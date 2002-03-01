Выездная налоговая проверка. Что делать, если в дверь постучал налоговый инспектор?

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Непростая ситуация с бюджетными средствами, которая вызвана в том числе санкциями в отношении России и существенным снижением цен на энергоносители, вынуждает налоговые органы усиливать свою активность в работе относительно доначисления налогов, отказа в применении налоговых вычетов, привлечения налогоплательщиков к налоговой ответственности по итогам налоговых проверок.

Для налоговых органов выездная проверка — один из самых удобных способов налогового контроля. Согласно статистике наибольшие доначисления налогов, пеней и штрафов производятся проверяющими именно в ходе выездных налоговых проверок.

Как правило, негативные последствия мероприятий налогового контроля, на наш взгляд, испытывают на себе добросовестные налогоплательщики, в то время как «компании-однодневки» и иные недобросовестные субъекты избегают налоговых проверок.

Нередко налогоплательщики занимают пассивную позицию по защите своих интересов, что приводит к финансовым потерям организации, которые во многих случаях могут явиться причиной несостоятельности (банкротства) юридического лица, и, как следствие, повлечь за собой применение субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника и иные неблагоприятные (в том числе уголовно-правовые) события.

Необходимо отметить, что налоговые органы обязаны действовать в пределах прав и обязанностей, установленных в соответствии с законодательством РФ. Проверяющие должны неукоснительно руководствоваться НК РФ, Законом Российской Федерации от 21.03.91 г. № 943–1 «О налоговых органах Российской Федерации», федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

Кроме того, согласно ст. 33 НК РФ обязанность должностных лиц при осуществлении всех функций налогового органа, в том числе при проведении проверок — действовать в строгом соответствии с НК РФ и иными федеральными законами, реализовывать в пределах своей компетенции права и обязанности налоговых органов, корректно и внимательно относиться к налогоплательщикам, их представителям и иным участникам отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, не унижать их честь и достоинство.

В свою очередь налогоплательщики должны помнить о том, что законодательством им предоставлены значительные права, приведенные в ст. 21 НК РФ, а именно:

получать от налоговых органов бесплатную информацию (в том числе в письменной форме) о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также получать формы налоговых деклараций (расчетов) и разъяснения о порядке их заполнения; получать от Минфина России письменные разъяснения по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, от финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований — по вопросам применения соответственно законодательства субъектов Российской Федерации о налогах и сборах и нормативных правовых актов муниципальных образований о местных налогах и сборах; использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах; получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит в порядке и на условиях, установленных НК РФ; на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, пени, штрафов; на осуществление совместной с налоговыми органами сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, а также на получение акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам; представлять свои интересы в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, лично либо через своего представителя; представлять налоговым органам и их должностным лицам пояснения по исчислению и уплате налогов, а также по актам проведенных налоговых проверок; присутствовать при проведении выездной налоговой проверки; получать копии акта налоговой проверки и решений налоговых органов, а также налоговые уведомления и требования об уплате налогов; требовать от должностных лиц налоговых органов и иных уполномоченных органов соблюдения законодательства о налогах и сборах при совершении ими действий в отношении налогоплательщиков; не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов, иных уполномоченных органов и их должностных лиц, не соответствующие НК РФ или иным федеральным законам; обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов, иных уполномоченных органов и действия (бездействие) их должностных лиц; на соблюдение и сохранение налоговой тайны; на возмещение в полном объеме убытков, причиненных незаконными актами налоговых органов или незаконными действиями (бездействием) их должностных лиц; на участие в процессе рассмотрения материалов налоговой проверки или иных актов налоговых органов в случаях, предусмотренных НК РФ.

Начало проверки

Как установлено в ст. 89 НК РФ, выездная проверка может быть проведена только на основании решения руководителя или заместителем руководителя налоговой службы о проведении такой проверки, подписанного руководителем. Форма решения утверждена приказом ФНС России от 8.05.15 г. № ММВ-7-2/189@ «Об утверждении форм документов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации и используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, оснований и порядка продления срока проведения выездной налоговой проверки, порядка взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об истребовании документов, требований к составлению акта налоговой проверки, требований к составлению акта об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых правонарушениях (за исключением налоговых правонарушений, дела о выявлении которых рассматриваются в порядке, установленном статьей 101 Налогового кодекса Российской Федерации)».

