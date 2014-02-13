Порядок составления, состав и сроки сдачи годовой отчетности по УСН за 2016 год. Форма и порядок заполнения декларациии примеры

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№ ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия» (утв. Приказом Росстата от 14 октября 2009 г. № 226);

№ 2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого предприятия (организации)» (утв. Приказом Росстата от 30 октября 2009 г. № 237);

инновация «Сведения о технологических инновациях малого предприятия (организации)» (утв. Приказом Росстата от 30 октября 2009 г. № 237); сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год.

налоговую декларацию по единому налогу;

налоговые декларации по транспортному и земельному налогам, если признается плательщиком этих налогов;

сведения о доходах физических лиц.

расчетную ведомость по средствам ФСС РФ;

справку-подтверждение основного вида экономической деятельности;

основного вида экономической деятельности; декларацию по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам;

документы в Пенсионный фонд, необходимые для ведения персонифицированного учета.

Бухгалтерская отчетность

По итогам года организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, представляет годовую отчетность и статистическую отчетность:Также она должна представить налоговую отчетность:Организация — «упрощенец» обязана представить годовую отчетность по обязательному социальному и пенсионному страхованию:

Бухгалтерская отчетность предназначена для отражения достоверных и полных сведений об имущественном и финансовом состоянии организации и о финансовых результатах ее деятельности.

Ее составляют за отчетный год — период с 1 января по 31 декабря.

При этом последний календарный день года признается отчетной датой.

Причем для «упрощенцев», зарегистрированных после 30 сентября, первым отчетным периодом является время с даты регистрации до 31 декабря следующего года (п. 3 ст. 15 Закона № 402-ФЗ ).

В течение года фирмы могут формировать месячную и квартальную отчетность. Она называется промежуточной и составляется соответственно ежемесячно и ежеквартально нарастающим итогом с начала года.

Теперь о сроках.

Годовую бухгалтерскую отчетность представляют в налоговый орган в течение трех месяцев по окончании отчетного года (пп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ).

Аналогичный срок установлен для представления отчетности в органы статистики (п. 2 ст. 18 Закона № 402-ФЗ ).

Промежуточную бухгалтерскую отчетность представлять в какие-либо контролирующие органы не требуется.

Состав бухгалтерской отчетности определен в ст. 14 Закона № 402-ФЗ .

02.07.2010

бухгалтерский баланс;

отчет о финансовых результатах;

приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании средств.

А формы отчетности утверждены Приказом Минфина России от№ 66н (далее — Приказ № 66н). Так, в состав бухгалтерской отчетности входят:

Также к бухгалтерской отчетности можно приложить иные пояснения, оформленные в табличной или текстовой форме. И обязательно — аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности, если организация в соответствии с законодательством подлежит аудиту (п. 10 ст. 13 Закона № 402-ФЗ ).

Декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН

Форма декларации по «упрощенному» налогу утверждена приказом ФНС России от 26 февраля 2016 г. № ММВ-7-3 /99@, который был зарегистрирован в Минюсте России 25 марта 2016 г. № 41552.

Этим же Приказом утвержден Порядок ее заполнения, а также Формат ее представления в электронном виде.

В новой форме декларации учитывается возможность применения нулевой ставки налога впервые зарегистрированными предпринимателями, а также возможность уменьшения единого налога на сумму торгового сбора.

Применяется эта форма начиная с отчетности за 2016 г.

Обращаем Ваше внимание, что отсутствие доходов от деятельности, переведенной на УСН, не освобождает «упрощенца» от обязанности представлять декларации по УСН в налоговую инспекцию.

И пока фирма не уведомит налоговиков об отказе от применения «упрощенки», эта обязанность отменена не будет (Письмо Минфина России от 8 июля 2013 г. № 03-11-11 /26247).

Срок представления декларации

Декларацию за прошедший год организации представляют в налоговую инспекцию до 31 марта включительно. Для предпринимателей этот срок продлен до 30 апреля.

