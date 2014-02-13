Главбух «на крючке» или 5 налоговых подстав

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Выбирая профессию бухгалтера, задумываются ли студенты, какие риски ожидают их в будущем? Нелегкий труд по сведению дебета с кредитом и взаимопониманию с налоговиками таит в себе кучу подводных камней, подстав и подножек…



Наталья Брылева Юрист и налоговый консультант «Туров и партнеры»: Бухгалтеры – это тыл каждого руководителя компании. Они знают все секреты, они отстаивают в налоговой спорные финансовые моменты компании, они делают «черную» бухгалтерию – белой. Но часто ли задумываются руководители, под какой риск они подводят таких бухгалтеров?

Иногда главбухов не спасает ни внимательность, ни правильно оформленные документы, ни пунктуальная отчетность, ни безукоризненность и четкость в работе. Бывают такие рабочие моменты, от которых даже суперпрофессиональный и имеющий чистую совесть главбух, не застрахован… С ними может столкнуться каждый. Но предупрежден – значит вооружен. Я подобрала несколько популярных ситуаций, а юрист и налоговый консультант компаний «Туров и партнеры» помогла найти решения.

Подстава №1: «сливают» сотрудники

Кто несет ответственность за конвертные зарплаты? Конечно же, главбух, ведь он начисляет и выдает з/п. Так думают обиженные сотрудники, которые пришли жаловаться в налоговую. А сотрудникам фискальной службы такая ценная информация на руку.

Например, в Постановлении Седьмого ААС от 27.02.2013 №07АП-11641/2012 сотрудники компании указали, что их реальная зарплата не соответствует сведениям, которые работодатель представлял в налоговую. «Черная» часть зарплаты начислялась на основании книг учета, а распределением выплат занимались руководитель и главбух. Суд не поверил оправданиям главбуха и директора и вынес решение в пользу налоговиков в части доначислений НДФЛ и страховых.

Как поступить главбуху, например, в ситуации, когда собственник хочет сэкономить на зарплатах, а главбух понимает, чем все это чревато? Есть ли способ сказать: «Я здесь ни при чем», когда налоговики нагрянут. И поверят ему. А главбух «выйдет чистым из воды»?



Наталья Брылева Юрист и налоговый консультант «Туров и партнеры»: В данном случае единственный способ бухгалтеру, работающему в компании, обезопасить себя от ответственности за начисление конвертной зарплаты – это получить от работодателя приказ на совершение таких действий, но при этом бухгалтер должен доказать, что он не понимал, что данные операции незаконны. Да и вряд ли руководитель даст официальную бумагу на совершение противозаконных действий…

Подстава №2: Компьютер и флешки

Казалось бы, документы с подписями и печатями важнее, чем файлы с компьютера, изъятые у главбуха. И сами по себе эти «электронные аргументы» суд не рассматривает. Как например, в Постановлении АС Центрального округа от 10.03.2015 № А64-1522/2014. Но, если есть бумажные «проблематичные» документы, то информация с компьютера будет дополнительным доказательством. Например, в Постановлении Второго ААС от 10.11.2015 № 02АП-7952/2015 суд принял во внимание изъятые письма и файлы с компьютера и флеш-накопителя главного бухгалтера.

Я обратилась к техническим специалистам с вопросом: «Как защитить данные на компьютере от посторонних глаз и рук?» Может быть, это и не совсем «правильный» вопрос, но тем не менее актуальный для всех, кто хочет защитить данные на своих PC…



Павел Борзов Технический специалист: Обезопасить данные от непрофессионалов сейчас достаточно легко. Даже сотрудникам ФСБ отдела «К» можно «утереть нос». Правильно построенный комплекс мер по защите данных позволит не бояться попадания ваших самых важных данных в руки проверяющих органов. Этот комплекс мер состоит всего из 3-х шагов: Облачные технологии; Шифрование информации; Резервное копирование. Любой ИТ-специалист среднего уровня должен понимать, о чем идет речь. Рассмотрим немного подробнее каждый из шагов. Облачные технологии В настоящее время облачные технологии доступны абсолютному большинству потребителей. Получить в пользование программу (SaaS), виртуальный рабочий стол (DaaS), виртуальный компьютер (PaaS) или даже целую инфраструктуру (IaaS) сейчас проще простого. Поставщиков этих услуг немало как зарубежных, так и отечественных. На самом деле, этот шаг нацелен больше на выигрыш времени во время «маски-шоу». Ведь на офисных компьютерах не хранятся важные данные, а проверяющие, как правило, надеются именно на получение данных с компьютеров офиса. Потребуется некоторое время, чтобы понять, что взять нечего и начать копать глубже. Да, с отечественных поставщиков облачных технологий можно потребовать данные проверяемой организации, но это уже приличные сроки, за которые можно начать использовать другого поставщика и продолжить нормальное функционирование организации. А для защиты данных, которые могут быть переданы поставщиками вступает в действие… Шифрование информации Пожалуй, самый главный шаг по защите информации. Решений для шифрования масса, тема эта актуальна. Как вариант, использовать программное обеспечение VeraCrypt, оно относится к классу открытого программного обеспечения, по его программному коду проводят аудиты безопасности на предмет наличия скрытых лазеек (backdoor). Программа может зашифровать как часть данных компьютера, так и весь компьютер целиком. Без пароля зашифрованные данные получить невозможно, стойкий алгоритм шифрования и отсутствие лазеек делает процедуру дешифровки невозможной. Кстати, Владимир Туров на семинарах упоминает VeraCrypt (быв. TrueCrypt) для защиты информации. Резервное копирование К защите данных следует еще отнести контроль размещения этих данных. Можно зашифровать абсолютно все, но, когда придут люди в погонах и изымут компьютер, в котором в единственном экземпляре находятся защищенные данные, пусть проверяющие и останутся ни с чем, но и организации это принесет огромные проблемы, пока техника не вернется обратно в офис. Этим третьим шагом часто пренебрегают, как правило, до первого случая утери данных. Существует хорошо работающее «правило 3-2-1»: иметь три резервных копии на двух разных носителях, при этом одну копию хранить вне офиса. Следуя этому простому правилу, можно не бояться ни пожара, ни потопа, ни других форс-мажоров. И, конечно, резервные копии также нуждаются в шифровании.

