Главбух «на крючке» или 5 налоговых подстав
Выбирая профессию бухгалтера, задумываются ли студенты, какие риски ожидают их в будущем? Нелегкий труд по сведению дебета с кредитом и взаимопониманию с налоговиками таит в себе кучу подводных камней, подстав и подножек…
Наталья Брылева
Юрист и налоговый консультант «Туров и партнеры»:
Бухгалтеры – это тыл каждого руководителя компании. Они знают все секреты, они отстаивают в налоговой спорные финансовые моменты компании, они делают «черную» бухгалтерию – белой. Но часто ли задумываются руководители, под какой риск они подводят таких бухгалтеров?
Иногда главбухов не спасает ни внимательность, ни правильно оформленные документы, ни пунктуальная отчетность, ни безукоризненность и четкость в работе. Бывают такие рабочие моменты, от которых даже суперпрофессиональный и имеющий чистую совесть главбух, не застрахован… С ними может столкнуться каждый. Но предупрежден – значит вооружен. Я подобрала несколько популярных ситуаций, а юрист и налоговый консультант компаний «Туров и партнеры» помогла найти решения.
Подстава №1: «сливают» сотрудники
Кто несет ответственность за конвертные зарплаты? Конечно же, главбух, ведь он начисляет и выдает з/п. Так думают обиженные сотрудники, которые пришли жаловаться в налоговую. А сотрудникам фискальной службы такая ценная информация на руку.
Например, в Постановлении Седьмого ААС от 27.02.2013 №07АП-11641/2012 сотрудники компании указали, что их реальная зарплата не соответствует сведениям, которые работодатель представлял в налоговую. «Черная» часть зарплаты начислялась на основании книг учета, а распределением выплат занимались руководитель и главбух. Суд не поверил оправданиям главбуха и директора и вынес решение в пользу налоговиков в части доначислений НДФЛ и страховых.
Как поступить главбуху, например, в ситуации, когда собственник хочет сэкономить на зарплатах, а главбух понимает, чем все это чревато? Есть ли способ сказать: «Я здесь ни при чем», когда налоговики нагрянут. И поверят ему. А главбух «выйдет чистым из воды»?
Наталья Брылева
Юрист и налоговый консультант «Туров и партнеры»:
В данном случае единственный способ бухгалтеру, работающему в компании, обезопасить себя от ответственности за начисление конвертной зарплаты – это получить от работодателя приказ на совершение таких действий, но при этом бухгалтер должен доказать, что он не понимал, что данные операции незаконны. Да и вряд ли руководитель даст официальную бумагу на совершение противозаконных действий…
Подстава №2: Компьютер и флешки
Казалось бы, документы с подписями и печатями важнее, чем файлы с компьютера, изъятые у главбуха. И сами по себе эти «электронные аргументы» суд не рассматривает. Как например, в Постановлении АС Центрального округа от 10.03.2015 № А64-1522/2014. Но, если есть бумажные «проблематичные» документы, то информация с компьютера будет дополнительным доказательством. Например, в Постановлении Второго ААС от 10.11.2015 № 02АП-7952/2015 суд принял во внимание изъятые письма и файлы с компьютера и флеш-накопителя главного бухгалтера.
Я обратилась к техническим специалистам с вопросом: «Как защитить данные на компьютере от посторонних глаз и рук?» Может быть, это и не совсем «правильный» вопрос, но тем не менее актуальный для всех, кто хочет защитить данные на своих PC…
Павел Борзов
Технический специалист:
Обезопасить данные от непрофессионалов сейчас достаточно легко. Даже сотрудникам ФСБ отдела «К» можно «утереть нос». Правильно построенный комплекс мер по защите данных позволит не бояться попадания ваших самых важных данных в руки проверяющих органов. Этот комплекс мер состоит всего из 3-х шагов:
- Облачные технологии;
- Шифрование информации;
- Резервное копирование.
Любой ИТ-специалист среднего уровня должен понимать, о чем идет речь. Рассмотрим немного подробнее каждый из шагов.