при прекращении деятельности, облагаемой УСН, организации и индивидуальные предприниматели должны представить декларацию не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором такая деятельность прекратилась (п. 2 ст. 346.23 НК РФ);

числа месяца, следующего за месяцем, в котором такая деятельность прекратилась (п. 2 ст. 346.23 НК РФ); при утрате права на применение УСН до окончания налогового периода налогоплательщики должны представить декларацию не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором это право было ими утрачено (п. 3 ст. 346.23 НК РФ).

Штраф за несвоевременное представление декларации

Статья 346.23 Налогового кодекса предусматривает два случая, в которых отчетность следует представить в особые сроки:

Если Организация не вовремя подаст декларацию, то Организацию оштрафуют по ст. 119 Налогового кодекса.

Размер штрафа составляет 5% от не уплаченной в установленный срок суммы налога, которая подлежит уплате или доплате на основании декларации за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления.

Штраф не может быть меньше 1000 руб. и не должен превышать 30% указанной суммы налога (п. 1 ст. 119 НК РФ).

Минимальный штраф в размере 1000 руб. с Организации могут взыскать, даже если необходимую сумму налога Организация уплатила, но декларация была представлена с опозданием (Письмо Минфина России от 21 октября 2010 г. № 03-02-07 /1479).

За несвоевременное представление декларации могут оштрафовать и руководителя организации. Сумма штрафа составит от 300 до 500 руб. (ст. 15.5 КоАП РФ).

Форма декларации

титульного листа;

разд. 1.1 «Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения — доходы), подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика»;

разд. 1.2 «Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения — доходы, уменьшенные на величину расходов), и минимального налога, подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика»;

разд. 2.1.1 «Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения — доходы)»;

раздел 2.1.2. Расчет суммы торгового сбора, уменьшающей сумму налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения — доходы), исчисленного по итогам налогового (отчетного) периода по объекту налогообложения от вида предпринимательской деятельности, в отношении которого в соответствии с главой 33 Налогового кодекса Российской Федерации установлен торговый сбор;

разд. 2.2 «Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения — доходы, уменьшенные на величину расходов)»;

разд. 3 «Отчет о целевом использовании имущества ( в т. ч. денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования».

Декларация состоит из:

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие в 2016 г. УСН с объектом налогообложения «доходы», заполняют титульный лист, разд. 1.1 и разд. 2.1.1.

«Упрощенцы» с объектом налогообложения «доходы минус расходы» заполняют титульный лист, разд. 2.1.2 (если организация уплачивает торговый сбор) и разд. 2.2.

Раздел 3 заполняют только организации и индивидуальные предприниматели, получившие средства в рамках благотворительной деятельности, целевого финансирования, целевых поступлений, упомянутые в п. п. 1 и 2 ст. 251 Налогового кодекса.

Налогоплательщики, не получавшие имущество, работы, услуги в рамках благотворительной деятельности и целевого финансирования, разд. 3 не заполняют.

Все показатели декларации указываются в полных рублях без копеек.

Страницы нумеруются, начиная с 1 листа: 001, 002, 003 и так до последней страницы.

При заполнении декларации вручную можно использовать чернила только синего, фиолетового или черного цветов.

Декларация заполняется на одной странице. Печать декларации с двух сторон листа недопустима. Нельзя скреплять листы декларации скобами от степлера.

В одном поле (клеточке) указывается только одна цифра. В пустых полях ставятся прочерки.

Если налогоплательщик предоставляет отчет на бумаге без штрихкода, то к декларации необходимо приложить флэшку (или другой носитель информации), содержащую данные в электронной форме установленного формата.

Декларация по УСН может представляться как в бумажной, так и в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом МНС России от 2 апреля 2002 г. № БГ-3-32 /169.

При получении декларации по телекоммуникационным каналам связи налоговая инспекция обязана передать вам квитанцию о ее приеме в электронной форме.

Порядок заполнения декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН (объект налогообложения — доходы)

Если Организация применяет УСН с объектом налогообложения «доходы», то заполнение декларации следует начать с разд. 2.1.

Раздел 2.1.1 «Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения — доходы)»

По строке 102 указывается признак налогоплательщика. Организации и индивидуальные предприниматели, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, указывают «1». Индивидуальные предприниматели, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, — «2».