А теперь взгляд с юридической точки зрения: «Насколько защита информации на компьютере законна? Если налоговая придет, и наткнется на непонятные иероглифы в мониторе, либо на ответ главбуха: «Я не помню пароль…», какие меры сотрудники фискальной службы смогут предпринять? Смирятся с невозможностью получить доступ, выпишут штраф, либо привлекут хакеров, ФСБ-ников и т.д.?



Наталья Брылева Юрист и налоговый консультант «Туров и партнеры»: Налоговики любят приписывать такие действия под п.п.7 п.1 ст.23 НК РФ. Вы обязаны выполнять законные требования налоговых органов при проведении проверки. Также вам запрещается какими-либо действиями препятствовать законной деятельности налоговых инспекторов при исполнении ими своих служебных обязанностей. В частности, вы обязаны обеспечить инспекторам доступ ко всем документам, которые связаны с исчислением и уплатой налогов, в том числе и к подлинникам (Письма Минфина России от 11.05.2010 г., от 25.03.2009 г.). Так что, препятствовать доступу к документам нет особого смысла.

Подстава №3: глюк интернета

Если произошел сбой в интернете, и документы вовремя не отправлены в налоговую и фонды, кто виноват? Главбух! И штраф ему за это – 300 рублей. Так утверждают проверяющие. Но, когда есть доказательства со стороны провайдера, что именно по вине поставщика интернет-услуг главбух не смог своевременно осуществить отправку документов, суды отменяют штрафные санкции. Например, как в Постановлении АС Восточно-Сибирского округа от 26.07.2016 №Ф02-3552/2016

Подстава №4: хотят повесить долги компании

Попытки привлечь главбухов к субсидиарной ответственности за долги компании уже никого не удивляют. Однако суд не всегда поддерживает кредиторов, если главбуху удается доказать свою непричастность к «хвостам» компании. Например, в Постановлении Двадцатого ААС от 21.04.2016 по делу № А23-3613/2012 главбуха хотели привлечь к субсидиарной ответственности по п. 5 ст. 10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и взыскать почти 470 млн. рублей. Основанием для привлечения было «неотражение в бухгалтерском учете и отчетности следующих сведений»:

Сведений о договоре поручительства; О залоге имущества; О выданных обществом векселях; О поставках, которые фактически не осуществлялись; Неотражение недостающих основных средств и материальных ценностей.

Но суд не согласился с доводами конкурсного управляющего, и отметил, что «положения ст. 10 Закона о банкротстве не называют главного бухгалтера должника в перечне лиц, на которых может возлагаться субсидиарная ответственность по обязательствам должника. В п. 5 ст. 10 Закона о банкротстве прямо указано на то, что к субсидиарной ответственности по предусмотренному в данной норме основанию привлекается руководитель должника; главный бухгалтер как субъект ответственности здесь не поименован, а расширительного толкования названная норма не предполагает». Кроме того, суд указал, что конкурсным управляющим не представлены доказательства.

Если в этом деле главбуха пронесло, то как теперь в силу правок в пп.2 п.2 ст.45 НК РФ, а также изменений в законе банкротстве, внесенных 488-ФЗ, избежать привлечения к субсидиарной ответственности?



Наталья Брылева Юрист и налоговый консультант «Туров и партнеры»: Не соглашаться проводить по бухгалтерии сомнительные операции, или уходить на аутсорсинг и не нести ответственность за данные в первичных документах. Почему у нас так мало компаний ведут бухгалтерию на аутсорсинге по сравнению с западными странами? Просто потому, что ведение и контроль «черной» бухгалтерии можно осуществлять только при наличие штатного бухгалтера – он как будто на крючке.

Подстава №5: обыск в доме

Нервотрепки на работе могут плавно перейти в домашнюю обстановку. И дом главбуха превратится в площадку по поиску улик среди нижнего белья и кастрюль. У кого, как не у главбуха в доме есть поддельные печати и документы? Например, как Постановлении АС Уральского округа от 12.07.2016 №А76-9556/2014

Может ли бухгалтер на законных основаниях противодействовать обыску в собственном доме? Защитить свою крепость от налоговиков и полиции?