Налоговый кодекс вступили в силу 30 декабря. За изменения выступала ФНС. Можно заплатить налоги сразу за всю семью. У бизнеса практические проблемы возникают, прежде всего, в ситуации предбанкротного и банкротного состояния. Например, когда у компании есть долг перед налоговым органом, но ее счета арестованы по требованию кредиторов, имеет смысл разрешить материнской компании или учредителям заплатить налоги за эту организацию. Комментарий taxCOACH: Налоговики придумали, как помочь расплачиваться по налогам: разрешить это делать за должника другим людям и компаниям. Изменения внесены в ст. 45 НК. При этом в Налоговый кодекс этим же законом была внесена и другая поправка: вернуть деньги из бюджета, уплаченные за другого налогоплательщика, третье лицо будет не вправе.. Подробнее Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. №401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»



ИП с наемным персоналом на ЕНВД будут уменьшать налог на страховые взносы и за себя, и за сотрудников Сократить налог на взносы можно будет в пределах 50 %. До 1 января ИП-работодатели уменьшали ЕНВД только на взносы за сотрудников, а фиксированные взносы учитывали только ИП-одиночки. Пенсионные взносы с доходов, превышающих 300 тысяч рублей, теперь называются фиксированными взносами. В результате ИП на упрощенке «доходы» и на вмененке теперь могут заявлять такие взносы в качестве налогового вычета (п. 1 ст. 430 НК РФ). До 2017 года правомерность такого вычета была спорной. Но лимит сохранился. Налог можно уменьшить не больше, чем на 50% (подп. 1 п. 2 ст. 346.32 НК РФ). Подробнее Федеральный закон от 2 июня 2016 г. № 178-ФЗ

Увеличиваются ставки акцизов на подакцизные товары Увеличение ставок не коснулось моторных масел, бензола, параксилола, ортоксилола, авиационного керосина, автомобильного и прямогонного бензина, а также вина с защищенным географическим указанием, за исключением игристых вин С 1 января 2017 года к подакцизным товарам отнесены электронные системы доставки никотина (ставка акциза с 1 января 2017 года — 40 руб. за 1 шт.), жидкости для электронных систем доставки никотина (10 руб. за 1 мл), табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания (4,8 тыс. руб. за 1 кг) Комментарий taxCOACH: Повышение акцизов, введение и повышение штрафных санкций - все это эффективные инструменты косвенного повышения поступлений в бюджет. В ситуации дефицита бюджета государство данными инструментами активно пользуется. Подробнее Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. N 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Льготные тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для IT-компаний продлены на 2017-2023 годы Тарифы для IT-компаний составят: на обязательное пенсионное страхование - 8%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 2%, на обязательное медицинское страхование - 4%. Таким образом, общий тариф для таких компаний будет находиться на уровне 14%. Действие общего тарифа страховых взносов в размере 30%, предусмотренного сейчас для большинства категорий налогоплательщиков на 2017-2018 гг., законом продлевается и на 2019 г. Подробнее Федеральный закон «О внесении изменения в статью 33 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»

Для участников региональных инвестиционных проектов снизятся ставки по налогу на прибыль В федеральный бюджет – 0 %, в бюджет субъекта РФ – от 0 до 10 % (конкретную ставку регионы устанавливают самостоятельно). Подробнее Федеральный закон от 23 мая 2016 г. № 144-ФЗ

Теперь в федеральный бюджет будут отчисляться 3% налога на прибыль Ранее в федеральный бюджет поступали 2% денег из собранного налога на прибыль, а в региональный бюджет (по общему правилу) 18%. Теперь регионы будут получать 17% (п. 1 ст. 284 НК РФ). Такой порядок будет действовать в 2017 - 2020 годах. Комментарий taxCOACH: Напомним, регионы вправе уменьшать ставку налога на прибыль в региональный бюджет до 12,5% (вместо 17%). За счет снижения ставки данного налога регионы по идее должны стимулировать бизнес развиваться, вкладываться в основные средства, открывать новые предприятия и пр. Однако сборы налога на прибыль, наряду с НДФЛ, ключевые для региональных бюджетов. И в ситуации спада российской экономики именно сборы налога на прибыль пострадали больше всего (прибыль предприятий упала, многие стали убыточными; кроме того, в отличие от НДС, налог на прибыль оптимизируется законными средствами, и компании этим активно пользуются). Федеральный бюджет дефицитен и в Минфине решили чуть-чуть перераспределить отчисления по налогу на прибыль в свою пользу (при этом фед.центр разработал систему дотаций и поддержки для регионов). В итоге пострадают региональные бюджеты, а значит и бизнес: регионы активно пересматривают налоговые льготы, как по налогу на прибыль для отдельных субъектов предпринимательской деятельности, так и по другим налогам (например, некоторые регионы отменили с 2017 года льготы по УСН («доходы минус расходы») для целого ряда ключевых отраслей экономики (например, в Белгородской области отменили УСН 7% для оптовой и розничной торговли, оставив базовую ставку в 15%). Подробнее Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. N 401-ФЗ"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Налог на прибыль от процентов по облигациям российских организаций, эмитированным с 1 января 2017 года, составит 15%. Подробнее Федеральный закон от 3 июля 2016 г. №242-ФЗ