По строкам 110 — 113 указываются суммы полученных нарастающим итогом доходов за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. Это доходы от реализации (ст. 249 НК РФ) и внереализационные доходы (ст. 250 НК РФ).

доходы, указанные в ст. 251 Налогового кодекса (например, взносы в уставный капитал, денежные средства и имущество, полученные безвозмездно, и др.);

доходы организации, облагаемые налогом на прибыль по налоговым ставкам, установленным п. п. 3 и 4 ст. 284 Налогового кодекса (например, дивиденды, проценты по государственным ценным бумагам и др.);

доходы индивидуального предпринимателя, облагаемые НДФЛ по налоговым ставкам, установленным п. п. 2, 4 и 5 ст. 224 Налогового кодекса (например, стоимость выигрышей и призов, получаемых в конкурсах, проводимых в целях рекламы, процентные доходы по вкладам в банках и др.).

Не отражаются в этих строках:

По строке 123 указывется ставка налога — «6».

По строке 130 укажите сумму авансового платежа за первый квартал. Для этого значение показателя по строке 110 умножьте на показатель в строке 120 и разделите на 100.

По строке 131 укажите сумму авансового платежа, рассчитанную нарастающим итогом с начала года до окончания полугодия. Для этого значение показателя по строке 111 умножьте на показатель в строке 120 и разделите на 100.

По строке 132 укажите сумму авансового платежа, рассчитанную нарастающим итогом с начала года до окончания девяти месяцев. Для этого значение показателя по строке 112 умножьте на показатель в строке 120 и разделите на 100.

По строке 133 укажите сумму налога, рассчитанную нарастающим итогом с начала года и до его окончания. Для этого значение показателя по строке 113 умножьте на показатель в строке 120 и разделите на 100.

Если декларацию представляет «упрощенец» при утрате права на УСН или добровольном уходе с «упрощенки», то значение показателя за последний отчетный период (по строкам 130, 131, 132) он повторяет в строке 133.

По строкам 140 — 143 укажите нарастающим итогом сумму уплаченных в налоговом периоде страховых взносов во внебюджетные фонды, выплаченных работникам за счет средств фирмы больничных пособий, и платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования. На эту сумму можно уменьшить налог в соответствии с п. 3.1 ст. 346.21 Налогового кодекса.

«Упрощенец», указавший по строке 102 признак налогоплательщика «1», может уменьшить сумму налога или авансовых платежей на сумму вышеперечисленных страховых взносов, платежей и пособий, но не более чем наполовину. То есть показатели в строках 140 — 143 не должны быть больше половины суммы исчисленного налога (авансовых платежей по налогу), указанной соответственно по строкам 130 — 133.

Индивидуальный предприниматель с объектом налогообложения «доходы», работающий без наемных работников, и указавший по строке 102 признак налогоплательщика «2», отражает по строкам 140 — 143 всю сумму уплаченных страховых взносов в ПФР и ФФОМС в фиксированном размере. При этом сумма страховых взносов, уплаченных в налоговом периоде, отражаемая по строкам 140 — 143, не должна превышать сумму исчисленного налога (авансовых платежей), указанную соответственно по строкам 130 — 133.

Если декларацию представляет «упрощенец» при утрате права на УСН или добровольном уходе с «упрощенки», то значение показателя за последний отчетный период (по строкам 140, 141, 142) он повторяет в строке 143.

После оформления разд. 2.1 «упрощенец» с объектом налогообложения «доходы» заполняет разд. 1.1 декларации.

Раздел 1.1 «Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения — доходы), подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика»

По строкам 010, 030, 060, 090 укажите код по ОКТМО в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований ОК 33–2013. Информацию об этом коде можно получить в налоговой инспекции по месту учета.

Внимание! При заполнении поля «Код по ОКТМО», под который отводится одиннадцать знако-мест , свободные знако-места справа от значения кода заполняются прочерками. Например, код ОКТМО 12445698 записывается следующим образом: «12445698-».

