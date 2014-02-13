Клерк.Ру
 

Главбух «на крючке» или 5 налоговых подстав

30.01.17 12:59
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Выбирая профессию бухгалтера, задумываются ли студенты, какие риски ожидают их в будущем? Нелегкий труд по сведению дебета с кредитом и взаимопониманию с налоговиками таит в себе кучу подводных камней, подстав и подножек…

Фото
Наталья Брылева

Юрист и налоговый консультант «Туров и партнеры»:

    Бухгалтеры – это тыл каждого руководителя компании. Они знают все секреты, они отстаивают в налоговой спорные финансовые моменты компании, они делают «черную» бухгалтерию – белой. Но часто ли задумываются руководители, под какой риск они подводят таких бухгалтеров?

Иногда главбухов не спасает ни внимательность, ни правильно оформленные документы, ни пунктуальная отчетность, ни безукоризненность и четкость в работе. Бывают такие рабочие моменты, от которых даже суперпрофессиональный и имеющий чистую совесть главбух, не застрахован… С ними может столкнуться каждый. Но предупрежден – значит вооружен. Я подобрала несколько популярных ситуаций, а юрист и налоговый консультант компаний «Туров и партнеры» помогла найти решения.

Подстава №1: «сливают» сотрудники 

Кто несет ответственность за конвертные зарплаты? Конечно же, главбух, ведь он начисляет и выдает з/п. Так думают обиженные сотрудники, которые пришли жаловаться в налоговую. А сотрудникам фискальной службы такая ценная информация на руку.

Например, в Постановлении Седьмого ААС от 27.02.2013 №07АП-11641/2012 сотрудники компании указали, что их реальная зарплата не соответствует сведениям, которые работодатель представлял в налоговую. «Черная» часть зарплаты начислялась на основании книг учета, а распределением выплат занимались руководитель и главбух. Суд не поверил оправданиям главбуха и директора и вынес решение в пользу налоговиков в части доначислений НДФЛ и страховых.

Как поступить главбуху, например, в ситуации, когда собственник хочет сэкономить на зарплатах, а главбух понимает, чем все это чревато? Есть ли способ сказать: «Я здесь ни при чем», когда налоговики нагрянут. И поверят ему. А главбух «выйдет чистым из воды»?

Фото
Наталья Брылева

Юрист и налоговый консультант «Туров и партнеры»:

В данном случае единственный способ бухгалтеру, работающему в компании, обезопасить себя от ответственности за начисление конвертной зарплаты – это получить от работодателя приказ на совершение таких действий, но при этом бухгалтер должен доказать, что он не понимал, что данные операции незаконны. Да и вряд ли руководитель даст официальную бумагу на совершение противозаконных действий…

Подстава №2: Компьютер и флешки

Казалось бы, документы с подписями и печатями важнее, чем файлы с компьютера, изъятые у главбуха. И сами по себе эти «электронные аргументы» суд не рассматривает. Как например, в Постановлении АС Центрального округа от 10.03.2015 № А64-1522/2014. Но, если есть бумажные «проблематичные» документы, то информация с компьютера будет дополнительным доказательством. Например, в Постановлении Второго ААС от 10.11.2015 № 02АП-7952/2015 суд принял во внимание изъятые письма и файлы с компьютера и флеш-накопителя главного бухгалтера.

Я обратилась к техническим специалистам с вопросом: «Как защитить данные на компьютере от посторонних глаз и рук?» Может быть, это и не совсем «правильный» вопрос, но тем не менее актуальный для всех, кто хочет защитить данные на своих PC…

Фото
Павел Борзов

Технический специалист:

Обезопасить данные от непрофессионалов сейчас достаточно легко. Даже сотрудникам ФСБ отдела «К» можно «утереть нос». Правильно построенный комплекс мер по защите данных позволит не бояться попадания ваших самых важных данных в руки проверяющих органов. Этот комплекс мер состоит всего из 3-х шагов:

  1. Облачные технологии;
  2. Шифрование информации;
  3. Резервное копирование.

Любой ИТ-специалист среднего уровня должен понимать, о чем идет речь. Рассмотрим немного подробнее каждый из шагов.

