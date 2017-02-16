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«Обоснованная необходимость» – не основание для истребования документов

16.02.17 00:38
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Организация обратилась в суд с заявлением о признании незаконным и отмене требования ИФНС о предоставлении документов по сделке с одним контрагентам.

Дело в том, что оно было направлено вне налоговой проверки. При этом в нем не было указано, почему у инспекции возникла необходимость в запрошенной документация, в то время как согласно НК РФ это должно быть указано в требовании.

Между тем, из требования следовало, что инспекция хотела видеть немало:

1. Документы за период 2013-2014 годов по контрагенту: счета-фактуры, книгу покупок, акт сверки расчетов, карточки бухгалтерских счетов, доверенности, товарно-транспортные и товарные накладные, справку (деловая переписка), договоры;

2. Информацию по организации за 2013-2014 годы: сведения о номенклатуре, количестве, цене реализованной продукции; об объеме реализации и остатках ТМЦ; расшифровку строк формы «Бухгалтерский баланс» и «Отчет о финансовых результатах»; пояснения к балансу и отчету; перечень основных средств с указанием первоначальной и остаточной стоимости; расшифровку затрат, учитываемых в составе капвложений, отчеты по движению и стоимости товаров, перечень дебиторов и кредиторов; суммы задолженности и сроки их погашения; акты инвентаризации; акты сверок расчетов с покупателями, поставщиками и другими контрагентами и многое другое.

Суд признал требование незаконным, поскольку п. 2 ст. 93.1 НК РФ предоставляет налоговому органу право истребовать документы (информацию) вне рамок проведения налоговых проверок лишь в случае обоснованной необходимости, что исключает возможность реализации этого права произвольно, только по усмотрению налогового органа.

В силу абз. 2 п. 3 ст. 93.1 НК РФ и Приказа ФНС РФ от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189@ (приложения № 15, 17) инспекция обязана указать в поручении и требовании мероприятие налогового контроля, в ходе которого возникла «обоснованная необходимость» в получении документов (информации) относительно конкретной сделки.

Оспоренное требование таких сведений не содержит, так как конкретное основание истребования документов в нем не указано.

Примененная инспекцией формулировка «обоснованная необходимость» является общей и не раскрывает, в связи с чем эта необходимость возникла в данном случае.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Поволжского округа от 23.12.2016 № Ф06-16020/2016

Источник: "Время бухгалтера"

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