Строка 010 «Код по ОКТМО» заполняется в обязательном порядке. А вот показатели по строкам 030, 060 и 090 указываются только при смене места нахождения организации (места жительства индивидуального предпринимателя). В остальных случаях в них ставится прочерк.

По строке 020 укажите сумму авансового платежа, которую следует уплатить не позднее 25 апреля отчетного года.

Значение этого показателя рассчитайте путем уменьшения исчисленного авансового платежа за первый квартал (строка 130 разд. 2.1) на сумму уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в первом квартале страховых взносов, выплаченных работникам больничных пособий и платежей по договорам добровольного личного страхования, заключенным в пользу работников (строка 140 разд. 2.1).

По строке 040 укажите сумму авансового платежа, которую следует уплатить не позднее 25 июля отчетного года.

Значение этого показателя рассчитайте путем уменьшения исчисленного авансового платежа за полугодие (строка 131 разд. 2.1) на сумму уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в этом периоде страховых взносов, выплаченных работникам больничных пособий, платежей по договорам добровольного личного страхования, заключенным в пользу работников (строка 141 разд. 2.1), а также на сумму авансового платежа по сроку 25 апреля (строка 020).

Строку 040 не заполняйте, если значение показателя оказалось отрицательным.

По строке 050 укажите сумму авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее 25 июля отчетного года.

Значение этого показателя определите путем уменьшения суммы авансового платежа за первый квартал, указанной по строке 020, на сумму исчисленного авансового платежа за полугодие (строка 131 разд. 2.1) за минусом уплаченных страховых взносов, выплаченных больничных, платежей по договорам добровольного личного страхования, заключенным в пользу работников (строка 141 разд. 2.1).

Строку 050 заполняйте только при отрицательном значении разницы между суммой исчисленного авансового платежа за полугодие и суммой авансового платежа за первый квартал ((строка 131 — строка 141) разд. 2.1 — строка 020 < 0).

По строке 070 укажите сумму авансового платежа, которую следует уплатить не позднее 25 октября отчетного года.

Значение этого показателя рассчитайте путем уменьшения исчисленного авансового платежа за девять месяцев (строка 132 разд. 2.1) на сумму уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в этом периоде страховых взносов, выплаченных работникам больничных пособий, платежей по договорам добровольного личного страхования, заключенным в пользу работников (строка 142 разд. 2.1), а также на сумму авансовых платежей по срокам 25 апреля и 25 октября (строки 020 и 040) за минусом суммы авансового платежа к уменьшению (в случае заполнения строки 050).

Строку 070 не заполняйте, если значение показателя оказалось отрицательным.

По строке 080 укажите сумму авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее 25 октября отчетного года.

Значение этого показателя определите путем уменьшения суммы авансовых платежей по срокам 25 апреля и 25 октября (строки 020 и 040) за минусом суммы авансового платежа к уменьшению (строка 050) на сумму исчисленного авансового платежа за девять месяцев (строка 132 разд. 2.1) за минусом уплаченных страховых взносов, выплаченных больничных пособий, платежей по договорам добровольного личного страхования, заключенным в пользу работников (строка 142 разд. 2.1).

Строку 080 заполняйте только при отрицательном значении разницы между суммой исчисленного авансового платежа за девять месяцев и суммой авансовых платежей, исчисленных ранее ((строка 132 — строка 142) раздела 2.1 — (строка 020 + строка 040 — строка 050) < 0).

По строке 100 укажите сумму налога, подлежащую доплате за год с учетом ранее исчисленных авансовых платежей.

Значение этого показателя рассчитайте путем уменьшения суммы исчисленного налога за год (строка 133 разд. 2.1) за минусом суммы уплаченных в этом периоде страховых взносов, выплаченных больничных пособий и платежей по договорам добровольного личного страхования, заключенным в пользу работников (строка 143 разд. 2.1) на сумму авансовых платежей по налогу по срокам 25 апреля, 25 июля и 25 октября (строки 020, 040 и 070), уменьшенную на суммы авансовых платежей к уменьшению по строкам 050 и 080.

Строку 100 не заполняйте, если значение показателя оказалось отрицательным.

