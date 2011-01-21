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Фото Бориса Мальцева, Клерк.Ру

Внедрение профессиональных стандартов в организации: процедура и последствия

17.01.17 12:29
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Если при определении наименования должностей и при установлении квалификационных требований к своим работникам компания обязана руководствоваться профессиональными стандартами, их следует внедрить и закрепить применение соответствующими документами. Рассмотрим процедуру и последствия введения профстандартов в организации.

Порядок внедрения профессиональных стандартов

В процедуре внедрения профессиональных стандартов можно выделить пять этапов.

Этап 1 — создание рабочей группы. Данный этап включает в себя определение состава рабочей группы, которая будет заниматься внедрением профессиональных стандартов, а также полномочий ее участников.

В группу могут входить экономисты по труду или работники, которые ответственны за разработку штатного расписания, специалисты по управлению персоналом, юристы, а также руководители структурных подразделений.

Указанные выше лица изучают необходимые нормативно-правовые документы всех уровней с учетом видов деятельности компании и разрабатывают план внедрения профессиональных стандартов.

Создание рабочей группы утверждают соответствующим приказом. Все члены группы должны быть ознакомлены с ним под подпись.

Этап 2 — утверждение плана мероприятий по внедрению профессиональных стандартов. В документе указывают все необходимые мероприятия, сроки их выполнения, ответственных лиц и критерии выполнения процедур внедрения профессиональных стандартов.

План внедрения профессиональных стандартов может выглядеть следующим образом.

План внедрения профессиональных стандартов

Этап 3 — реализация установленных в плане мероприятий. На данном этапе исполнители определяют, для каких должностей профстандарты являются обязательными, проверяют соответствие квалификации работников профстандартам и вносят изменения в документы компании.

Определение должностей, по которым применяются профстандарты, производится путем сверки должностей, указанных в штатном расписании, с реестром утвержденных профессиональных стандартов, приведенных на сайте Минтруда России. Если выявлены какие-либо расхождения, их необходимо зафиксировать в протоколе заседания рабочей группы.

Проверка соответствия квалификации работников профессиональным стандартам проводится путем анализа раздела III профессионального стандарта «Характеристика обобщенных трудовых функций». Также необходимо изучить разделы: «Уровень квалификации», «Требования к образованию» и «Требования к опыту практической работы». Если обнаружены расхождения, их необходимо внести в протокол.

Следующим шагом является изменение в должностной инструкции требований к образованию, стажу и наименованиям должностей, по которым профстандарты являются обязательными. Отметим, что если должностная инструкция — неотъемлемая часть трудового договора, то ее изменение возможно только с согласия работника, путем оформления дополнительного соглашения к трудовому договору.

Кроме того, необходимо внести записи о переводе на новую должность в трудовую книжку и личную карточку работника по форме Т-2 (утв. пост. Госкомстата России от 05.01.2004 № 1).

Далее вносят изменения в штатное расписание. Сделать это можно двумя способами: утверждением нового документа или изданием приказа о внесении изменений в действующее штатное расписание.

Последним шагом на данном этапе является подготовка проекта изменений в локальные нормативные акты компании. Так, если профстандарт является обязательным, то положение об оплате труда должно включать в себя систему оплаты с учетом квалификационных уровней, которые в нем указаны.

Пример

В компании есть штатная единица «Инженер по охране труда». В профессиональном стандарте, обязательном к применению, указано наименование должности «Специалист в области охраны труда».

Рабочая группа перевела работника на должность «Специалист в области охраны труда».

При этом были внесены изменения в должностную инструкцию работника (в первую очередь это наименование самой должности и должностные обязанности).

Также было составлено дополнительное соглашение к трудовому договору и внесены записи о переводе на новую должность в трудовую книжку и в раздел III личной карточки работника Т-2.

В штатное расписание и локальные нормативные акты внесены следующие изменения:

  • исключена позиция «Инженер по охране труда»;
  • добавлена новая позиция «Специалист в области охраны труда».

Этап 4 — подведение итогов деятельности рабочей группы. На данном этапе рабочая группа составляет отчет о результатах проведенных мероприятий и представляет его руководителю организации на утверждение.

Этап 5 — разработка плана мероприятий по результатам внедрения профессиональных стандартов. Подведя итоги внедрения профессиональных стандартов, рабочая группа должна составить план дальнейших действий.

Он может включать в себя:

  • организацию аттестации, которая необходима для определения квалификационного соответствия сотрудников требованиям профессиональных стандартов;
  • мероприятия и условия по обучению сотрудников, которое необходимо, когда результаты аттестации показали, что сотрудники не обладают навыками, установленными в профстандарте;
  • внесение изменений в трудовые договоры или заключение соглашений с работниками о прохождении и условиях профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

Документ утверждает руководитель организации.

Внедрение профессиональных стандартов: последствия

Внедрение профессиональных стандартов может вызвать некоторые сложности. Так, в связи с пересмотром документов, изменением системы оценки сотрудников, разработкой специальных программ обучения может увеличиться объем работы кадровых подразделений.

Вероятно возникновение финансовых издержек, связанных с обучением работников. Ведь ситуация, когда у сотрудника есть образование, но он работает не по специальности, сегодня не редкость. При этом для выполнения определенных видов деятельности законодательство обязывает работников пройти профессиональную переподготовку или получить образование. Например, специалисты с медицинским образованием обязаны проходить повышение квалификации не реже одного раза в пять лет. Причем на работодателя ложится прямая обязанность решить вопрос с таким обучением (ст. 196 ТК РФ). Также работодатель обязан обеспечить обучение лиц, которые поступают на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте, сдачей экзаменов и периодическое обучение по охране труда (ст. 225 ТК РФ).

Компании придется отслеживать принятие новых профессиональных стандартов и вовремя внедрять их, чтобы избежать административного наказания. Нарушение трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1000 до 5000 рублей, на юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).

Повторное привлечение к ответственности за аналогичное нарушение предусматривает наложение административного штрафа в большем размере, а именно (ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ):

  • от 10 000 до 20 000 рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет — на должностных лиц;
  • от 50 000 до 70 000 рублей — на юридических лиц.

Контроль за применением профессиональных стандартов и соответствием работников их требованиям будет осуществлять Федеральная служба по труду и занятости и, в частности, Государственная инспекция труда. В ходе проверок инспекторы в первую очередь проверят локальные документы на соответствие наименованиям должностей, а также соответствие уровня образования работников требованиям профстандартов. Для подтверждения уровня знаний и навыков сотрудников инспекторы могу запросить документы о проведенной аттестации или сертификации работников.

В заключение отметим, что внедрение профессиональных стандартов позволит работодателям качественнее оценивать своих работников, эффективнее подбирать кадры, а значит, повысить качество труда.

Источник: журнал «Актуальная бухгалтерия»

Дарья Лаврентьева

специалист по кадровому делопроизводству компании Acsour

Источник: Интернет-проект «Корпоративный менеджмент»

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