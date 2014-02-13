Мне нравится Ответить #1 Альтернатива Сообщения форума Профиль пользователя Личное сообщение Отправить email , Уфа Тест интересный но общий
а мне не понравился. Так как можно и не знать номер главы налогового кодекса..главное знать что она есть!!!
Ну да, можно не знать ничего про налоги, главное знать, что есть Налоговый кодекс
Над.К, Вы писали:
а еще можно сделать тест состоящий из вопросов с каким номером идет глава: налог на прибыль, налог на имущество, ЕНВД и УСН только польза а такого теста и таких спецов??? )) никогда не понимала людей которые учат номера глав и статей НК РФ.. главное его знать по сути и понимать принципы... но у каждого безусловно свое мнение. учите дальше
Аноним, знание налогов не подразумевает знания всего НК наизусть, включая наименования глав и статей. Одно из главных знаний - знать где искать и делать это быстро
И да, упрощенцы обычно знают наизусть главу, по которой работают. И ЕНВДшники тоже. Это совершенно нормально. Их никто специально не заучивает, просто в процессе работы бесконечное количество раз приходится заглядывать в НК, так что нумерацию все равно запомнишь. Это если все-таки в НК действительно заглядывать
Просто идеальные "10 вопросов и ответов для тех, кто хочет перейти на ПСН".
Ещё бы по возможным видам деятельности что-то задать, и по стоимости патента по регионам.
Отличный тест! Большое спасибо!