  • Облачные технологии

В настоящее время облачные технологии доступны абсолютному большинству потребителей. Получить в пользование программу (SaaS), виртуальный рабочий стол  (DaaS), виртуальный компьютер (PaaS) или даже целую инфраструктуру (IaaS) сейчас проще простого. Поставщиков этих услуг немало как зарубежных, так и отечественных.

На самом деле, этот шаг нацелен больше на выигрыш времени во время «маски-шоу». Ведь на офисных компьютерах не хранятся важные данные, а проверяющие, как правило, надеются именно на получение данных с компьютеров офиса. Потребуется некоторое время, чтобы понять, что взять нечего и начать копать глубже. Да, с отечественных поставщиков облачных технологий можно потребовать данные проверяемой организации, но это уже приличные сроки, за которые можно начать использовать другого поставщика и продолжить нормальное функционирование организации. А для защиты данных, которые могут быть переданы поставщиками вступает в действие…

  • Шифрование информации

Пожалуй, самый главный шаг по защите информации. Решений для шифрования масса, тема эта актуальна. Как вариант, использовать программное обеспечение VeraCrypt, оно относится к классу открытого программного обеспечения, по его программному коду проводят аудиты безопасности на предмет наличия скрытых лазеек (backdoor). Программа может зашифровать как часть данных компьютера, так и весь компьютер целиком. Без пароля зашифрованные данные получить невозможно, стойкий алгоритм шифрования и отсутствие лазеек делает процедуру дешифровки невозможной. Кстати, Владимир Туров на семинарах упоминает VeraCrypt (быв. TrueCrypt) для защиты информации.

  • Резервное копирование

К защите данных следует еще отнести контроль размещения этих данных. Можно зашифровать абсолютно все, но, когда придут люди в погонах и изымут компьютер, в котором в единственном экземпляре находятся защищенные данные, пусть проверяющие и останутся ни с чем, но и организации это принесет огромные проблемы, пока техника не вернется обратно в офис. Этим третьим шагом часто пренебрегают, как правило, до первого случая утери данных. Существует хорошо работающее «правило 3-2-1»: иметь три резервных копии на двух разных носителях, при этом одну копию хранить вне офиса. Следуя этому простому правилу, можно не бояться ни пожара, ни потопа, ни других форс-мажоров. И, конечно, резервные копии также нуждаются в шифровании.

А теперь взгляд с юридической точки зрения: «Насколько защита информации на компьютере законна? Если налоговая придет, и наткнется на непонятные иероглифы в мониторе, либо на ответ главбуха: «Я не помню пароль…», какие меры сотрудники фискальной службы смогут предпринять? Смирятся с невозможностью получить доступ, выпишут штраф, либо привлекут хакеров, ФСБ-ников и т.д.?

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Наталья Брылева

Юрист и налоговый консультант «Туров и партнеры»:

Налоговики любят приписывать такие действия под  п.п.7 п.1 ст.23 НК РФ. Вы обязаны выполнять законные требования налоговых органов при проведении проверки. Также вам запрещается какими-либо действиями препятствовать законной деятельности налоговых инспекторов при исполнении ими своих служебных обязанностей.

В частности, вы обязаны обеспечить инспекторам доступ ко всем документам, которые связаны с исчислением и уплатой налогов, в том числе и к подлинникам (Письма Минфина России от 11.05.2010 г., от 25.03.2009 г.). Так что, препятствовать доступу к документам нет особого смысла.

Подстава №3: глюк интернета

Если произошел сбой в интернете, и документы вовремя не отправлены в налоговую и фонды, кто виноват? Главбух! И штраф ему за это – 300 рублей. Так утверждают проверяющие. Но, когда есть доказательства со стороны провайдера, что именно по вине поставщика интернет-услуг главбух не смог своевременно осуществить отправку документов, суды отменяют штрафные санкции. Например, как в Постановлении АС Восточно-Сибирского округа от 26.07.2016 №Ф02-3552/2016

Подстава №4: хотят повесить долги компании

Попытки привлечь главбухов к субсидиарной ответственности за долги компании уже никого не удивляют. Однако суд не всегда поддерживает кредиторов, если главбуху удается доказать свою непричастность к «хвостам» компании. Например, в Постановлении Двадцатого ААС от 21.04.2016 по делу № А23-3613/2012 главбуха хотели привлечь к субсидиарной ответственности по п. 5 ст. 10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и взыскать почти 470 млн. рублей. Основанием для привлечения было «неотражение в бухгалтерском учете и отчетности следующих сведений»:

  1. Сведений о договоре поручительства;
  2. О залоге имущества;
  3. О выданных обществом векселях;
  4. О поставках, которые фактически не осуществлялись;
  5. Неотражение недостающих основных средств и материальных ценностей.

