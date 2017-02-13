Клерк.Ру
 

Как считать и возмещать соцпособия в 2017 году

13.02.17 11:00
Просмотров: 

Что случилось?

В этом году расчет социальных пособий имеет ряд особенностей:

  •  поменялся расчетный период: в расчет включается большая сумма заработка за 2015-2016 годы, так как повысился предел учитываемых выплат;
  •  максимальный средний заработок вырос до 1 901,37 рублей;
  •  увеличились пособия, выплачиваемые с 01.02.2017, они проиндексированы в 1,054 раза;
  •  с 1 июля 2017 года вместе с ростом МРОТ вырастет минимальный средний заработок для расчета пособий с 246,58 рублей до 256,44 рублей.

Рассмотрим конкретные примеры расчетов.

Также в актуальной теме расскажем о нюансах возмещения пособий в ФСС, об обновленных формах документов и других новшествах.

Изменились показатели расчета среднего дневного заработка для начисления пособий-2017

Порядок расчета пособий по ВНиМ гласит, что исчислять их надо исходя из среднего заработка работника, рассчитанного за два календарных года, предшествующих наступлению страхового случая (ст. 14 Закона № 255-ФЗ).

Расчетным периодом для пособий в этом году станут 2015-2016 годы. Для подсчета пособий берется большая сумма заработка, так как повысился предел учитываемых выплат: 1 388 000 рублей (670 000 рублей + 718 000 рублей).

Средний дневной заработок: в расчетный период входит високосный 2016 год, включающий 366 календарных дней, поэтому количество дней в расчетном периоде — 731 день (365 дней + 366 дней). На 731 день надо делить предельные доходы для исчисления среднего дневного заработка для расчета детских и декретных пособий в 2017 году.

Максимальный дневной заработок: сумма выплат, учитываемая при расчете, ограничена предельной базой для начисления взносов в ФСС на ВНиМ в соответствующем году:

Из данных таблицы видно, что с изменением расчетного периода увеличился максимальный размер заработка для пособий, так как при расчете учитываются предельные значения 2015-2016 годов: 1901,37 рублей (1 388 000 рублей / 730 дней).

ТАБЛИЦА: «База для начисления страховых взносов в ФСС»

Год Предельная база (в рублях)
2016 718 000
2015 670 000
2014 624 000

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2006 № 255-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»

Примечание редакции:

рассмотрим на примерах нюансы расчета пособий.

Пример 1 (расчет больничного пособия)

Работник болел 5 дней в феврале 2017 года, его страховой стаж – более 9 лет.

Заработок в 2015 – 680 000 рублей, в 2016 год – 710 000 рублей.

Для расчета среднего заработка учитываются доходы работника за 2015 год в размере 670 000 рублей (в пределах базы) и за 2016 год в размере 710 000 рублей (по факту).

Средний дневной заработок — 1 890,41 рублей (670 000 рублей + 710 000 рублей) /730 дней.

Сравним полученную сумму с минимальным дневным заработком, посчитанным из расчета действующего на момент наступления страхового случая МРОТ (7 500 рублей).

Минимальный заработок равен – 246,58 рублей (7 500 рублей Х 24 мес. /730 дней). Он меньше фактического, поэтому для расчета надо брать фактический (при стаже более 9 лет берется 100%).

Пособие составило 9 452.05 рублей (1 890,41 рублей Х 5дней Х 100%).

Пример 2 (расчет пособия по беременности и родам)

Работница с 23.01.2017 уходит в декретный отпуск на 140 календарных дней.

Учитываемые выплаты: в 2015 году — 660 000 рублей, в 2016 году — 670 000 рублей.

Исключаемых при расчете среднего дневного заработка периодов у нее нет.

Определим фактический средний дневной заработок: 1 819,43 рубля (660 000рублей +670 000 рублей)/ 731. Он не превышает максимального заработка (1 901,37 рулей) и больше минимального (246,58 рублей).

Поэтому для расчета берем фактический дневной заработок.

Пособие составит 254 720,20 рублей (1 819.43 рубля Х 140 дней Х 100%).

С февраля этого года пособия выросли на 5,4 процента

Согласно правилам: с 1 февраля 2017 года подлежат индексации отдельные социальные выплаты, компенсации, в том числе детские пособия.

На рост выплат влияет уровень роста потребительских цен, который устанавливает Росстат. По итогам 2016 года размер индексации составил 1,054.