По строке 110 укажите сумму налога к уменьшению за год.

Значение этого показателя определите путем уменьшения суммы авансовых платежей по налогу (строки 020, 040 и 070) за минусом суммы авансовых платежей к уменьшению (строки 050 и 080) на сумму исчисленного налога за год (строка 133 разд. 2.1) за минусом суммы уплаченных за год страховых взносов, выплаченных больничных пособий и платежей по договорам добровольного личного страхования (строка 143 разд. 2.1).

Строку 110 заполняйте только при отрицательном значении разницы между суммой исчисленного за год налога и суммой ранее исчисленных авансовых платежей ((строка 133 — строка 143) разд. 2.1 — (строка 020 + строка 040 — строка 050 + строка 070 — строка 080) < 0).

Раздел 1.1 заверяется лицом, которое подписывает титульный лист декларации, и ставится дата подписания раздела.

Пример ООО применяет УСН с объектом налогообложения «доходы». В отчетном году общество получило доход — 4 000 000 руб., в том числе: за I квартал — 700 000 руб.;

за полугодие — 1 600 000 руб.;

за 9 месяцев — 2 900 000 руб. Сумма уплаченных за год взносов по обязательному социальному страхованию в ПФР, ФСС и ФФОМС составила 84 000 руб., в том числе: за I квартал — 20 000 руб.;

за полугодие — 42 000 руб.;

за 9 месяцев — 63 000 руб. Сумма выплаченных в течение года за счет средств организации больничных пособий — 32 000 руб., в том числе: за I квартал — 15 000 руб.;

за полугодие — 19 000 руб.;

за 9 месяцев — 25 000 руб. Были начислены авансовые платежи по «упрощенному» налогу: по итогам I квартала — 42 000 руб.;

по итогам полугодия — 96 000 руб.;

по итогам 9 месяцев — 174 000 руб. Разделы 2.1 и 1.1 декларации по единому налогу будут заполнены следующим образом:

┌─┐││││││││││││││┌─┐ ИНН │7│7│1│7│0│1│8│8│2│8│-│-│ └─┘││││││││││││││└─┘ ││││││││││││││ КПП │7│7│0│1│0│1│0│0│1│ Стр. │0│0│2│ ││0301││0020││

Раздел 1.1. Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения — доходы), подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика Показатели Код строки Значения показателей (в рублях) 1 2 3 Код по ОКТМО 010 │4│5│3│7│6│0│0│0│-│-│-│ Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого апреля отчетного года 020 │2│1│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│ Код по ОКТМО 030 │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого июля отчетного года

(стр. 131 - стр. 141) разд. 2.1 - стр. 020, если (стр. 131 - стр. 141) разд. 2.1 стр. 020 >= 0 040 2│7│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│ Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать пятого июля отчетного года

стр. 020 - (стр. 131 - стр. 141) разд. 2.1, если (стр. 131 - стр. 141) разд. 2.1 - стр. 020 < 0 050 -│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ Код по ОКТМО 060 │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого октября отчетного года

(стр. 132 - стр. 142) разд. 2.1 - (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050), если (стр. 132 - стр. 142) разд. 2.1 - (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050) >= 0 070 │3│9│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│ Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать пятого октября отчетного года

(стр. 020 + стр. 040 - стр. 050) - (стр. 132 - стр. 142) разд. 2.1, если (стр. 132 - стр. 142) разд. 2.1 - (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050) < 0 080 │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ Код по ОКТМО 090 │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период (календарный год) по сроку <*>

(стр. 133 - стр. 143) разд. 2.1 - (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080), если (стр. 133 - стр. 143) разд. 2.1 - (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080) >= 0 100 │3│7│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│ Сумма налога к уменьшению за налоговый период (календарный год) по сроку <*>

(стр. 020 + стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080) - (стр. 133 - стр. 143) разд. 2.1, если (стр. 133 - стр. 143) разд. 2.1 - (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080) < 0 110 │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│

<*> Для организаций — не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;

для индивидуальных предпринимателей — не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: (подпись) 30.03.2017 (дата)