Выросли фиксированные взносы ИП В 2017 году предприниматели рассчитывают фиксированные взносы исходя из МРОТ в сумме 7500 руб. Общая сумма взносов составляет 27 990 руб.: - пенсионные взносы - 23 400 руб. (7500 ₽ * 12 * 26%); - медицинские взносы - 4590 руб. (7500 ₽ * 12 * 5,1%). В 2016 году общая сумма взносов составляла 23 153 руб. Если доход предпринимателя превысит 300 тыс. рублей за год, то надо будет доплатить еще 1 % с доходов сверх этой суммы. Подробнее Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ

Выросли лимиты по страховым взносам Новые лимиты такие: - 876 000 руб. - для взносов в ПФР. С зарплаты в пределах этой суммы нужно платить взносы по тарифу 22 %. Для сверхлимитных выплат — по тарифу 10 %; - 755 000 руб. - для взносов на соцстрах по тарифу 2,9 %. Для медицинских взносов и платежей на травматизм предельной базы выплат по-прежнему нет. В прошлом году –лимит по взносам в ПФ составлял 796 тыс. руб., в ФСС - 718 тыс. руб. Подробнее Постановление Правительства РФ от 29 ноября 2016 г. № 1255

Начинают действовать соглашения об избежании двойного налогообложения с Китаем и Гонконгом Сами соглашения были ратифицированы и вступили в силу в 2016 году. Соглашения будут применяться в отношении доходов, полученных за налоговые годы, начинающиеся с 1 января 2017 года. Отметим, что Минфин уже в начале 2017 года предложил исключить Гонконг из списка офшорных юрисдикций: «Изменения вносятся Минфином в приказ в связи с ратификацией соглашения между правительством РФ и правительством Гонконга об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и протокола к нему». Подробнее Письмо Минфина от 29 апреля 2016 г.№ОА-4-17/7926, Федеральный закон от 03.07.2016 №234-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и Протокола к нему»

Для применения положений международных налоговых соглашений иностранная организация должна подтвердить фактическое право на получение дохода Фактическое право на получение дохода необходимо подтвердить при выплате дивидендов налоговым агентом. Обязанность получения подтверждения фактического права на доход до момента выплаты такого дохода теперь закреплена в НК РФ. Подробнее Федеральный закон от 15 февраля 2016 года № 32-ФЗ

Стало опаснее задерживать отчетность и платежи по взносам С 1 января 2017 года контролировать страховые взносы будут налоговые инспекторы. Таким образом, штраф за задержку отчетности также будет составлять 5 % от суммы к уплате, минимум 1000 руб. (ст. 119 НК РФ). За неуплату взносов будут замораживать нужную сумму на счете компании, а потом списывать ее. Подробнее Федеральный закон от 3 июля 2016 г. №243-ФЗ

Изменились штрафы за невыплату зарплаты и введена дисквалификация В частности, за невыплату или неполную выплату з/п и иных сумм, предоставляемых в рамках трудовых правоотношений, если действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо за установление зарплаты в размере меньшем, чем предусмотрено трудовым законодательством, налагается штраф на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на лиц, занимающихся деятельностью без образования юрлица, - от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; на организации - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. За повторную невыплату з/п - дисквалификация руководителя плюс штраф до 100 тысяч для юрлиц. Комментарий taxCOACH: штрафы - хороший источник повышения доходов бюджета… Негативная новость для бизнеса и в том, что дела о восстановлении трудовых прав будут рассматриваться по месту жительства работника (ранее - по месту нахождения работодателя). Подробнее ФЗ №272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда»

С 1 января 2017 года компании должны сдавать пояснения по НДС по камеральным проверкам только в электронном виде через оператора Формат утвердит ФНС (п. 3 ст. 88 НК РФ). Это касается тех, кто обязан отчитываться по НДС через интернет. Если налоговики попросили пояснить расхождения в отчетности, а компания не направила ответ в течение пяти рабочих дней, с 2017 года ей грозит штраф — 5000 руб. За повторное нарушение в течение календарного года — 20 000 руб. Вместо пояснений компания сможет сдать уточненку. Тогда штрафа не будет (п. 1 ст. 129.1 НК РФ).

Подробнее Федеральный закон от 1 мая 2016 г. №130-ФЗ

Пени увеличатся до 1/150 ставки рефинансирования, если просрочка превысила 30 календарных дней. При меньшей просрочке пени останутся прежними – 1/300 ключевой ставки. Пени для физических лиц и ИП не вырастут. Соответствующие правила из Федерального закона от 30 ноября 2016 г. № 401-ФЗ заработают с 1 октября 2017 года. Комментарий taxCOACH: Официальная причина нововведения - для бизнеса начисление пеней по ставке в 1/300 было комфортным, так как давало возможность оставлять деньги в обороте (проценты по кредитам выше). Увеличение пени до 1/150 ставки рефинансирования эту лазейку закрывает… Отметим, по данным ФНС на 1 августа 2016 года, из 258,1 млрд руб. долга по налоговым пеням невозможно взыскать 1,8 млрд, весь долг - 991,6 млрд. По данным Росстата, хуже всего компании платили НДС (45% долгов) и налог на прибыль (14,4%). На компании приходится около 85% задолженности, но часть из них - фирмы-однодневки и банкроты. Подробнее Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. №401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- предоставлена возможность решать корпоративные споры в третейских судах - решение единственного участника об увеличении уставного капитала должно также удостоверяться нотариусом - прямо предусмотрено возможность установить ограничение для заключения ЕИО определенных видов сделок - теперь в отношении участника общества будет иметь место сделка с заинтересованностью при владении долями свыше 50 %, а не 25% - урегулирован вопрос извещения незаинтересованных участников общества о сделке с заинтересованностью - само по себе отсутствие согласия не может быть основанием для обжалования, при этом для крупной сделки такого положения нет. - теперь если в совете директоров незаинтересованных меньше кворума, то собирать общее собрание ради определения цены сделки не требуется, если уставом не предусмотрено иное. - конкретизировано, что объектом крупной сделки могут объекты интеллектуальной собственности, а также сделки по передаче во временное пользование. - стоимость отчуждаемого имущества при одобрении крупной сделки определяется теперь по наибольшей из двух «стоимостей» - балансовой и ценой отчуждения (ранее было только балансовой). - уточняется, что при приобретении акций других обществ при определении стоимости сделки должны учитываться также акции, которые общество должно будет приобрести в соответствии с положении об обязательном предложении купить (глава XI.1 ФЗ об АО) - крупная сделка в АО может быть оспорена обществом, членом совета директоров и акционером с не менее 1% акций Комментарий taxCOACH: В целом положительные изменения. Они позволяют лучше «подгонять» ООО и АО под потребности бизнеса, а также несколько уменьшают возможность владельцев минимального количества акций злоупотреблять своими правами и блокировать деятельность общества. Подробнее Федеральный закон от 03.07.2016 № 343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

Нововведения в законе о защите прав ЮЛ и ИП при госконтроле Из принципиальных моментов поправок: - о плановой проверке организация и ИП должны быть уведомлены не позднее чем за 3 дня (а не в течение трех дней, как было раньше). При этом такое уведомление может быть в электронном виде (по электронной почте). - перед тем как провести внеплановую проверку по обращению, надзорный орган должен будет сам проверить изложенные факты, в том числе на предмет анонимности. Если речь идет о незначительном нарушении (без вреда жизни, здоровью и т. п.), а виновник ранее не привлекался к ответственности, то орган контроля вправе ограничиться предостережением. -теперь для проведения Роспотребнадзором внеплановой проверки будет необходимо подтвердить факт того, что до этого гражданин уже обращался к юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю с претензией и такое обращение не было рассмотрено либо его требования не были удовлетворены. -добавлена норма о возможной компенсации расходов госоргана, если «жалобщик» предоставил заведомо ложные сведения. Комментарий taxCOACH: Кажется, что приняты меры, направленные на снижение возможностей «кошмаривания» бизнеса. Но, как мы неоднократно отмечали, если есть признак административного правонарушения, закон «О защите прав ...» просто «выключается» и начинают работать более жесткие нормы КоАП РФ. При этом, конечно, обязанность предоставить доказательства самостоятельного предшествующего направления претензии жалобщика в Роспотребнадзор - положительный факт. Подробнее Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации»



