Декларация по НДС за I квартал 2017 года: самое важное в заполнении новой формы

Не позднее 25 апреля компании должны отчитаться по НДС за I квартал 2017 года. Форма декларации новая. Мы собрали все самое важное, чтобы вы ничего не упустили в отчетности.

Декларацию по НДС за I квартал 2017 года надо сдавать по новой форме. Изменения утверждены приказом ФНС России от 20 декабря 2016 г. № ММВ-7-3/696. Он внес поправки в форму декларации по НДС, которая содержится в приказе Минфина России от 29 октября 2014 г. № ММВ-7-3/558@.

Скачать форму декларации по НДС за I квартал 2017 года можно тут

Декларацию по НДС надо представить в налоговую инспекцию всем компаниям, которые являются плательщиками налога. Также отчитываются те, кто считается налоговым агентом по НДС (в том числе, тот, кто работает на упрощенке и вмененке). Декларации отправляют в налоговую инспекцию по месту своего учета. По местонахождению обособленных подразделений представлять декларацию по НДС за I квартал 2017 года не надо.

Отчитаться надо в электронном виде. Исключение – для тех, кто работает на спецрежиме и удерживает НДС в качестве налоговых агентов. Но если компания на спецрежиме выставляет и получает счет-фактуру с НДС как посредник, то отчитаться тоже надо электронно.

Что нового в декларации по НДС за I квартал 2017 года

Основные изменения в декларации по НДС за I квартал 2017 года связаны с разделом 3. Их несколько:

1. Общая сумма исчисленного налога компании заполняется враздела 3.2. В декларации по НДС в разделе 3 теперь есть. Она предназначена для того, чтобы отражать НДС, предъявленный подрядчики при капитальном строительстве.

2. В разделе 3 появились строки для отражения налоговой базы и суммы НДС для компаний, связанных с таможенной зоной в Калининградской области.

3. В приложении 1 к разделу 3 изменена терминология. Вместо «Объект недвижимости» теперь используется понятие «Объект основных средств». И больше нет реквизита «Адрес местонахождения объекта». В этом же приложении больше не требуется вносить адрес объекта недвижимости, по которому восстанавливают налог в течение 10 лет.

Изменилось и продолжение к разделу 8 декларации по НДС. Там больше нет ограничения в 1000 знаков при внесении номеров таможенных деклараций.

В продолжении к разделу 8 по строке 150 данные вносятся по всем таможенным декларациям.

Раздел 10 претерпел изменения терминологии. Вместо «Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом), экспедитором, застройщиком» подраздел называется «Сведения из счетов-фактур, полученных от продавцов».