┌─┐││││││││││││││┌─┐ ИНН │7│7│1│7│0│1│8│8│2│8│-│-│ └─┘││││││││││││││└─┘ ││││││││││││││ КПП │7│7│0│1│0│1│0│0│1│ Стр. │0│0│3│ ││0301││0044││

Раздел 2.1.1. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения — доходы) Показатели Код строки Значения показателей (в рублях) 1 2 3 Признак налогоплательщика:

1 - налогоплательщик, производящий выплаты и иные вознаграждения физическим лицам;

2 - индивидуальный предприниматель, не производящий выплаты и иные вознаграждения физическим лицам 102 │1│ Сумма полученных доходов (налоговая база для исчисления налога (авансового платежа по налогу)) нарастающим итогом: за первый квартал 110 │7│0│0│0│0│0│-│-│-│-│-│-│ за полугодие 111 │1│6│0│0│0│0│0│-│-│-│-│-│ за девять месяцев 112 │2│9│0│0│0│0│0│-│-│-│-│-│ за налоговый период 113 │4│0│0│0│0│0│0│-│-│-│-│-│ Ставка налога (%) 120 │6│ Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налогу): за первый квартал (стр. 110 x стр. 120 / 100) 130 │4│2│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│ за полугодие (стр. 111 x стр. 120 / 100) 131 │9│6│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│ за девять месяцев (стр. 112 x стр. 120 / 100) 132 │1│7│4│0│0│0│-│-│-│-│-│-│ за налоговый период (стр. 113 x стр. 120 / 100) 133 │2│4│0│0│0│0│-│-│-│-│-│-│ Сумма страховых взносов, выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности и платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования (нарастающим итогом), предусмотренных пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшающая сумму исчисленного за налоговый (отчетный) период налога (авансового платежа по налогу): за первый квартал

для стр. 102 = "1": стр. 140 <= стр. 130 / 2

для стр. 102 = "2": стр. 140 <= стр. 130 140 │2│1│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│ за полугодие

для стр. 102 = "1": стр. 141 <= стр. 131 / 2

для стр. 102 = "1": стр. 141 <= стр. 131 / 2 141 │4│8│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│ за девять месяцев

для стр. 102 = "1": стр. 142 <= стр. 132 / 2

для стр. 102 = "2": стр. 142 <= стр. 132 142 │8│7│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│ за налоговый период

для стр. 102 = "1": стр. 143 <= стр. 133 / 2

для стр. 102 = "2": стр. 143 <= стр. 133 143 │1│1│6│0│0│0│-│-│-│-│-│-│

Порядок заполнения декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН (объект налогообложения — доходы минус расходы)

Если Организация применяет УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы», то заполнение декларации следует начать с разд. 2.2.

Раздел 2.2 «Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения — доходы, уменьшенные на величину расходов)»

По строкам 210 — 213 укажите суммы полученных доходов нарастающим итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. Это доходы от реализации (ст. 249 НК РФ) и внереализационные доходы (ст. 250 НК РФ).

Если декларацию представляет «упрощенец» при утрате права на УСН или добровольном уходе с «упрощенки», то значение показателя за последний отчетный период (строки 210, 211, 212) он повторяет в строке 213.

По строкам 220 — 223 укажите суммы произведенных расходов нарастающим итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год.

«Упрощенцы» могут включить в расходы сумму разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой налога, исчисленной в общем порядке, полученную за предыдущий период.

Если декларацию представляет «упрощенец» при утрате права на УСН или добровольном уходе с «упрощенки», то значение показателя за последний отчетный период (строки 220, 221, 222) он повторяет в строке 223.

По строке 230 укажите сумму убытка, полученную в прошлых годах, уменьшающую налоговую базу отчетного года.

По строке 240 отразите налоговую базу для исчисления авансового платежа за первый квартал.

Значение этого показателя рассчитывают как разность значений строк 210 и 220 при условии, что она больше нуля.

По строке 241 отразите налоговую базу для исчисления авансового платежа за полугодие.

Значение этого показателя рассчитывают как разность значений строк 211 и 221 при условии, что она больше нуля.

