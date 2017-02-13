Как считать и возмещать соцпособия в 2017 году
Что случилось?
В этом году расчет социальных пособий имеет ряд особенностей:
- поменялся расчетный период: в расчет включается большая сумма заработка за 2015-2016 годы, так как повысился предел учитываемых выплат;
- максимальный средний заработок вырос до 1 901,37 рублей;
- увеличились пособия, выплачиваемые с 01.02.2017, они проиндексированы в 1,054 раза;
- с 1 июля 2017 года вместе с ростом МРОТ вырастет минимальный средний заработок для расчета пособий с 246,58 рублей до 256,44 рублей.
Рассмотрим конкретные примеры расчетов.
Также в актуальной теме расскажем о нюансах возмещения пособий в ФСС, об обновленных формах документов и других новшествах.
Изменились показатели расчета среднего дневного заработка для начисления пособий-2017
Порядок расчета пособий по ВНиМ гласит, что исчислять их надо исходя из среднего заработка работника, рассчитанного за два календарных года, предшествующих наступлению страхового случая (ст. 14 Закона № 255-ФЗ).
Расчетным периодом для пособий в этом году станут 2015-2016 годы. Для подсчета пособий берется большая сумма заработка, так как повысился предел учитываемых выплат: 1 388 000 рублей (670 000 рублей + 718 000 рублей).
Средний дневной заработок: в расчетный период входит високосный 2016 год, включающий 366 календарных дней, поэтому количество дней в расчетном периоде — 731 день (365 дней + 366 дней). На 731 день надо делить предельные доходы для исчисления среднего дневного заработка для расчета детских и декретных пособий в 2017 году.
Максимальный дневной заработок: сумма выплат, учитываемая при расчете, ограничена предельной базой для начисления взносов в ФСС на ВНиМ в соответствующем году:
Из данных таблицы видно, что с изменением расчетного периода увеличился максимальный размер заработка для пособий, так как при расчете учитываются предельные значения 2015-2016 годов: 1901,37 рублей (1 388 000 рублей / 730 дней).
ТАБЛИЦА: «База для начисления страховых взносов в ФСС»
|Год
|Предельная база (в рублях)
|2016
|718 000
|2015
|670 000
|2014
|624 000
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2006 № 255-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
рассмотрим на примерах нюансы расчета пособий.
Пример 1 (расчет больничного пособия)
Работник болел 5 дней в феврале 2017 года, его страховой стаж – более 9 лет.
Заработок в 2015 – 680 000 рублей, в 2016 год – 710 000 рублей.
Для расчета среднего заработка учитываются доходы работника за 2015 год в размере 670 000 рублей (в пределах базы) и за 2016 год в размере 710 000 рублей (по факту).
Средний дневной заработок — 1 890,41 рублей (670 000 рублей + 710 000 рублей) /730 дней.
Сравним полученную сумму с минимальным дневным заработком, посчитанным из расчета действующего на момент наступления страхового случая МРОТ (7 500 рублей).
Минимальный заработок равен – 246,58 рублей (7 500 рублей Х 24 мес. /730 дней). Он меньше фактического, поэтому для расчета надо брать фактический (при стаже более 9 лет берется 100%).
Пособие составило 9 452.05 рублей (1 890,41 рублей Х 5дней Х 100%).
Пример 2 (расчет пособия по беременности и родам)
Работница с 23.01.2017 уходит в декретный отпуск на 140 календарных дней.
Учитываемые выплаты: в 2015 году — 660 000 рублей, в 2016 году — 670 000 рублей.
Исключаемых при расчете среднего дневного заработка периодов у нее нет.
Определим фактический средний дневной заработок: 1 819,43 рубля (660 000рублей +670 000 рублей)/ 731. Он не превышает максимального заработка (1 901,37 рулей) и больше минимального (246,58 рублей).
Поэтому для расчета берем фактический дневной заработок.
Пособие составит 254 720,20 рублей (1 819.43 рубля Х 140 дней Х 100%).
С февраля этого года пособия выросли на 5,4 процента
Согласно правилам: с 1 февраля 2017 года подлежат индексации отдельные социальные выплаты, компенсации, в том числе детские пособия.
На рост выплат влияет уровень роста потребительских цен, который устанавливает Росстат. По итогам 2016 года размер индексации составил 1,054.
Применив эту цифру к старым пособиям, получим новые суммы, действующие с 01.02.2017.