Но суд не согласился с доводами конкурсного управляющего, и отметил, что «положения ст. 10 Закона о банкротстве не называют главного бухгалтера должника в перечне лиц, на которых может возлагаться субсидиарная ответственность по обязательствам должника. В п. 5 ст. 10 Закона о банкротстве прямо указано на то, что к субсидиарной ответственности по предусмотренному в данной норме основанию привлекается руководитель должника; главный бухгалтер как субъект ответственности здесь не поименован, а расширительного толкования названная норма не предполагает». Кроме того, суд указал, что конкурсным управляющим не представлены доказательства.

Если в этом деле главбуха пронесло, то как теперь в силу правок в пп.2 п.2 ст.45 НК РФ, а также изменений в законе банкротстве, внесенных 488-ФЗ, избежать привлечения к субсидиарной ответственности?

Фото
Наталья Брылева

Юрист и налоговый консультант «Туров и партнеры»:

Не соглашаться проводить по бухгалтерии сомнительные операции, или уходить на аутсорсинг и не нести ответственность за данные в первичных документах. Почему у нас так мало компаний ведут бухгалтерию на аутсорсинге по сравнению с западными странами? Просто потому, что ведение и контроль «черной» бухгалтерии можно осуществлять только при наличие штатного бухгалтера – он как будто на крючке.

Подстава №5: обыск в доме

Нервотрепки на работе могут плавно перейти в домашнюю обстановку. И дом главбуха превратится в площадку по поиску улик среди нижнего белья и кастрюль. У кого, как не у главбуха в доме есть поддельные печати и документы? Например, как Постановлении АС Уральского округа от 12.07.2016 №А76-9556/2014

Может ли бухгалтер на законных основаниях противодействовать обыску в собственном доме? Защитить свою крепость от налоговиков и полиции?

Фото
Наталья Брылева

Юрист и налоговый консультант «Туров и партнеры»:

Налоговикам можно отказать в доступе к обыску жилища на конституционных основаниях. А вот сотрудники органов внутренних дел, участвуя в проведении выездной налоговой проверки, сохраняют все полномочия, предоставленные им федеральными законами «О полиции», «Об оперативно-разыскной деятельности» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (совместный Приказ МВД России и ФНС России от 30.06.2009 № 495/ММ-7-2-347).

Правоохранителям доступен широкий набор оперативных мероприятий. В том числе, и обыск на основании постановления на обыск, подписанного судьей. В ходе одной налоговой проверки силовики провели обыск в жилище главного бухгалтера налогоплательщика. Там они обнаружили и изъяли печать спорного контрагента, а также первичные документы — товарные накладные, счета-фактуры, имеющие отношение к сделкам с контрагентом. При обыске жилого помещения бывшего главбуха силовики изъяли не только печать спорного контрагента, но и печати еще десяти организаций. По данному постановлению АС Уральского округа от 12.07.2016 № А76-9556/2014 суды встали на сторону проверяющих.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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28 мнений
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Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

20 лет работаю бухгалтером, мечтаю о другой профессии

 Не волнуйтесь, роботы уже готовятся вас заменить)

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Аноним
, Санкт-Петербург

Руководителя не могут прихватить, то откупится, то сольется... а бухгалтер, который не причем будет нести отвественность! и это правовое государство?!