Наличие решения об осуществлении выездной налоговой проверки имеет важное значение, так как с даты его вынесения начинается течение срока проведения выездной проверки, который составляет два месяца и может быть продлен до четырех месяцев, а в исключительных случаях — до шести месяцев (п. 6 ст. 89 НК РФ).

Налогоплательщик, получивший решение о проведении выездной налоговой проверки, имеет возможность узнать следующие сведения: список должностных лиц, которым поручено проведение проверки, предмет и цели проверки, перечень конкретных налогов и сборов, а также период, за который назначена проверка. Данная информация позволит не предоставлять проверяющим документы, не относящиеся к предмету и периоду проверки.

Проверяемому следует учитывать, что для выявления нарушений налогового законодательства и сбора доказательной базы в ходе выездной проверки налоговые органы имеют право осуществлять следующие мероприятия налогового контроля:

допрос свидетеля (п.п. 12 п. 1 ст. 31, ст. 90 НК РФ); осмотр территории или помещения налогоплательщика (п.п. 6 п. 1 ст. 31, п. 13 ст. 89, ст. 91, 92 НК РФ); истребование документов, связанных с исчислением и уплатой налогов (п.п. 1 п. 1 ст. 31, п. 12 ст. 89, ст. 93 НК РФ); истребование документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках (п. 2 ст. 31, ст. 93.1 НК РФ); выемку документов и предметов (п.п. 3 п. 1 ст. 31, п. 14 ст. 89, ст. 94 НК РФ); экспертизу (п.п. 11 п. 1 ст. 31, ст. 95 НК РФ); инвентаризацию имущества налогоплательщика (п.п. 6 п. 1 ст. 31, п. 13 ст. 89 НК РФ).

Кроме того, проверяющие вправе:

привлекать специалистов для оказания содействия в осуществлении налогового контроля (п.п. 11 п. 1 ст. 31, ст. 96 НК РФ); обеспечить участие переводчика (п.п. 11 п. 1 ст. 31, ст. 97 НК РФ).

Отметим, что использовать указанные мероприятия налоговые органы имеют право только в случае обоснованной необходимости.

Представим практические рекомендации, позволяющие если не избежать, то минимизировать возможность возникновения проблем как до начала проверки и в период ее осуществления, так и после составления акта выездной налоговой проверки.

1. До появления проверяющих

Во-первых, если позволяет время, следует привести первичную документацию в соответствие с документами контрагентов, а также сообщить последним о том, что у них, возможно, случится встречная проверка. В отношении «проблемных» контрагентов, например, ликвидированных, реорганизованных, отсутствующих, несостоятельных, необходимо подготовить доказательства проявления должной осмотрительности, подтверждения экономической выгоды по сделкам.

Практика показывает, что в процессе большинства выездных проверок проверяющие занимаются выявлением недобросовестных контрагентов и их взаимосвязей, пересчетом налоговых последствий сделок с ними в целях увеличения налоговой базы по налогу на прибыль и НДС.

Во-вторых, необходимо тщательно «очистить» офис, т. е. убрать все не относящиеся к делу документы, печати и штампы. Никаких лишних сведений!

Известны случаи, когда в помещении, где проводилась проверка, налоговые инспекторы случайно находили документы, печати контрагентов проверяемого лица. Не имеет смысла говорить о том, что такие «находки» всегда приводили к негативным для налогоплательщика последствиям.

В-третьих, назначить квалифицированную рабочую группу по сопровождению выездной налоговой проверки, состоящей из компетентных работников организации, с распределением конкретных обязанностей и назначением ответственного за прохождение проверки.

В-четвертых, подготовить и распространить среди сотрудников письменные памятки, в которых разъяснены их права и обязанности, связанные с проведением проверки. Нередко проверяющие ведут неформальные беседы с работниками организации, что приводит к «утечке» информации.

Следует также отметить, что риск проведения выездной проверки прогнозируем. Все сведения о критериях, по которым осуществляется отбор налогоплательщиков для проверки, имеются в открытом доступе на официальном сайте ФНС России. Двенадцать основных факторов риска назначения выездной налоговой проверки указаны в приказе ФНС России от 30.05.07 г. № ММ-3-06/333@ «Об утверждении концепции системы планирования выездных налоговых проверок».