ТАБЛИЦА «Размеры детских пособий с учетом индексации с 01.02.2017»
|Пособие
|Сумма (руб.)
|Единовременное пособие при постановке на учет в женской консультации до 12 недель беременности (выплата производится одновременно с выплатой пособия по беременности и родам при предъявлении соответствующей медицинской справки)
|
613,14
(до 01.02.2017 — 581,73)
|Единовременное пособие при рождении ребенка (выплачивается по месту работы или в органах соцзащиты населения, право на это пособие имеет любой из родителей (мать или отец) либо лицо, их заменяющее)
|
16 350,33
(до 01.02.2017 –
15 512,65)
|Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком
|
3 065,69
(до 01.02.2017 — 2908,62)
|Минимальный размер пособия по уходу за вторым ребенком и последующими детьми
|
6 131,37
(до 01.02.2017 — 5817,24)
Тот же размер индексации (1,054) с 1 сентября 2017 года применяется к выплатам, предусмотренным ч. 10 ст. 36 Закона «Об образовании в Российской Федерации».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 26.01.2017 № 88 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году»Примечание редакции:
покажем на примере, как работает данная индексация.
Пример 3 (расчет пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет)
Работница с 13.03.2017 уходит в отпуск по уходу за ребенком (вторым).
В расчетном периоде (2015-2016 годы) она болела 37 дней.
Учитываемые суммы выплат при расчете среднего дневного заработка: в 2015 году – 550 000 рублей, в 2016 году – 580 000 рублей.
Количество учитываемых при расчете календарных дней для расчета – 694 дня (731 день – 37 дней).
Средний дневной заработок – 1 628,24 рубля (550 000 рублей + 580 000 рублей)/ 694 дня. Он меньше максимальной границы данного показателя (1 901,37 рублей) и больше минимальной величины среднего заработка (246,58 рублей).
Поэтому для расчета пособия берем фактический средний заработок.
Размер пособия за каждый полный месяц – 19 799,40 (1 628,24 рублей Х 30,4 дней Х 40%), это больше минимального размера пособия (6 131,37 рублей), поэтому пособие считается из фактического заработка.
Размер пособия за март – 9 580,35 рублей (18 799.40 рублей /31 день Х 15 дней).
Пример 4 (расчет пособия по уходу за ребенком исходя из минимума)
Сотрудница с января 2017 года находится в отпуске по уходу за вторым ребенком.
Учитываемые доходы за 2015 год — 95 000 рублей, за 2016-й — 100 000 рублей Исключаемые из расчета дни — 198, поэтому в расчет возьмем 533 дня (731день – 198 дней).
Для расчета среднего заработка берем все фактические доходы, так как они за оба года расчетного периода не превышают предельные величины.
Средний дневной заработок — 365,85 рублей (95 000 рублей + 100 000 рублей)/ 533 дня, он меньше максимального (1 901,37 рублей) и больше минимального (246,58 рублей), поэтому для расчета пособия берем фактический заработок.
Месячное пособие – 4 448,74 рубля (365,85 рублей Х 40% Х 30,4 дня).
Рассчитанное пособие меньше установленного минимума.
С учетом данного факта размер январского пособия должно увеличиться до установленного минимума в 5 817,24 рублей, а величина пособия, назначенного в феврале и в последующие месяцы, – до 6 131,37 рублей (Закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ).
С 1 июля МРОТ поднимется до 7 800 рублей
С июля текущего года изменится федеральный минимальный размет оплаты труда с 7 500 рублей до 7 800 рублей.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 19.12.2016 № 460-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»Примечание редакции:
размер МРОТ влияет на размер пособий (ст. 14 Закона № 255-ФЗ).
Поэтому минимальный средний дневной заработок для оплаты декретных и больничных пособий составит:
- если страховой случай наступил с 01.07.2016 по 30.06.2017 — 246,58 рублей (7 500 рублей x 24 мес. / 730 дней);
- если страховой случай наступил с 01.07.2017 — 256,44 рублей (7 800 рублей x 24 мес. / 730 дней).
Пример 5 (расчет больничного пособия исходя из МРОТ)
Работник впервые принят на работу в июле и заболел в том же месяце. Страховой страж отсутствует. Согласно больничному листу работник болел с 17 по 21 число.
В данном случае пособие не может быть рассчитано исходя из среднего заработка, так как доходы в расчетном периоде отсутствуют (2015-2016 годах). В таком случае средний заработок, исходя из которого исчисляется больничное пособие, принимается равным МРОТ на день наступления страхового случая.
С 01.07.2017 МРОТ стал 7 800 рублей.