- Облачные технологии
В настоящее время облачные технологии доступны абсолютному большинству потребителей. Получить в пользование программу (SaaS), виртуальный рабочий стол (DaaS), виртуальный компьютер (PaaS) или даже целую инфраструктуру (IaaS) сейчас проще простого. Поставщиков этих услуг немало как зарубежных, так и отечественных.
На самом деле, этот шаг нацелен больше на выигрыш времени во время «маски-шоу». Ведь на офисных компьютерах не хранятся важные данные, а проверяющие, как правило, надеются именно на получение данных с компьютеров офиса. Потребуется некоторое время, чтобы понять, что взять нечего и начать копать глубже. Да, с отечественных поставщиков облачных технологий можно потребовать данные проверяемой организации, но это уже приличные сроки, за которые можно начать использовать другого поставщика и продолжить нормальное функционирование организации. А для защиты данных, которые могут быть переданы поставщиками вступает в действие…
- Шифрование информации
Пожалуй, самый главный шаг по защите информации. Решений для шифрования масса, тема эта актуальна. Как вариант, использовать программное обеспечение VeraCrypt, оно относится к классу открытого программного обеспечения, по его программному коду проводят аудиты безопасности на предмет наличия скрытых лазеек (backdoor). Программа может зашифровать как часть данных компьютера, так и весь компьютер целиком. Без пароля зашифрованные данные получить невозможно, стойкий алгоритм шифрования и отсутствие лазеек делает процедуру дешифровки невозможной. Кстати, Владимир Туров на семинарах упоминает VeraCrypt (быв. TrueCrypt) для защиты информации.
- Резервное копирование
К защите данных следует еще отнести контроль размещения этих данных. Можно зашифровать абсолютно все, но, когда придут люди в погонах и изымут компьютер, в котором в единственном экземпляре находятся защищенные данные, пусть проверяющие и останутся ни с чем, но и организации это принесет огромные проблемы, пока техника не вернется обратно в офис. Этим третьим шагом часто пренебрегают, как правило, до первого случая утери данных. Существует хорошо работающее «правило 3-2-1»: иметь три резервных копии на двух разных носителях, при этом одну копию хранить вне офиса. Следуя этому простому правилу, можно не бояться ни пожара, ни потопа, ни других форс-мажоров. И, конечно, резервные копии также нуждаются в шифровании.
А теперь взгляд с юридической точки зрения: «Насколько защита информации на компьютере законна? Если налоговая придет, и наткнется на непонятные иероглифы в мониторе, либо на ответ главбуха: «Я не помню пароль…», какие меры сотрудники фискальной службы смогут предпринять? Смирятся с невозможностью получить доступ, выпишут штраф, либо привлекут хакеров, ФСБ-ников и т.д.?
Наталья Брылева
Юрист и налоговый консультант «Туров и партнеры»:
Налоговики любят приписывать такие действия под п.п.7 п.1 ст.23 НК РФ. Вы обязаны выполнять законные требования налоговых органов при проведении проверки. Также вам запрещается какими-либо действиями препятствовать законной деятельности налоговых инспекторов при исполнении ими своих служебных обязанностей.
В частности, вы обязаны обеспечить инспекторам доступ ко всем документам, которые связаны с исчислением и уплатой налогов, в том числе и к подлинникам (Письма Минфина России от 11.05.2010 г., от 25.03.2009 г.). Так что, препятствовать доступу к документам нет особого смысла.
