Применение УСНО: ограничение по стоимости основных средств

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Одним из ограничений для целей применения УСНО является величина остаточной стоимости основных средств. Согласно пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ не вправе применять УСНО организации, у которых остаточная стоимость основных средств, определяемая в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете, превышает 100 млн руб. В целях данного ограничения учитываются основные средства, которые подлежат амортизации и признаются амортизируемым имуществом в соответствии с гл. 25 НК РФ. Такое ограничение было установлено с момента введения УСНО и до 2016 года включительно. С 1 января 2017 года «упрощенцы» могут иметь основные средства остаточной стоимостью до 150 млн руб. Рассмотрим отдельные вопросы, связанные с применением данного ограничения на практике.

Организация по состоянию на 1 октября 2016 года имеет основные средства, остаточная стоимость которых равна 125 млн руб. В 2016 году эта организация применяла общий режим налогообложения, с 2017 года она планировала перейти на УСНО, о чем уведомила налоговый орган 26 декабря 2016 года. По состоянию на 1 января 2017 года остаточная стоимость основных средств не изменилась. Вправе ли организация применять УСНО в 2017 году?

В соответствии с п. 1 ст. 346.13 НК РФ организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на УСНО со следующего календарного года, уведомляют об этом налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего календарному году, начиная с которого они переходят на данную систему налогообложения.

При этом организации указывают в уведомлении остаточную стоимость основных средств и размер доходов по состоянию на 1 октября года, предшествующего календарному году, начиная с которого они переходят на УСНО.

В 2016 году не могли применять УСНО организации, у которых остаточная стоимость основных средств, определяемая в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете, превышала 100 млн руб. (пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ).

Федеральным законом от 03.07.2016 № 243‑ФЗ[1] в указанную норму внесены изменения об увеличении остаточной стоимости основных средств в целях применения УСНО до 150 млн руб. Данные поправки вступили в силу 1 января 2017 года.

В связи с этим в случае, если остаточная стоимость основных средств организации по состоянию на 1 октября 2016 года составила больше 100 млн руб., но по состоянию на 1 января 2017 года она не превышает 150 млн руб., такая организация вправе применять УСНО с 1 января 2017 года. Аналогичное мнение высказано в Письме ФНС России от 29.11.2016 № СД-4-3/22669@.

Организация по состоянию на 1 января 2017 года имеет на балансе основные средства, остаточная стоимость которых не превышает 150 млн руб. Кроме того, она является собственником двух земельных участков. Суммарная остаточная стоимость основных средств и земельных участков уже превышает 150 млн руб. Вправе ли организация продолжать применять УСНО?

Организации, у которых остаточная стоимость основных средств, определяемая в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете, превышает 150 млн руб., не вправе применять УСНО. В целях применения данной нормы учитываются основные средства, которые подлежат амортизации и признаются амортизируемым имуществом согласно положениям гл. 25 НК РФ (пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ).

Не подлежат амортизации земля и иные объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы), а также материально-производственные запасы, товары, объекты незавершенного капитального строительства, ценные бумаги, финансовые инструменты срочных сделок (в том числе форвардные, фьючерсные контракты, опционные контракты) (п. 2 ст. 256 НК РФ). Соответственно, стоимость земельного участка не учитывается для ограничения, установленного пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ.

Таким образом, если остаточная стоимость основных средств организации, за исключением земельных участков, не превышает 150 млн руб., данная организация вправе применять УСНО.

Аналогичная позиция представлена в письмах Минфина России от 27.09.2013 № 03‑05‑06‑02/40169, от 07.11.2016 № 03‑11‑11/65043.

В подпункте 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ, устанавливающем ограничение для целей применения УСНО по остаточной стоимости основных средств, речь идет только об организациях. Должны ли индивидуальные предприниматели также выполнять ограничение по остаточной стоимости основных средств, если они не ведут бухгалтерский учет?

В соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ не вправе применять УСНО организации, у которых остаточная стоимость основных средств, определяемая согласно законодательству РФ о бухгалтерском учете, превышает 150 млн руб.

При этом п. 4 ст. 346.13 НК РФ предусмотрено, что если по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогоплательщика, определяемые в соответствии со ст. 346.15 и пп. 1, 3 п. 1 ст. 346.25 НК РФ, превысили 150 млн руб. и (или) в течение отчетного (налогового) периода допущено несоответствие требованиям, установленным п. 3, 4 ст. 346.12 и п. 3 ст. 346.14 НК РФ, то такой налогоплательщик считается утратившим право на применение УСНО с начала того квартала, в котором допущены указанное превышение и (или) несоответствие названным требованиям.

В связи с этим при превышении предельного размера остаточной стоимости основных средств, установленного пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ, индивидуальный предприниматель утрачивает право на применение УСНО с начала того квартала, в котором допущено указанное превышение.

Такое мнение неоднократно высказывалось представителями Минфина. В своих последних разъяснениях, посвященных данной проблеме, они привели эти же доводы (письма от 20.01.2016 № 03‑

11‑11/1656, от 28.10.2016 № 03‑11‑11/63323).

Индивидуальные предприниматели, в свою очередь, пытались обжаловать и указанную норму, и обозначенную трактовку контролирующих органов, но безуспешно.

Отметим, что приведенное Письмо Минфина России от 20.01.2016 № 03‑11‑11/1656 было также обжаловано индивидуальным предпринимателем. Решением ВС РФ от 02.08.2016 по делу № АКПИ16-486, оставленным без изменения Апелляционным определением ВС РФ от 10.11.2016 № АПЛ16-462, индивидуальному предпринимателю было отказано в признании данного письма недействующим.

По сути рассматриваемого вопроса судьи отметили, что из содержания п. 4 ст. 346.13 НК РФ, в котором используется понятие «налогоплательщик», следует, что сформулированные в нем условия прекращения применения УСНО, в том числе имеющие отсылочный характер, являются общими и распространяются на всех налогоплательщиков, то есть на организации и индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, индивидуальные предприниматели при переходе на УСНО могут не указывать остаточную стоимость основных средств, но это не освобождает их от обязанности выполнять данное ограничение в процессе применения «упрощенки». Что касается ведения бухгалтерского учета, индивидуальные предприниматели не обязаны это делать. Но для целей определения ограничения по остаточной стоимости основных средств им необходимо вести учет основных средств по правилам бухгалтерского учета и начислять амортизацию.

Организация, применяющая УСНО, является собственником недвижимости, подлежащей амортизации, остаточная стоимость которой не превышает 150 млн руб. При этом кадастровая стоимость по данным Росреестра составляет более 150 млн руб. Утрачено ли в таком случае право на применение УСНО?

Для целей применения УСНО для организаций и индивидуальных предпринимателей установлено ограничение по размеру остаточной стоимости основных средств: она не должна превышать 150 млн руб. (пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ). При этом остаточная стоимость основных средств определяется по правилам бухгалтерского учета.

Под кадастровой стоимостью понимается стоимость, установленная в результате проведения государственной кадастровой оценки или рассмотрения споров об итогах определения кадастровой стоимости либо определенная в случае изменения характеристик основных средств (Федеральный закон от 29.07.1998 № 135‑ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»).

Кадастровая стоимость приближена к рыночной стоимости и может существенно отличаться от остаточной стоимости объекта недвижимости. Но для целей применения гл. 26.2 НК РФ используется остаточная стоимость основных средств, а не кадастровая. Таким образом, если кадастровая стоимость основных средств превышает 150 млн руб., но их остаточная стоимость составляет менее 150 млн руб., организация или индивидуальный предприниматель вправе применять УСНО.

[1] «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование».