Клерк.Ру
 
03.02.17 16:13
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9 мнений
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Аноним
, Москва

а мне не понравился. Так как можно и не знать номер главы налогового кодекса..главное знать что она есть!!!

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Аноним
, Москва

Над.К, Вы писали:

Ну да, можно не знать ничего про налоги, главное знать, что есть Налоговый кодекс :)

а еще можно сделать тест состоящий из вопросов с каким номером идет глава: налог на прибыль, налог на имущество, ЕНВД и УСН только польза а такого теста и таких спецов??? ;))) никогда не понимала людей которые учат номера глав и статей НК РФ.. главное его знать по сути и понимать принципы... но у каждого безусловно свое мнение. учите дальше

<b>Модератор</b>
Над.К

Аноним, знание налогов не подразумевает знания всего НК наизусть, включая наименования глав и статей. Одно из главных знаний - знать где искать и делать это быстро ;)
И да, упрощенцы обычно знают наизусть главу, по которой работают. И ЕНВДшники тоже. Это совершенно нормально. Их никто специально не заучивает, просто в процессе работы бесконечное количество раз приходится заглядывать в НК, так что нумерацию все равно запомнишь. Это если все-таки в НК действительно заглядывать ;)

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Аноним
, Санкт-Петербург
Супер-тест, спасибо!

Просто идеальные "10 вопросов и ответов для тех, кто хочет перейти на ПСН".

Ещё бы по возможным видам деятельности что-то задать, и по стоимости патента по регионам.
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