Поэтому расчет среднего дневного заработка производится из расчета новой «минималки»: 256,44 рублей (7 800 рублей x 24 мес. / 730 дней).
Рассчитанное за пять дней пособие составит 1 282,20 рублей (256,44 рублей Х 5 дней)
Установлены «травматические» выплаты на 2017-2019 годы
Сумма, из которой исчисляется размер единовременной страховой выплаты по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний составит в 2017 году — 94 018 рублей, в 2018 году — 97 778,7 рублей, в 2019 году — 101 689,8 рублей.
Установлено, что максимальный размер ежемесячной страховой выплаты, не может превышать в 2017 году — 72 290,4 рубля, в 2018 году — 75 182,0 рубля и в 2019 году — 78 189,3 рубля.
Максимальный размер пособия за полный календарный месяц ограничен четырехкратным максимальным размером ежемесячной страховой выплаты,
Таким образом, максимальный размер пособия пострадавшему от производственной травмы работнику в 2017 году составит не более 289 161,6 рублей в месяц (72 290,4 рубля x 4).. Для сравнения максимум в 2016 году составлял 278 040 рублей (69 510 рублей × 4).
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 19.12.2016 № 417-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»Примечание редакции:
рассчитаем сумму выплат «по травме».
Пример 6 (расчет пособия по травме).
Зарплатные выплаты в пользу работника (страховой стаж — семь лет) составили: в 2015 году — 850 000 рублей,
в 2016 году — 910 000 рублей.
В феврале 2017 году (с 1 по 19 – 19 дней) работник находился на больничном в связи с полученной им производственной травмой.
Определяем размер среднего дневного заработка работника:2 410,96 рублей (850 000 рублей + 910 000 рублей) / 730 дней.
Размер пособия, рассчитанного за полный месяц – 67 506,88 рублей (2 410,96 рублей x 100% x 28 дней), не превышает величину максимального значения 289 161,6 рублей (72 290,4 рубля x 4).
Поэтому пособие считаем исходя из среднего заработка 2 410,96 рублей.
Пособие составит 45 808,24 рублей (2 410,96 рублей Х 19 дней.).
C 06.02.2017 для расчета пособий применяется обновленная справка о заработке
Вносить технические правки пришлось в связи с тем, что с этого года страховые взносы (в том числе и на соцстрахование на ВНиМ) администрируют налоговики.
В форму внести упоминания о том, что с 01.01.2017 взносы (пониженные тарифы) определяются налоговым законодательством.
ПРИКАЗ Минтруда РФ от 09.01.2017 № 1н
«О внесении изменений в форму справки о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных года, предшествующих году прекращения работы (службы, иной деятельности) или году обращения за справкой о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, и текущий календарный год, на которую были начислены страховые взносы, и о количестве календарных дней, приходящихся в указанном периоде на периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации не начислялись, утвержденную приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 182н»
Зарегистрирован в Минюсте РФ 25.01.2017 № 45380
выплаты, произведенные бывшим работодателем, включаются в расчет пособий на основании указанной справки. Ее выдают работнику при его увольнении (по его заявлению) за два календарных года, предшествовавших году прекращения работы или обращения за получением справки, и за текущий календарный год.
Организации, отказавшиеся от печати, должны выдавать работникам со справкой о заработке заверенные копии следующих документов (Приказ Минтруда РФ от 15.11.2016 № 648н):
- которые подтверждают полномочия руководителя;
- доверенности представителя, заверившего документ.
Если документы заверен предпринимателем, то к справке прилагаются копии: паспорта (другого документа, удостоверяющего личность физлица) и свидетельства о регистрации в ЕГРИП.
В формы справок о состоянии расчетов по налогам добавили страховые взносы
Указанные формы обновили для организаций, индивидуальных предпринимателей и физлиц (не ИП).
Теперь в них будут отражаться состояние расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам.
Обновлены форматы этих справок.
ПРИКАЗ ФНС РФ от 28.12.2016 № ММВ-7-17/722@ «Об утверждении форм справок о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, порядка их заполнения и форматов представления справок в электронной форме»Примечание редакции:
ранее ФНС утвердила новый акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам (Приказ от 16.12.2016 № ММВ-7-17/685@).
ФСС представила форму карточки для учета расчетов по соцстрахованию на ВНиМ
Начиная с I квартала 2017 года, в налоговый орган представляется расчет по страховым взносам. Поэтому форма 4-ФСС в части страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ) в ФСС не подается.