Применив эту цифру к старым пособиям, получим новые суммы, действующие с 01.02.2017.

ТАБЛИЦА «Размеры детских пособий с учетом индексации с 01.02.2017»

Пособие Сумма (руб.)
Единовременное пособие при постановке на учет в женской консультации до 12 недель беременности (выплата производится одновременно с выплатой пособия по беременности и родам при предъявлении соответствующей медицинской справки)

613,14

(до 01.02.2017 — 581,73)

 
Единовременное пособие при рождении ребенка (выплачивается по месту работы или в органах соцзащиты населения, право на это пособие имеет любой из родителей (мать или отец) либо лицо, их заменяющее)

16 350,33

(до 01.02.2017 –

15 512,65)
Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком

3 065,69

(до 01.02.2017 — 2908,62)
Минимальный размер пособия по уходу за вторым ребенком и последующими детьми

6 131,37

(до 01.02.2017 — 5817,24)

Тот же размер индексации (1,054) с 1 сентября 2017 года применяется к выплатам, предусмотренным ч. 10 ст. 36 Закона «Об образовании в Российской Федерации».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 26.01.2017 № 88 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году»

Примечание редакции:

покажем на примере, как работает данная индексация.

Пример 3 (расчет пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет)

Работница с 13.03.2017 уходит в отпуск по уходу за ребенком (вторым).

В расчетном периоде (2015-2016 годы) она болела 37 дней.

Учитываемые суммы выплат при расчете среднего дневного заработка: в 2015 году – 550 000 рублей, в 2016 году – 580 000 рублей.

Количество учитываемых при расчете календарных дней для расчета – 694 дня (731 день – 37 дней).

Средний дневной заработок – 1 628,24 рубля (550 000 рублей + 580 000 рублей)/ 694 дня. Он меньше максимальной границы данного показателя (1 901,37 рублей) и больше минимальной величины среднего заработка (246,58 рублей).

Поэтому для расчета пособия берем фактический средний заработок.

Размер пособия за каждый полный месяц – 19 799,40 (1 628,24 рублей Х 30,4 дней Х 40%), это больше минимального размера пособия (6 131,37 рублей), поэтому пособие считается из фактического заработка.

Размер пособия за март – 9 580,35 рублей (18 799.40 рублей /31 день Х 15 дней).

Пример 4 (расчет пособия по уходу за ребенком исходя из минимума)

Сотрудница с января 2017 года находится в отпуске по уходу за вторым ребенком.

Учитываемые доходы за 2015 год — 95 000 рублей, за 2016-й — 100 000 рублей Исключаемые из расчета дни — 198, поэтому в расчет возьмем 533 дня (731день – 198 дней).

Для расчета среднего заработка берем все фактические доходы, так как они за оба года расчетного периода не превышают предельные величины.

Средний дневной заработок — 365,85 рублей (95 000 рублей + 100 000 рублей)/ 533 дня, он меньше максимального (1 901,37 рублей) и больше минимального (246,58 рублей), поэтому для расчета пособия берем фактический заработок.

Месячное пособие – 4 448,74 рубля (365,85 рублей Х 40% Х 30,4 дня).

Рассчитанное пособие меньше установленного минимума.

С учетом данного факта размер январского пособия должно увеличиться до установленного минимума в 5 817,24 рублей, а величина пособия, назначенного в феврале и в последующие месяцы, – до 6 131,37 рублей (Закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ).

С 1 июля МРОТ поднимется до 7 800 рублей

С июля текущего года изменится федеральный минимальный размет оплаты труда с 7 500 рублей до 7 800 рублей.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 19.12.2016 № 460-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»

Примечание редакции:

размер МРОТ влияет на размер пособий (ст. 14 Закона № 255-ФЗ).

Поэтому минимальный средний дневной заработок для оплаты декретных и больничных пособий составит:

  •  если страховой случай наступил с 01.07.2016 по 30.06.2017 — 246,58 рублей (7 500 рублей x 24 мес. / 730 дней);
  •  если страховой случай наступил с 01.07.2017 — 256,44 рублей (7 800 рублей x 24 мес. / 730 дней).

Пример 5 (расчет больничного пособия исходя из МРОТ)

Работник впервые принят на работу в июле и заболел в том же месяце. Страховой страж отсутствует. Согласно больничному листу работник болел с 17 по 21 число.