По строке 242 отразите налоговую базу для исчисления авансового платежа за девять месяцев.

Значение этого показателя рассчитывают как разность значений строк 212 и 222 при условии, что она больше нуля.

По строке 243 отразите налоговую базу для исчисления авансового платежа за год.

Значение этого показателя рассчитывают как разность значений строк 213, 223 и 230 при условии, что она больше нуля.

Если декларацию представляет «упрощенец» при утрате права на УСН или добровольном уходе с «упрощенки», то значение показателя по строке 243 будет равно значению показателя за последний отчетный период (строки 240, 241, 242), уменьшенному на сумму убытка, полученного в прошлых годах (строка 230).

Если сумма убытка прошлых лет, на которую уменьшается налоговая база отчетного года, равна величине этой налоговой базы, значение показателя по строке 243 равно нулю.

По строке 250 укажите сумму убытка, полученного за первый квартал. Для этого нужно из показателя строки 220 вычесть показатель строки 210 (если показатель строки 210 < показателя строки 220).

По строке 251 укажите сумму убытка, полученного за полугодие. Для этого нужно из показателя строки 221 вычесть показатель строки 211 (если показатель строки 211 < показателя строки 221).

По строке 252 укажите сумму убытка, полученного за девять месяцев. Для этого нужно из показателя строки 222 вычесть показатель строки 212 (если показатель строки 212 < показателя строки 222).

По строке 253 укажите сумму убытка, полученного за год. Для этого нужно из показателя строки 223 вычесть показатель строки 213 (если показатель строки 213 < показателя строки 223).

Если декларацию представляет «упрощенец» при утрате права на УСН или добровольном уходе с «упрощенки», то значение показателя за последний отчетный период (строки 250, 251, 252) он повторяет в строке 253.

По строкам 260 — 263 укажите ставку налога 15% (п. 2 ст. 346.20 НК РФ), либо ставку налога, установленную региональными властями в пределах от 5 до 15%.

Если декларацию представляет «упрощенец» при утрате права на УСН или добровольном уходе с «упрощенки», то значение показателя за последний отчетный период (строки 260, 261, 262) он повторяет в строке 263.

По строке 270 укажите сумму авансового платежа, исчисленную за первый квартал. Если в первом квартале получен убыток, здесь нужно поставить прочерк.

По строке 271 укажите сумму авансового платежа, исчисленную за полугодие. Если за полугодие получен убыток, здесь нужно поставить прочерк.

По строке 272 укажите сумму авансового платежа, исчисленную за девять месяцев. Если по итогам девяти месяцев получен убыток, здесь нужно поставить прочерк.

По строке 273 укажите сумму налога, исчисленную за год. Если по итогам года получен убыток, здесь нужно поставить прочерк.

Если декларацию представляет «упрощенец» при утрате права на УСН или добровольном уходе с «упрощенки», то значение показателя за последний отчетный период (строки 270, 271, 272) он повторяет в строке 273.

По строке 280 укажите сумму исчисленного за год минимального налога. Для этого показатель по строке 213 умножьте на 1 и разделите на 100.

После оформления разд. 2.2 «упрощенец» с объектом «доходы минус расходы» заполняет разд. 1.2 декларации.

Раздел 1.2 «Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения — доходы, уменьшенные на величину расходов), и минимального налога, подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика»

По строкам 010, 030, 060, 090 укажите код по ОКТМО в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований ОК 33–2013. Информацию об этом коде можно получить в налоговой инспекции по месту учета.

Строка 010 «Код по ОКТМО» заполняется в обязательном порядке. Показатели по строкам 030, 060 и 090 указываются только при смене места нахождения организации (места жительства индивидуального предпринимателя). В остальных случаях в них ставится прочерк.

По строке 020 укажите сумму авансового платежа, которую следует уплатить не позднее 25 апреля отчетного года. Значение этого показателя соответствует значению строки 270 разд. 2.2.

По строке 040 укажите сумму авансового платежа, которую следует уплатить не позднее 25 июля отчетного года.

Значение этого показателя определите как разность показателей строк 271 разд. 2.2 и 020 разд. 1.2.