Расчеты по данному виду страхования, начиная с 2017 года, фонд будет производить по карточке расчетов в разрезе каждого страхователя. Для этого разработана форма карточки и порядок ее формирования.
Форма состоит из трех таблиц: расчета по начисленным и уплаченным взносам, расходов по ВНиМ и расшифровки выплат за счет средств, финансируемых и федерального бюджета.
Карточка будет формироваться на основании данных, получаемых из:
- ФНС по выписке из лицевого счета администратора доходов бюджета;
- справки органа ФК, прилагаемой к выписке;
- информации из расчетов по взносам, получаемой из территориальных органов ФНС в рамках информационного взаимодействия;
- данных по камеральным и выездным проверкам и банковских операций региональных отделений ФСС по расчетам со страхователем.
По итогам квартала фонд на основании этих данных оформит бухгалтерские записи.
Карточка расчетов будет реализована в подсистеме форма 4 ЕИИС «Соцстрах».
Для возмещения пособий вместо формы 4-ФСС понадобится новая справка-расчет
Минтруд своим приказом от 28.10.2016 № 585н изменил список документов, направляемых в ФСС для выплаты страхового возмещения. ФСС разработал формы этих документов и рекомендовал использовать их для возмещения пособий, среди них:
- заявление о выделении средств на выплату страхового обеспечения (пособия);
- справка-расчет (новый документ, похожий на таб. 1 формы 4-ФСС, утвержденной Приказом ФСС РФ от 26.02.2015 № 59), предъявляемую при обращении за выделением средств за периоды, начиная с 01.01.2017 (для возврата средств, потраченных до 01.01.2017, справка-расчет не подается);
- расшифровка расходов на цели соцстрахования (это по сути таб. 2 старого расчета).
Чтобы возместить пособия, помимо перечисленных документов, в фонд надо подать еще документы, подтверждающие потраченные деньги (больничные листы, справки, заявления, приказы и пр.).
ПИСЬМО ФСС РФ от 07.12.2016 № 02-09-11/04-03-27029Примечание редакции:
контролировать расходы по ВНиМ продолжит ФСС. Для этого и разработана справка-расчет, заместившая собой старую форму 4-ФСС (Приказ ФСС № 59). Ведь с отчетности за первый квартал расчет, включающий данные по соцстрахованию на ВНиМ, представляется в инспекцию. А новая форма 4-ФСС (утверждена Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 № 381), подаваемая в фонд, включает в себя только данные по страхованию от несчастных случаев на производстве и травматизм.
Зачет пособий. Начисленные взносы на ВНиМ внутри отчетного периода, по-прежнему, можно уменьшить на выплаченные пособия по данному виду страхования (п. 2 ст. 431 НК РФ). Если по итогам расчетного (отчетного) периода расходы на соцпособия превысили начисленные взносы, разницу можно:
- зачесть в счет предстоящих платежей, зачет произведет ИФНС на основании полученного от ФСС подтверждения заявленных страхователем расходов (п. 9 ст. 431 НК РФ). Эта возможность реализована в разделе 1 (стр. 110 и стр. 120) расчета, утвержденного Приказом ФНС РФ от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@;
- возместить из фонда.
Напомним, утративший силу Закон № 212-ФЗ (ст. 2.1) разрешал производить зачет начисленных взносов и выплаченных пособий только в пределах расчетного периода.
Для подтверждения зачета ИФНС направит в фонд данные из представленного страхователем расчета. На камеральную проверку этих данных ФСС отведено 3 месяца. Приняв решение произвести зачет, фонд оповестит ФНС в трехдневный срок, и налоговый орган зачтет уплаченные суммы в счет начисленных платежей.
Если решение будет отрицательным, то фонд направит его страхователю в течение 3-х дней. Копия указанного решения поступит в ИФНС, которая, в свою очередь, выставит компании требование об уплате недоимки (ст. 4.7 Закона № 255-ФЗ).
Возмещение пособий. Положительную разницу между выплаченными пособиями и начисленными взносами можно вернуть из ФСС. Для этого в фонд подается обновленный пакет документов.
На возврат денег отведено 10 дней со дня подачи документов. При необходимости фонд назначит проверку (в том числе и выездную), по итогам которой вынесет решение о возмещении либо об отказе в выделении средств. Решение направляется страхователю в трехдневный срок (копия — в ИФНС). Если оно отказное, его можно обжаловать в вышестоящий орган или в суд (ст. 4.6 Закона № 255-ФЗ).