В данном случае пособие не может быть рассчитано исходя из среднего заработка, так как доходы в расчетном периоде отсутствуют (2015-2016 годах). В таком случае средний заработок, исходя из которого исчисляется больничное пособие, принимается равным МРОТ на день наступления страхового случая.

С 01.07.2017 МРОТ стал 7 800 рублей.

Поэтому расчет среднего дневного заработка производится из расчета новой «минималки»: 256,44 рублей (7 800 рублей x 24 мес. / 730 дней).

Рассчитанное за пять дней пособие составит 1 282,20 рублей (256,44 рублей Х 5 дней)

Установлены «травматические» выплаты на 2017-2019 годы

Сумма, из которой исчисляется размер единовременной страховой выплаты по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний составит в 2017 году — 94 018 рублей, в 2018 году — 97 778,7 рублей, в 2019 году — 101 689,8 рублей.

Установлено, что максимальный размер ежемесячной страховой выплаты, не может превышать в 2017 году — 72 290,4 рубля, в 2018 году — 75 182,0 рубля и в 2019 году — 78 189,3 рубля.

Максимальный размер пособия за полный календарный месяц ограничен четырехкратным максимальным размером ежемесячной страховой выплаты,

Таким образом, максимальный размер пособия пострадавшему от производственной травмы работнику в 2017 году составит не более 289 161,6 рублей в месяц (72 290,4 рубля x 4).. Для сравнения максимум в 2016 году составлял 278 040 рублей (69 510 рублей × 4).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 19.12.2016 № 417-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Примечание редакции:

рассчитаем сумму выплат «по травме».

Пример 6 (расчет пособия по травме).

Зарплатные выплаты в пользу работника (страховой стаж — семь лет) составили: в 2015 году — 850 000 рублей,

в 2016 году — 910 000 рублей.

В феврале 2017 году (с 1 по 19 – 19 дней) работник находился на больничном в связи с полученной им производственной травмой.

Определяем размер среднего дневного заработка работника:2 410,96 рублей (850 000 рублей + 910 000 рублей) / 730 дней.

Размер пособия, рассчитанного за полный месяц – 67 506,88 рублей (2 410,96 рублей x 100% x 28 дней), не превышает величину максимального значения 289 161,6 рублей (72 290,4 рубля x 4).

Поэтому пособие считаем исходя из среднего заработка 2 410,96 рублей.

Пособие составит 45 808,24 рублей (2 410,96 рублей Х 19 дней.).

C 06.02.2017 для расчета пособий применяется обновленная справка о заработке

Вносить технические правки пришлось в связи с тем, что с этого года страховые взносы (в том числе и на соцстрахование на ВНиМ) администрируют налоговики.

В форму внести упоминания о том, что с 01.01.2017 взносы (пониженные тарифы) определяются налоговым законодательством.

ПРИКАЗ Минтруда РФ от 09.01.2017 № 1н
«О внесении изменений в форму справки о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных года, предшествующих году прекращения работы (службы, иной деятельности) или году обращения за справкой о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, и текущий календарный год, на которую были начислены страховые взносы, и о количестве календарных дней, приходящихся в указанном периоде на периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации не начислялись, утвержденную приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 182н»
Зарегистрирован в Минюсте РФ 25.01.2017 № 45380

Примечание редакции:

выплаты, произведенные бывшим работодателем, включаются в расчет пособий на основании указанной справки. Ее выдают работнику при его увольнении (по его заявлению) за два календарных года, предшествовавших году прекращения работы или обращения за получением справки, и за текущий календарный год.

Организации, отказавшиеся от печати, должны выдавать работникам со справкой о заработке заверенные копии следующих документов (Приказ Минтруда РФ от 15.11.2016 № 648н):

  •  которые подтверждают полномочия руководителя;
  •  доверенности представителя, заверившего документ.

Если документы заверен предпринимателем, то к справке прилагаются копии: паспорта (другого документа, удостоверяющего личность физлица) и свидетельства о регистрации в ЕГРИП.

В формы справок о состоянии расчетов по налогам добавили страховые взносы

Указанные формы обновили для организаций, индивидуальных предпринимателей и физлиц (не ИП).

Теперь в них будут отражаться состояние расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам.

Обновлены форматы этих справок.

ПРИКАЗ ФНС РФ от 28.12.2016 № ММВ-7-17/722@ «Об утверждении форм справок о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, порядка их заполнения и форматов представления справок в электронной форме»

Примечание редакции:

ранее ФНС утвердила новый акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам (Приказ от 16.12.2016 № ММВ-7-17/685@).