Создается новая система Третейских судов в России Согласно вступившему в силу 1 сентября 2016 года закону «Об арбитраже», третейские суды теперь могут создаваться только при некоммерческих организациях и должны получать разрешение. У действующих третейских судов есть год на приведение своей деятельности в соответствие с требованиями закона. Комментарий taxCOACH:



Реформа направлена на то, чтобы сделать Третейские суды в России полноценным инструментом для разрешения коммерческих и корпоративных споров. Оговорку о возможности разрешения спорных ситуации в Третейском суде стороны вправе включить в договор (в том числе в корпоративный договор). Однако на практике российский средний бизнес предпочитает урегулировать конфликтные ситуации в государственных судах. Мы пока не видим реальных перспектив у этого института. Ментальность у нас пока «не та». Предприниматели доверяют только последнему слову Верховного суда РФ. Подробнее Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. №382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательств) в Российской Федерации»

Обязательный аудит годовой бухгалтерской отчетности будут проводить застройщики, которые привлекают деньги участников долевого строительства Поправки внесены в ст. 18 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ. Раньше Закон требовал от застройщика представить любому обратившемуся лицу аудиторское заключение к отчетности за последний год (Информационное сообщение от 13 июля 2016 г. № ИС-аудит-5).

Подробнее ФЗ от 3 июля 2016 г. №304-ФЗ

В ЕГРП должна вноситься запись о способах обеспечения исполнения застройщиком обязательств по договору участия в долевом строительстве А именно, это: реквизиты договора поручительства и наименование поручителя либо реквизиты договора страхования и наименование общества взаимного страхования застройщиков или страховой организации; срок действия договора поручительства или договора страхования; страховая сумма по договору страхования или сумма (размер) предоставляемого поручительства; дата расторжения или прекращения договора страхования и (или) дата прекращения поручительства при поступлении соответствующей информации от страховой организации, общества взаимного страхования застройщиков или поручителя, являющихся стороной соответствующего договора. Подробнее Федеральный закон от 3 июля 2016 г. №361-ФЗ



Надо сообщать в ФНС о подразделениях, которые сами платят зарплату и взносы Головная компания должна сообщать в ФНС по адресу регистрации, что подразделение самостоятельно выдает зарплату и перечисляет страховые взносы (подп. 7 п. 3.4 ст. 23 НК РФ). Обязанность не распространяется на подразделения, которые до 2017 года сами начисляли зарплату. Подробнее Письмо ФНС от 14 сентября 2016 г. № БС-4-11/17201

Больше нельзя зачесть взносы между собой

Переплату по взносам можно зачесть только в пределах этого взноса (п. 1.1 ст. 78 НК РФ). Например, переплату по пенсионным взносам можно направить в счет будущих платежей по этим же взносам. Зачесть деньги в счет медицинских платежей уже нельзя. Взносы на соцстрах зачесть в счет предстоящих платежей по травматизму также не получится — у этих взносов разные администраторы (ФНС и ФСС) Подробнее Федеральный закон от 3 июля 2016 г. №243-ФЗ

Больше не нужно рассчитывать НДФЛ с бонусов и баллов, которые продавец начисляет покупателям — физическим лицам Сообщать в инспекцию о невозможности удержать налог с таких доходов — тоже. Их включили в перечень необлагаемых (п. 68 ст. 217 НК РФ) Подробнее Федеральный закон от 3 июля 2016 г. №243-ФЗ

С 1 января кадастровая стоимость недвижимости будет оцениваться государственными бюджетными учреждениями, а не оценщиками С 2017 г. регионы начнут переходить на новую систему, создавая государственных оценщиков, первые результаты их оценки могут появиться в 2018 г. Комментарий taxCOACH: Ранее регионам было запрещено до 2020 г. повышать кадастровую оценку, снижать – можно. Она была зафиксирована на уровне начала 2014 г. или года, когда регион сделал ее базой для налога. Но правительство и депутаты согласились смягчить запрет – разрешить регионам самим решать, пересматривать оценку или нет и как часто это делать (раньше было не чаще чем раз в три года и не реже чем раз в пять лет). О своем решении регионы должны были сообщить Росреестру до 20 декабря 2016 г. В частности, в Челябинской области правительство отменило мораторий по новой кадастровой стоимости на территории региона. Налог на имущество компаний рассчитывается по кадастровой стоимости с 2014 г., населения – с 2015 г. в 28 регионах, остальные перейдут на этот порядок до 2020 г. Поступает налог в бюджеты регионов и муниципалитетов. Подробнее Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. №401-ФЗ