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Аноним
, Москва
Теперь по порядку:
Подстава № 1. А как можно вообще доказать факт чёрной з/п? Да мало ли что говорят сотрудники. Не, ну если директор хранит у себя на столе тетрадочки, где так и написано "Ведомость выдачи чёрной з/п" и там так аккуратненько "директор выдал - иванов взял".....
Подстава № 2. Тут по сложнее. У кого были обыски, знают, что времени на реакцию нет, даже если ваш кабинет самый дальний. Вывод - всё должно быть на выносном (внешнем) винте. В окно кидать нельзя, (обычно там стоят), в мусор тоже (его проверяют), в личные вещи то же не вариант.... Короче, надо ЗАРАНЕЕ придумать место куда его (внешний винт) оперативно спрятать. Этому помогают стальные двери и ЧОП - их задача тянуть время. Не вздумайте пытаться работать на обычной флэшке. Она предназначена для хранения и переноса информации. Если на ней работать как на винте, быстро выйдет из строя и всё потеряете (восстанавливать дорого и может не получиться). В "облаках" пусть идиоты работают.
Постава № 3. Это не подстава, а скорее лотерея. Не оставляйте сдачу на последний день и всегда можно купить флэшмодем.
Подстава № 4 самая серьёзная. Главбух - соучастник. Это да. Тут такая штука. Государство действительно считает, что главбух на предприятии это его человек и должен этот человек следить за действиями руководства и если что - стучать. За ослушание - кнут. Директор совершенно справедливо считает, что раз он платит буху з/п, значит это его человек и ожидает от этого человека содействия в своих делишках. За это обещает пряник (ну как пряник, пряником он обычно называет з/п). Поэтому тут совет только один - не лезьте со своей подписью в то от чего не сможете самостоятельно, без помощи директора, отбиться. а то за пряник в 20000,00 лишитесь квартиры за три ляма.
Подстава № 5. Реальна. Лично я из дома всё убрал и даже не храню на домашнем компе резервные копии.
кво
Вислоухая
, Обнинск
Не оставляйте сдачу на последний день и всегда можно купить флэшмодем.

 Аноним, вы думаете, что бух сидит и ждет последний день, чтобы сдать отчетность? -) Бывают случаи, что до последнего дня он не имеет того, что надо сдать, по независящим от него обстоятельствам (не сам же он данные выдумывает в декларациях).

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Аноним
, Самара
Аноним, вы думаете, что бух сидит и ждет последний день, чтобы сдать отчетность? -) Бывают случаи, что до последнего дня он не имеет того, что надо сдать, по независящим от него обстоятельствам (не сам же он данные выдумывает в декларациях).

 

Не поверите, много таких, кто реально вспоминает в последний день.

Кто то дома хранит сомнительные печати и первичку???? Зачем?

 

Многие хранят и по разным причинам. Кому то печати бывают нужны и спустя пару лет, кто-то держит всё как ответный компромат на руководство, ну и так далее.....Как говорится, жизнь подскажет, что и за чем.
Веселая бездельница
Mmmaximmm
, Москва

bestiya7460, Вы писали:

Кто то дома хранит сомнительные печати и первичку???? Зачем?

 у меня есть две левые печати
а где их еще-то хранить?

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Аноним
, Москва
у меня есть две левые печати
а где их еще-то хранить?

 

Например там же где и документы на квартиру - в банковской ячейке.
Веселая бездельница
Mmmaximmm
, Москва

Аноним, Вы писали:

у меня есть две левые печати

а где их еще-то хранить?

 

Например там же где и документы на квартиру - в банковской ячейке.

 Документы на квартиру я тоже дома храню

Клерк
bestiya7460
, Челябинск

Mmmaximmm, Вы писали:

bestiya7460, Вы писали:

Кто то дома хранит сомнительные печати и первичку???? Зачем?

 у меня есть две левые печати
а где их еще-то хранить?

 В землю закопайте там точно никто не найдет))))))

Веселая бездельница
Mmmaximmm
, Москва
 В землю закопайте там точно никто не найдет))))))

 вот когда такие и подобные статьи читаю, мне самой в землю закопаться хочется ((

надоели криминальные оттенки моей профессии 

Клерк
bestiya7460
, Челябинск

Mmmaximmm, Вы писали:

 В землю закопайте там точно никто не найдет))))))

 вот когда такие и подобные статьи читаю, мне самой в землю закопаться хочется ((

надоели криминальные оттенки моей профессии 

 и не только Вам))))) 

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Аноним

Mmmaximmm, Вы писали:

 В землю закопайте там точно никто не найдет))))))

 вот когда такие и подобные статьи читаю, мне самой в землю закопаться хочется ((

надоели криминальные оттенки моей профессии 

 Полностью согласна. 