Подстава №3: глюк интернета
Если произошел сбой в интернете, и документы вовремя не отправлены в налоговую и фонды, кто виноват? Главбух! И штраф ему за это – 300 рублей. Так утверждают проверяющие. Но, когда есть доказательства со стороны провайдера, что именно по вине поставщика интернет-услуг главбух не смог своевременно осуществить отправку документов, суды отменяют штрафные санкции. Например, как в Постановлении АС Восточно-Сибирского округа от 26.07.2016 №Ф02-3552/2016
Подстава №4: хотят повесить долги компании
Попытки привлечь главбухов к субсидиарной ответственности за долги компании уже никого не удивляют. Однако суд не всегда поддерживает кредиторов, если главбуху удается доказать свою непричастность к «хвостам» компании. Например, в Постановлении Двадцатого ААС от 21.04.2016 по делу № А23-3613/2012 главбуха хотели привлечь к субсидиарной ответственности по п. 5 ст. 10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и взыскать почти 470 млн. рублей. Основанием для привлечения было «неотражение в бухгалтерском учете и отчетности следующих сведений»:
- Сведений о договоре поручительства;
- О залоге имущества;
- О выданных обществом векселях;
- О поставках, которые фактически не осуществлялись;
- Неотражение недостающих основных средств и материальных ценностей.
Но суд не согласился с доводами конкурсного управляющего, и отметил, что «положения ст. 10 Закона о банкротстве не называют главного бухгалтера должника в перечне лиц, на которых может возлагаться субсидиарная ответственность по обязательствам должника. В п. 5 ст. 10 Закона о банкротстве прямо указано на то, что к субсидиарной ответственности по предусмотренному в данной норме основанию привлекается руководитель должника; главный бухгалтер как субъект ответственности здесь не поименован, а расширительного толкования названная норма не предполагает». Кроме того, суд указал, что конкурсным управляющим не представлены доказательства.
Если в этом деле главбуха пронесло, то как теперь в силу правок в пп.2 п.2 ст.45 НК РФ, а также изменений в законе банкротстве, внесенных 488-ФЗ, избежать привлечения к субсидиарной ответственности?
Наталья Брылева
Юрист и налоговый консультант «Туров и партнеры»:
Не соглашаться проводить по бухгалтерии сомнительные операции, или уходить на аутсорсинг и не нести ответственность за данные в первичных документах. Почему у нас так мало компаний ведут бухгалтерию на аутсорсинге по сравнению с западными странами? Просто потому, что ведение и контроль «черной» бухгалтерии можно осуществлять только при наличие штатного бухгалтера – он как будто на крючке.
Подстава №5: обыск в доме
Нервотрепки на работе могут плавно перейти в домашнюю обстановку. И дом главбуха превратится в площадку по поиску улик среди нижнего белья и кастрюль. У кого, как не у главбуха в доме есть поддельные печати и документы? Например, как Постановлении АС Уральского округа от 12.07.2016 №А76-9556/2014
Может ли бухгалтер на законных основаниях противодействовать обыску в собственном доме? Защитить свою крепость от налоговиков и полиции?
Наталья Брылева
Юрист и налоговый консультант «Туров и партнеры»:
Налоговикам можно отказать в доступе к обыску жилища на конституционных основаниях. А вот сотрудники органов внутренних дел, участвуя в проведении выездной налоговой проверки, сохраняют все полномочия, предоставленные им федеральными законами «О полиции», «Об оперативно-разыскной деятельности» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (совместный Приказ МВД России и ФНС России от 30.06.2009 № 495/ММ-7-2-347).
Правоохранителям доступен широкий набор оперативных мероприятий. В том числе, и обыск на основании постановления на обыск, подписанного судьей. В ходе одной налоговой проверки силовики провели обыск в жилище главного бухгалтера налогоплательщика. Там они обнаружили и изъяли печать спорного контрагента, а также первичные документы — товарные накладные, счета-фактуры, имеющие отношение к сделкам с контрагентом. При обыске жилого помещения бывшего главбуха силовики изъяли не только печать спорного контрагента, но и печати еще десяти организаций. По данному постановлению АС Уральского округа от 12.07.2016 № А76-9556/2014 суды встали на сторону проверяющих.
Аноним, Вы писали:
Не волнуйтесь, роботы уже готовятся вас заменить)
Руководителя не могут прихватить, то откупится, то сольется... а бухгалтер, который не причем будет нести отвественность! и это правовое государство?!