ФСС представила форму карточки для учета расчетов по соцстрахованию на ВНиМ

Начиная с I квартала 2017 года, в налоговый орган представляется расчет по страховым взносам. Поэтому форма 4-ФСС в части страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ) в ФСС не подается.

Расчеты по данному виду страхования, начиная с 2017 года, фонд будет производить по карточке расчетов в разрезе каждого страхователя. Для этого разработана форма карточки и порядок ее формирования.

Форма состоит из трех таблиц: расчета по начисленным и уплаченным взносам, расходов по ВНиМ и расшифровки выплат за счет средств, финансируемых и федерального бюджета.

Карточка будет формироваться на основании данных, получаемых из:

  •  ФНС по выписке из лицевого счета администратора доходов бюджета;
  •  справки органа ФК, прилагаемой к выписке;
  •  информации из расчетов по взносам, получаемой из территориальных органов ФНС в рамках информационного взаимодействия;
  •  данных по камеральным и выездным проверкам и банковских операций региональных отделений ФСС по расчетам со страхователем.

По итогам квартала фонд на основании этих данных оформит бухгалтерские записи.

Карточка расчетов будет реализована в подсистеме форма 4 ЕИИС «Соцстрах».

ПИСЬМО ФСС РФ от 16.12.2016 № 02-09-11/04-03-28043

Для возмещения пособий вместо формы 4-ФСС понадобится новая справка-расчет

Минтруд своим приказом от 28.10.2016 № 585н изменил список документов, направляемых в ФСС для выплаты страхового возмещения. ФСС разработал формы этих документов и рекомендовал использовать их для возмещения пособий, среди них:

  •  заявление о выделении средств на выплату страхового обеспечения (пособия);
  •   справка-расчет (новый документ, похожий на таб. 1 формы 4-ФСС, утвержденной Приказом ФСС РФ от 26.02.2015 № 59), предъявляемую при обращении за выделением средств за периоды, начиная с 01.01.2017 (для возврата средств, потраченных до 01.01.2017, справка-расчет не подается);
  •  расшифровка расходов на цели соцстрахования (это по сути таб. 2 старого расчета).

Чтобы возместить пособия, помимо перечисленных документов, в фонд надо подать еще документы, подтверждающие потраченные деньги (больничные листы, справки, заявления, приказы и пр.).

ПИСЬМО ФСС РФ от 07.12.2016 № 02-09-11/04-03-27029

Примечание редакции:

контролировать расходы по ВНиМ продолжит ФСС. Для этого и разработана справка-расчет, заместившая собой старую форму 4-ФСС (Приказ ФСС № 59). Ведь с отчетности за первый квартал расчет, включающий данные по соцстрахованию на ВНиМ, представляется в инспекцию. А новая форма 4-ФСС (утверждена Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 № 381), подаваемая в фонд, включает в себя только данные по страхованию от несчастных случаев на производстве и травматизм.

Зачет пособий. Начисленные взносы на ВНиМ внутри отчетного периода, по-прежнему, можно уменьшить на выплаченные пособия по данному виду страхования (п. 2 ст. 431 НК РФ). Если по итогам расчетного (отчетного) периода расходы на соцпособия превысили начисленные взносы, разницу можно:

  •  зачесть в счет предстоящих платежей, зачет произведет ИФНС на основании полученного от ФСС подтверждения заявленных страхователем расходов (п. 9 ст. 431 НК РФ). Эта возможность реализована в разделе 1 (стр. 110 и стр. 120) расчета, утвержденного Приказом ФНС РФ от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@;
  •  возместить из фонда.

Напомним, утративший силу Закон № 212-ФЗ (ст. 2.1) разрешал производить зачет начисленных взносов и выплаченных пособий только в пределах расчетного периода.

Для подтверждения зачета ИФНС направит в фонд данные из представленного страхователем расчета. На камеральную проверку этих данных ФСС отведено 3 месяца. Приняв решение произвести зачет, фонд оповестит ФНС в трехдневный срок, и налоговый орган зачтет уплаченные суммы в счет начисленных платежей.

Если решение будет отрицательным, то фонд направит его страхователю в течение 3-х дней. Копия указанного решения поступит в ИФНС, которая, в свою очередь, выставит компании требование об уплате недоимки (ст. 4.7 Закона № 255-ФЗ).