2. Когда инспекторы приходят в офис:

а) необходимо сличить данные служебных удостоверений проверяющих с решением о проведении выездной налоговой проверки, в п. 3 которого содержатся сведения обо всех уполномоченных на проведение проверки сотрудников; установление личностей проверяющих позволит избежать доступа третьих лиц к коммерческой информации организации;

б) разместить проверяющих таким образом, чтобы исключить доступ к «нежелательным» документам и контакты с сотрудниками, которые не являются членами рабочей группы;

в) все переданные для проверки документы должны быть сданы организацией и приняты инспектором по письменному акту приема-передачи документов;

г) при проведении мероприятий налогового контроля (например, при допросе свидетеля) все действия проверяющих необходимо контролировать на предмет законности, поскольку в течение проверки работники налоговых органов нередко нарушают процессуальные и материальные нормы налогового законодательства. Все нарушения должны быть зафиксированы налогоплательщиком в письменном виде для дальнейшего приобщения к материалам проверки.

Подведение итогов и рассмотрение акта выездной налоговой проверки

Завершив проверку, сотрудники налоговой службы составляют акт выездной налоговой проверки, который предназначен для оформления результатов проверки и не порождает изменений в правах и обязанностях налогоплательщиков.

Акт состоит из трех частей: вводной, описательной и итоговой.

Вводная часть акта должна содержать следующие сведения: дата составления акта; наименование юридического лица; адрес места нахождения организации; дата принятия и номер решения о проведении выездной налоговой проверки; перечень документов, представленных проверяемым лицом в ходе налоговой проверки; период, за который проведена проверка; наименование налогов, сборов, в отношении которых проводилась налоговая проверка; даты начала и окончания налоговой проверки; данные о мероприятиях налогового контроля и иные необходимые сведения.

В описательной части акта указываются документально подтвержденные факты нарушений законодательства о налогах и сборах, которые были выявлены в ходе проверки, или запись об отсутствии таковых, а также обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения.

В итоговой части содержатся выводы и предложения проверяющих должностных лиц налогового органа по устранению выявленных нарушений и ссылки на статьи НК РФ; ФИО, должности лиц, проводивших налоговую проверку; разъяснение права представления возражений; ссылка на количество листов приложений к акту.

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в налоговом органе, второй вручается руководителю организации в течение 5 дней с даты составления акта (п. 5 ст. 100 НК РФ).

После получения акта при несогласии с фактами, выводами и предложениями проверяющих налогоплательщик вправе представить в соответствующий налоговый орган письменные возражения по акту в целом или его отдельным положениям и в случае необходимости приобщить соответствующие документы.

На данном этапе для налогоплательщика важно представить мотивированные возражения, при подготовке которых следует указывать не только ошибки и недостатки, допущенные проверяющими по процедурным вопросам, а основное внимание уделить фактам формального рассмотрения представленных документов, неправильного толкования и применения налогового законодательства работниками налоговой службы, которые привели к неверным выводам, предложениям при составлении акта.

О дате рассмотрения акта налогоплательщика предупреждают путем передачи (направления) в его адрес соответствующего уведомления. На практике нередко бывает, что уведомление о рассмотрении акта выездной налоговой проверки руководитель юридического лица получает вместе с актом выездной проверки.

Правом рассмотрения акта налоговой проверки обладает руководитель (заместитель руководителя) налогового органа. При рассмотрении материалов проверки составляется протокол. Руководитель устанавливает факт явки представителя налогоплательщика, а в случае его неявки — проверяет надлежащее извещение. Если установлен факт ненадлежащего извещения, рассмотрение акта откладывается на более поздний срок, о чем в протоколе делается соответствующая запись.

По результатам рассмотрения материалов налоговой проверки руководитель (заместитель руководителя) налогового органа выносит решение о:

проведении дополнительных мероприятий налогового контроля (п. 6 ст. 101 НК РФ); привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения (п. 7 ст. 101 НК РФ); отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения (п. 7 ст. 101 НК РФ); привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение (п. 8 ст. 101.4 НК РФ); отказе в привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение (п. 8 ст. 101.4 НК РФ).

Требования к составлению решения установлены в п. 8 ст. 101 НК РФ и содержат обязательные для отражения обстоятельства, факты, выводы, в том числе изложение обстоятельств совершенного привлекаемым к ответственности лицом налогового правонарушения таким образом, как они установлены проведенной проверкой, со ссылкой на документы и иные сведения, подтверждающие названные обстоятельства, доводы, приводимые лицом, в отношении которого проводилась проверка, в свою защиту, и результаты проверки этих доводов, резолюция о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности с указанием конкретных правонарушений и норм НК РФ, а также применяемые меры ответственности.

Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня вручения налогоплательщику, в отношении которого было вынесено соответствующее решение.