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Аноним

Аноним, Вы писали:

Теперь по порядку:

Подстава № 4 самая серьёзная. Поэтому тут совет только один - не лезьте со своей подписью в то от чего не сможете самостоятельно, без помощи директора, отбиться. а то за пряник в 20000,00 лишитесь квартиры за три ляма.

Подстава № 5. Реальна. Лично я из дома всё убрал и даже не храню на домашнем компе резервные копии.

 Аноним, расскажите поподробнее, куда опасно соваться с подписью, чтобы понимать.

И по 5 пункту. Как тогда организовать работу правильно. Пусть в офисе всё хранится? Или ячейка - наилучший выход? Спасибо.

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Аноним
, Самара
надоели криминальные оттенки моей профессии

 

В криминал всех загоняет правительство своими законами, не совместимыми с нормальной жизнью.
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Аноним
, Самара
Аноним, расскажите поподробнее, куда опасно соваться с подписью, чтобы понимать.

 

Ну, например, я завёл правило, что без личной подписи директора на счёте я этот счёт не оплачиваю. Даже если срочно, но об этом сказано по телефону или устно. Соответственно, никто не сможет потом сказать, что это моё решение оплатить счёт от помойки. На накладных никогда не ставьте свою подпись. Добивайтесь что бы в приёме товара и услуг расписывался кто угодно - менеджер, кладовщик, завхоз, но не вы. Соответсвенно вас никто не обвинит в получении фиктивного товара и не будет пытать на тему "опишите лицо, привозившее этот фиктивный товар". В общем делайте всё так, что бы всегда можно было сказать: "не видел, не знаю, проходил мимо, это было без моего непосредственного участия, я не знаю кто именно у нас занимается этим вопросом, моё дело - бумаги, к ним есть вопросы?, я не участвую в принятии решения по данным вопросам ит. п....".

И по 5 пункту. Как тогда организовать работу правильно. Пусть в офисе всё хранится? Или ячейка - наилучший выход? Спасибо.

 

То, что вам нужно для работы каждый день конечно вы будете вынуждены хранить где-то на работе или около работы. То, что нужно иногда, лучше хранить в другом месте. Я, например, когда запахло жареным, всё отнёс к жене на работу. Да так там и оставил (у них шмонов не бывает). Сначала придут искать по прописке. Поэтому если живёте не по прописке, то храните дома. Но как только придут по прописке, сразу смените место хранения.
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Аноним
, Самара
Напомню ещё такой факт. Отчёт то готовит главбух, но отправляется в налоговую он под электронной подписью директора. Чуете, куда клоню? Помните, все плюшки получает директор, ну так пусть у него и болит живот от переедания.
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Аноним

Аноним, Вы писали:

Напомню ещё такой факт. Отчёт то готовит главбух, но отправляется в налоговую он под электронной подписью директора. Чуете, куда клоню? Помните, все плюшки получает директор, ну так пусть у него и болит живот от переедания.

 Аноним, спасибо большое. Направление понятно. )

Веселая бездельница
Mmmaximmm
, Москва

Аноним, Вы писали:

эээ... не очень поняла))

 

Ну как же?! Ведь всё просто. Подумайте!

 он подписывает, он отвечает, а как же тогда та статься, где бухгалтер писала, что следователь в любом случае докажет вашу причастность, даже если вы нигде ничего??

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Аноним
, Самара
он подписывает, он отвечает, а как же тогда та статься, где бухгалтер писала, что следователь в любом случае докажет вашу причастность, даже если вы нигде ничего??

 Вы слишком высокого мнения о следователях. Забудьте всё что вы читали в детстве про Шерлока Холмса. Единственная основа следствия - информаторство и стукачество. Да, вы написали баланс, НДС, прибыль, ПФ,ФСС, НДФЛ. Дали шефу. Ему не понравилось. Он подправил, подписал и отослал свой вариант. Никогда ни в чём не признавайтесь. Чистосердечное признание - кратчайший путь к наказанию! Никогда не беседуйте со следаком по душам! Даже если у вас имеются основания и огромный соблазн "умыть" его в чистую. Через беседу он может понять, что роет не там. а вам это зачем? Пусть догоняет вчерашний день.

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