Возмещение пособий. Положительную разницу между выплаченными пособиями и начисленными взносами можно вернуть из ФСС. Для этого в фонд подается обновленный пакет документов.

На возврат денег отведено 10 дней со дня подачи документов. При необходимости фонд назначит проверку (в том числе и выездную), по итогам которой вынесет решение о возмещении либо об отказе в выделении средств. Решение направляется страхователю в трехдневный срок (копия — в ИФНС). Если оно отказное, его можно обжаловать в вышестоящий орган или в суд (ст. 4.6 Закона № 255-ФЗ).

Источник: "Время бухгалтера"

Все статьи источника

Стань экспертом

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды»
Мнение
 
Головная организация и «обособка»: как считать страховые в 2017 году?
 
Бухгалтеру
 
Доходы за 2016 год, которые инспекторы имеют право доначислить при выездной налоговой проверке
 
Бухгалтерские новости
 
И снова о наболевшем: постановка на учет в налоговых органах плательщиков страховых взносов
 
Бухгалтеру
 
Тренажер сдачи бухгалтерского отчета за 2016 год
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды»

Все семинары по теме Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
»
календарь налогоплательщика
1
Мнения17
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
10:02
Аноним прокомментировал материал «Простая задача сложного учета НДС в программе «1С:Управление производственным предприятием 8»»
09:51
Клерк
Natali Kr прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
09:34
Аноним прокомментировал материал «Льгота по транспортному налогу для многодетных семей в Подмосковье изменена»
09:17
Аноним прокомментировал материал «Нелепые детские имена попадут под запрет»
09:10
Клерк
Gvozdi4ca прокомментировал материал «ФАС возбудила дело о повышении цен на сливочное масло в Алтайском крае»
08:16
Аноним прокомментировал материал «ФАС возбудила дело о повышении цен на сливочное масло в Алтайском крае»
07:27
Клерк
ВячеславЗ прокомментировал материал «Покупки через интернет. Как без проблем вернуть деньги за товар, который не устроил»
07:13
Аноним прокомментировал материал «Покупки через интернет. Как без проблем вернуть деньги за товар, который не устроил»
06:03
Аноним прокомментировал материал «Нелепые детские имена попадут под запрет»
05:53
Аноним прокомментировал материал «Как можно найти мошенника по номеру карты?»
03:13
Аноним прокомментировал материал «Как оформить платежку, погашая кредит перед «лопнувшим» банком»
02:18
Аноним прокомментировал материал «Аттестация работников: что нужно знать работодателю?»
02:17
Клерк
hub прокомментировал материал «Банки получили доступ к данным о пенсионных отчислениях граждан»
01:58
Клерк
hub прокомментировал материал «Данные о покупках с кассовых аппаратов будут продаваться всем желающим»
01:37
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
00:43
Аноним прокомментировал материал «Протоколы проверки от ПФР задерживаются»
00:23
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ООО "КОРПОРАЦИЯ АЕГ"»
вчера, 23:53
Клерк
svetuochek прокомментировал материал «Минфин РФ: Письмо № 03-04-07/60359 от 17.10.2016»
вчера, 23:49
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
вчера, 23:42
Клерк
yante прокомментировал материал «Протоколы проверки от ПФР задерживаются»
вчера, 22:53
Клерк
yante прокомментировал материал «Банки получили доступ к данным о пенсионных отчислениях граждан»
вчера, 22:48
Аноним прокомментировал материал «Банки получили доступ к данным о пенсионных отчислениях граждан»
вчера, 22:33
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
вчера, 22:32
Аноним прокомментировал материал «Руководитель-садовник»
вчера, 22:18
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
вчера, 22:13
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
вчера, 21:54
Аноним прокомментировал материал «Власти хотят перекрыть россиянам доступ к онлайн-казино»
вчера, 21:50
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
вчера, 21:34
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
вчера, 21:34
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
вчера, 21:30
Клерк
soksvetlana1 прокомментировал материал «Страховые взносы — 2017: новые КБК и порядок уточнения платежей»
вчера, 20:20
Аноним прокомментировал материал «Протоколы проверки от ПФР задерживаются»
вчера, 20:06
Клерк
С.В прокомментировал материал «Швейцарцы на референдуме высказались против налоговой реформы»
вчера, 19:55
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
вчера, 19:24
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Банк заподозрил предпринимателя в обнале»
вчера, 19:17
еще
 