Обжалование решения в вышестоящий налоговый орган

Согласно Федеральному закону от 2.07.13 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» с 1.01.14 г. установлен обязательный досудебный порядок урегулирования спора в вышестоящем налоговом органе.

Иначе говоря, налогоплательщик лишен права на судебную защиту до урегулирования спора в вышестоящем по отношению к проверяющим налоговом органе (п. 5 ст. 101.2 НК РФ).

Если налогоплательщик обжалует решение, вынесенное по итогам проверки, в суде, минуя вышестоящий налоговый орган, то суд обязан оставить такое заявление без рассмотрения в соответствии с п. 2 части 1 ст. 148 АПК РФ. При этом в соответствии с частью 3 ст. 149 АПК РФ после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без рассмотрения, налогоплательщик вправе вновь обратиться в арбитражный суд с заявлением в общем порядке.

В НК РФ налогоплательщику предоставлено право обжалования решения, как не вступившего в законную силу, путем подачи апелляционной жалобы на решение налогового органа в порядке, предусмотренном ст. 101.2 НК РФ, так и вступившего в силу не в случае, когда оно не было обжаловано в апелляционном порядке. Срок на обжалование решения, вступившего в законную силу, — один год с момента его вынесения (п. 2 ст. 139 НК РФ).

В связи с тем, что законодательством не предусмотрена конкретная форма обжалования вступившего в законную силу решения, и обжалование возможно осуществить в форме жалобы, обращения, сообщения о нарушенном праве и др., рассмотрим порядок подачи апелляционной жалобы на не вступившее в силу решение выездной налоговой проверки.

Решения налогового органа вступают в силу со дня их принятия. Исключением являются решения о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности за совершение налогового правонарушения, вынесенные по результатам налоговых проверок, при условии их обжалования в апелляционном порядке. В связи с этим апелляционная жалоба может быть подана до дня вступления в силу обжалуемого решения (п. 2 ст. 139.1 НК РФ), т. е. в течение одного месяца со дня вручения решения налогоплательщику (п. 9 ст. 101 НК РФ).

Апелляционная жалоба представляется в принявший это решение налоговый орган, который обязан в течение трех дней со дня поступления указанной жалобы направить ее со всеми материалами в вышестоящий налоговый орган (п. 3 ст. 101.2 НК РФ). Решение по апелляционной жалобе на решение налогового органа, вынесенное в порядке ст. 101 НК РФ, принимается вышестоящим налоговым органом в течение одного месяца со дня ее получения тем органом, который уполномочен ее рассматривать.

В налоговом законодательстве не установлена обязанность вышестоящего налогового органа обеспечивать участие налогоплательщика (его представителя) при рассмотрении жалобы на результаты проверки. Напротив, в п. 2. ст. 140 НК РФ предусмотрено такое рассмотрение без участия лица, подавшего апелляционную жалобу за исключением случаев выявления несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, которые содержатся в материалах нижестоящего налогового органа.

По итогам рассмотрения апелляционной жалобы налоговый орган вправе принять одно из следующих решений:

оставить решение нижестоящего налогового органа без изменения, а жалобу — без удовлетворения; отменить или изменить решение налогового органа полностью или в части и принять по делу новое решение; отменить решение налогового органа и прекратить производство по делу.

Решение по результатам рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы) оформляется в письменной форме и должно содержать обоснованную позицию налогового органа по каждому доводу заявителя и выводы, из которых явно следует, что конкретно признано налоговым органом, рассматривающим жалобу, не соответствующим налоговому законодательству, и также указано, в какой части жалоба удовлетворена, а в какой — в удовлетворении отказано.

В случае необходимости вышестоящий налоговый орган поручает нижестоящему произвести перерасчет налоговых обязательств, что тоже фиксируется в решении.

Экземпляр решения направляется в адрес лица, подавшего жалобу, в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.

Практика рассмотрения жалоб вышестоящим налоговым органом в отношении юридических лиц свидетельствует о низком проценте удовлетворенных в пользу налогоплательщиков жалоб, что, на наш взгляд, связано с тем, что проводимые в рамках налоговых проверок мероприятия и сделанные выводы, как правило, согласовываются с вышестоящими инспекциями. Не исключен принцип «протежирования» нижестоящих органов вышестоящими в связи с необходимостью достижения ежегодных плановых показателей по поступлению денежных средств в соответствующие бюджеты.

При несогласии с решением, вынесенным по результатам рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы), у налогоплательщика появляется законная возможность обратиться за защитой в арбитражный суд.

