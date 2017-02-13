Как считать и возмещать соцпособия в 2017 году

Также в актуальной теме расскажем о нюансах возмещения пособий в ФСС, об обновленных формах документов и других новшествах.

В этом году расчет социальных пособий имеет ряд особенностей:

Изменились показатели расчета среднего дневного заработка для начисления пособий-2017

Порядок расчета пособий по ВНиМ гласит, что исчислять их надо исходя из среднего заработка работника, рассчитанного за два календарных года, предшествующих наступлению страхового случая (ст. 14 Закона № 255-ФЗ).

Расчетным периодом для пособий в этом году станут 2015-2016 годы. Для подсчета пособий берется большая сумма заработка, так как повысился предел учитываемых выплат: 1 388 000 рублей (670 000 рублей + 718 000 рублей).

Средний дневной заработок: в расчетный период входит високосный 2016 год, включающий 366 календарных дней, поэтому количество дней в расчетном периоде — 731 день (365 дней + 366 дней). На 731 день надо делить предельные доходы для исчисления среднего дневного заработка для расчета детских и декретных пособий в 2017 году.

Максимальный дневной заработок: сумма выплат, учитываемая при расчете, ограничена предельной базой для начисления взносов в ФСС на ВНиМ в соответствующем году:

Из данных таблицы видно, что с изменением расчетного периода увеличился максимальный размер заработка для пособий, так как при расчете учитываются предельные значения 2015-2016 годов: 1901,37 рублей (1 388 000 рублей / 730 дней).

ТАБЛИЦА: «База для начисления страховых взносов в ФСС»

Год Предельная база (в рублях) 2016 718 000 2015 670 000 2014 624 000

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2006 № 255-ФЗ

«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»

Примечание редакции: рассмотрим на примерах нюансы расчета пособий. Пример 1 (расчет больничного пособия) Работник болел 5 дней в феврале 2017 года, его страховой стаж – более 9 лет. Заработок в 2015 – 680 000 рублей, в 2016 год – 710 000 рублей. Для расчета среднего заработка учитываются доходы работника за 2015 год в размере 670 000 рублей (в пределах базы) и за 2016 год в размере 710 000 рублей (по факту). Средний дневной заработок — 1 890,41 рублей (670 000 рублей + 710 000 рублей) /730 дней. Сравним полученную сумму с минимальным дневным заработком, посчитанным из расчета действующего на момент наступления страхового случая МРОТ (7 500 рублей). Минимальный заработок равен – 246,58 рублей (7 500 рублей Х 24 мес. /730 дней). Он меньше фактического, поэтому для расчета надо брать фактический (при стаже более 9 лет берется 100%). Пособие составило 9 452.05 рублей (1 890,41 рублей Х 5дней Х 100%).