Подстава № 1. А как можно вообще доказать факт чёрной з/п? Да мало ли что говорят сотрудники. Не, ну если директор хранит у себя на столе тетрадочки, где так и написано "Ведомость выдачи чёрной з/п" и там так аккуратненько "директор выдал - иванов взял".....
Подстава № 2. Тут по сложнее. У кого были обыски, знают, что времени на реакцию нет, даже если ваш кабинет самый дальний. Вывод - всё должно быть на выносном (внешнем) винте. В окно кидать нельзя, (обычно там стоят), в мусор тоже (его проверяют), в личные вещи то же не вариант.... Короче, надо ЗАРАНЕЕ придумать место куда его (внешний винт) оперативно спрятать. Этому помогают стальные двери и ЧОП - их задача тянуть время. Не вздумайте пытаться работать на обычной флэшке. Она предназначена для хранения и переноса информации. Если на ней работать как на винте, быстро выйдет из строя и всё потеряете (восстанавливать дорого и может не получиться). В "облаках" пусть идиоты работают.
Постава № 3. Это не подстава, а скорее лотерея. Не оставляйте сдачу на последний день и всегда можно купить флэшмодем.
Подстава № 4 самая серьёзная. Главбух - соучастник. Это да. Тут такая штука. Государство действительно считает, что главбух на предприятии это его человек и должен этот человек следить за действиями руководства и если что - стучать. За ослушание - кнут. Директор совершенно справедливо считает, что раз он платит буху з/п, значит это его человек и ожидает от этого человека содействия в своих делишках. За это обещает пряник (ну как пряник, пряником он обычно называет з/п). Поэтому тут совет только один - не лезьте со своей подписью в то от чего не сможете самостоятельно, без помощи директора, отбиться. а то за пряник в 20000,00 лишитесь квартиры за три ляма.
Подстава № 5. Реальна. Лично я из дома всё убрал и даже не храню на домашнем компе резервные копии.
Аноним, вы думаете, что бух сидит и ждет последний день, чтобы сдать отчетность? -) Бывают случаи, что до последнего дня он не имеет того, что надо сдать, по независящим от него обстоятельствам (не сам же он данные выдумывает в декларациях).
в бюстгальтер, туда никто не полезет
bestiya7460, Вы писали:
у меня есть две левые печати
а где их еще-то хранить?
Аноним, Вы писали:
Документы на квартиру я тоже дома храню
Mmmaximmm, Вы писали:
В землю закопайте там точно никто не найдет))))))
вот когда такие и подобные статьи читаю, мне самой в землю закопаться хочется ((
надоели криминальные оттенки моей профессии
Mmmaximmm, Вы писали:
и не только Вам)))))
Mmmaximmm, Вы писали:
Полностью согласна.
Аноним, Вы писали:
Аноним, расскажите поподробнее, куда опасно соваться с подписью, чтобы понимать.
И по 5 пункту. Как тогда организовать работу правильно. Пусть в офисе всё хранится? Или ячейка - наилучший выход? Спасибо.
эээ... не очень поняла))
Аноним, Вы писали:
Аноним, спасибо большое. Направление понятно. )
Аноним, Вы писали:
он подписывает, он отвечает, а как же тогда та статься, где бухгалтер писала, что следователь в любом случае докажет вашу причастность, даже если вы нигде ничего??
Вы слишком высокого мнения о следователях. Забудьте всё что вы читали в детстве про Шерлока Холмса. Единственная основа следствия - информаторство и стукачество. Да, вы написали баланс, НДС, прибыль, ПФ,ФСС, НДФЛ. Дали шефу. Ему не понравилось. Он подправил, подписал и отослал свой вариант. Никогда ни в чём не признавайтесь. Чистосердечное признание - кратчайший путь к наказанию! Никогда не беседуйте со следаком по душам! Даже если у вас имеются основания и огромный соблазн "умыть" его в чистую. Через беседу он может понять, что роет не там. а вам это зачем? Пусть догоняет вчерашний день.
да буквально полгода назад здесь же на Клерке