Судебный порядок обжалования решения

Если налогоплательщик обращается за отстаиванием своих интересов в арбитражный суд, это по сути означает прекращение процедуры обязательного досудебного обжалования результатов налоговой проверки.

Согласно п. 1 ст. 198 АПК РФ право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий (бездействия) незаконными наступает при наличии одного из оснований:

несоответствие решения закону или иному нормативному правовому акту; нарушение прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; незаконное возложение на налогоплательщика каких-либо обязанностей; создание иных препятствий для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (п. 6 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1.07.96 г. № 6/8).

Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий (бездействия) незаконными может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда налогоплательщику стало известно о нарушении его прав и законных интересов, т. е. со дня получения организацией решения вышестоящего налогового органа по апелляционной жалобе (часть 4 ст. 198 АПК РФ, п. 5 ст. 101.2 НК РФ).

Срок обращения в суд исчисляется в соответствии с нормами, установленными ст. 113, 114 АПК РФ.

В случае пропуска указанного срока его можно восстановить в суде, поскольку пропуск срока не лишает юридическое лицо возможности получить судебную защиту. В отличие от срока исковой давности причины пропуска установленного 3-х месячного срока выясняются судом в любом случае, в то время как исковая давность рассматривается лишь по ходатайству ответчика. Для восстановления пропущенного срока налогоплательщик должен представить суду доказательства уважительности причин его пропуска, иначе суд, установив, что пропуск срока не оправдан, отказывает в заявлении только по этому основанию.

Кроме того, законодатель предусмотрел случай, когда вышестоящий налоговый орган не успевает вынести решение по жалобе налогоплательщика в сроки, установленные п. 6 ст. 140 НК РФ. Тогда организация имеет возможность обратиться в суд, не дожидаясь вынесения данного решения (абзац 2 п. 2, п. 3 ст. 138 НК РФ).

Если же три месяца истекут, а заявление на обжалование решения налогового органа не будет подано при отсутствии уважительных причин для восстановления срока судом, то в течение трех лет с момента взыскания недоимки по налогу, а также штрафа или пени налогоплательщику можно обратиться в арбитражный суд с требованием вернуть взысканные средства (абзац 2 п. 3 ст. 79 НК РФ).

Подача жалобы в суд не приостанавливает действия оспариваемого решения, однако по ходатайству налогоплательщика суд по своему усмотрению имеет право приостановить действие оспариваемого решения до вступления в законную силу решения суда. Для этого организация должна представить доказательства, дающие основания полагать, что реализация решения может сделать невозможным исполнение судебного акта, принятого по делу. Арбитражный суд вправе на любой стадии процесса вынести определение о приостановлении действия оспариваемого решения.

С учетом того, что налогоплательщик ограничен в возможностях предоставления доказательств, а в отстаивании своих прав в суде фактически является менее защищенной стороной по отношению к налоговому органу, поэтому согласно ст. 108 НК РФ, ст. 200 АПК РФ с подателя жалобы снимается бремя доказывания неправоты налогового органа, и оно полностью возлагается на указанный орган.

К сожалению, на практике арбитражные суды нередко игнорируют обязанность налоговых органов доказывать обстоятельства, изложенные в решении, указывая налогоплательщику на принцип состязательности в административном процессе, в соответствии с которым лица, заинтересованные в исходе дела, в том числе и налогоплательщик, вправе отстаивать свою правоту в споре путем представления доказательств. По нашему мнению, такая позиция недопустима, поскольку нарушает принцип состязательности, создавая фискальному органу заведомо лучшие условия для отстаивания своей правоты в судебном процессе.

Вместе с тем налогоплательщики не должны забывать о том, что закон не освобождает от обязанности аргументировать доводы, доказывать факты, содержащиеся в заявлении в обоснование позиции по делу. Представление доказательств, в том числе письменных, заявление обоснованных ходатайств, активное пользование иными процессуальными возможностями позволят значительно увеличить шансы на то, что решение налогового органа будет признано необоснованным в арбитражном процессе.

Судебный спор заканчивается вынесением решения по делу. Решение арбитражного суда первой инстанции может быть оспорено налогоплательщиком в апелляционном или кассационном порядке.

Таким образом, законодатель предоставляет налогоплательщику широкие возможности доказывания обстоятельств во время выездной проверки, обжалования действий (бездействий) проверяющих, подачи апелляционных жалоб в вышестоящий налоговый орган и обжалования решений в судебном порядке.