Строку 040 не заполняйте, если значение показателя оказалось отрицательным.

По строке 050 укажите сумму авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее 25 июля отчетного года.

Строку 050 заполняйте только при отрицательном значении разницы между суммой исчисленного авансового платежа за полугодие и суммой авансового платежа за первый квартал.

Значение этого показателя определите как разность показателей строк 020 разд. 1.2 и 271 разд. 2.2.

По строке 070 укажите сумму авансового платежа, которую следует уплатить не позднее 25 октября отчетного года.

Значение этого показателя определяют путем уменьшения суммы авансового платежа за девять месяцев (строка 272 разд. 2.2) на сумму значений строк 020 и 040 за минусом суммы авансового платежа к уменьшению (в случае заполнения показателя по строке 050).

Строку 070 не заполняйте, если значение показателя оказалось отрицательным.

По строке 080 укажите сумму авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее 25 октября отчетного года.

Значение этого показателя определите путем уменьшения суммы авансовых платежей по срокам 25 апреля и 25 октября (строки 020 и 040) за минусом авансового платежа к уменьшению (строка 050) на сумму исчисленного авансового платежа за девять месяцев (строка 272 разд. 2.2).

Строку 080 заполняйте только при отрицательном значении разницы между суммой исчисленного авансового платежа за девять месяцев и суммой авансовых платежей, начисленных ранее.

По строке 100 укажите сумму налога, подлежащую доплате за год с учетом ранее исчисленных авансовых платежей.

Значение этого показателя определите путем уменьшения суммы исчисленного налога за год (строка 273 разд. 2.2) на сумму авансовых платежей по срокам 25 апреля, 25 июля и 25 октября (строки 020, 040 и 070), уменьшенную на сумму авансовых платежей к уменьшению (строки 050 и 080). Строку 100 заполняйте, если значение ее показателя больше или равно нулю, и значение суммы исчисленного налога за год (строка 273 разд. 2.2) больше или равно сумме исчисленного минимального налога (строка 280 разд. 2.2).

По строке 110 укажите сумму налога к уменьшению за год.

Значение этого показателя определите путем уменьшения суммы авансовых платежей (строки 020, 040 и 070) за минусом суммы авансовых платежей к уменьшению (строки 050 и 080) на сумму исчисленного налога за год (строка 273 разд. 2.2).

Строку 110 заполняйте только при отрицательном значении разницы между суммой исчисленного налога за год и суммой авансовых платежей, начисленных ранее.

Если сумма исчисленного налога за год (строка 273 разд. 2.2) меньше суммы минимального налога за год (строка 280 разд. 2.2), то сумму налога к уменьшению за год укажите за минусом суммы минимального налога. Тогда значение показателя по строке 110 определите путем уменьшения суммы авансовых платежей по налогу (строки 020, 040 и 070) за минусом суммы авансовых платежей к уменьшению (строки 050 и 080) на сумму исчисленного минимального налога (строка 280 разд. 2.2). Этот показатель отразите при условии, что сумма исчисленного налога за год меньше суммы исчисленного минимального налога и сумма исчисленных авансовых платежей по налогу больше суммы исчисленного минимального налога.

Если по итогам года сумма исчисленного минимального налога (строка 280 разд. 2.2) будет больше суммы исчисленного в общем порядке налога за год (строка 273 разд. 2.2), то заплатить в бюджет нужно будет минимальный налог.

По строке 120 укажите сумму минимального налога, подлежащего уплате в бюджет.

Если сумма исчисленного налога за год (строка 273 разд. 2.2) меньше суммы минимального налога (строка 280 разд. 2.2), то сумму минимального налога укажите за минусом суммы исчисленных авансовых платежей.

Если сумма исчисленного минимального налога (строка 280 разд. 2.2) меньше суммы авансовых платежей по налогу (строки 020, 040 и 070) за минусом сумм авансовых платежей к уменьшению (строки 050 и 080), то по строке 120 поставьте прочерк.

Раздел 1.2 должно заверить лицо, которое подписывает титульный лист декларации. Не забудьте поставить дату подписания раздела.