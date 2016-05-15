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Декларация по НДС за I квартал 2017 года: самое важное в заполнении новой формы

24.04.17 15:48

Что случилось

Не позднее 25 апреля компании должны отчитаться по НДС за I квартал 2017 года. Форма декларации новая. Мы собрали все самое важное, чтобы вы ничего не упустили в отчетности.

По какой форме сдавать декларацию по НДС за I квартал 2017 года

Скачать форму декларации по НДС за I квартал 2017 года можно тут

Декларацию по НДС за I квартал 2017 года надо сдавать по новой форме. Изменения утверждены приказом ФНС России от 20 декабря 2016 г. № ММВ-7-3/696. Он внес поправки в форму декларации по НДС, которая содержится в приказе Минфина России от 29 октября 2014 г. № ММВ-7-3/558@.

Кто и куда сдает декларацию по НДС за I квартал 2017 года

Декларацию по НДС надо представить в налоговую инспекцию всем компаниям, которые являются плательщиками налога. Также отчитываются те, кто считается налоговым агентом по НДС (в том числе, тот, кто работает на упрощенке и вмененке). Декларации отправляют в налоговую инспекцию по месту своего учета. По местонахождению обособленных подразделений представлять декларацию по НДС за I квартал 2017 года не надо.

В каком виде сдавать декларацию по НДС за I квартал 2017 года

Отчитаться надо в электронном виде. Исключение – для тех, кто работает на спецрежиме и удерживает НДС в качестве налоговых агентов. Но если компания на спецрежиме выставляет и получает счет-фактуру с НДС как посредник, то отчитаться тоже надо электронно.

Что нового в декларации по НДС за I квартал 2017 года

Основные изменения в декларации по НДС за I квартал 2017 года связаны с разделом 3. Их несколько:

1. Общая сумма исчисленного налога компании заполняется в строке 118 раздела 3.


2. В декларации по НДС в разделе 3 теперь есть строка 125. Она предназначена для того, чтобы отражать НДС, предъявленный подрядчики при капитальном строительстве.

2. В разделе 3 появились строки для отражения налоговой базы и суммы НДС для компаний, связанных с таможенной зоной в Калининградской области.

3. В приложении 1 к разделу 3 изменена терминология. Вместо «Объект недвижимости» теперь используется понятие «Объект основных средств». И больше нет реквизита «Адрес местонахождения объекта». В этом же приложении больше не требуется вносить адрес объекта недвижимости, по которому восстанавливают налог в течение 10 лет.

Изменилось и продолжение к разделу 8 декларации по НДС. Там больше нет ограничения в 1000 знаков при внесении номеров таможенных деклараций.

В продолжении к разделу 8 по строке 150 данные вносятся по всем таможенным декларациям. 

Раздел 10 претерпел изменения терминологии. Вместо «Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом), экспедитором, застройщиком» подраздел называется «Сведения из счетов-фактур, полученных от продавцов».

Состав декларации по НДС за I квартал 2017 года

Декларация по НДС за I квартал 2017 года состоит из титульного листа и 12 разделов. Титульный лист и раздел 1 должны заполнить все, кто платит т все, кто платит НДС. Для примера возьмем компанию «Веста», которая занимается оптовой торговлей лесоматериалами в Москве.

В разделе 1 по строке 040 «Веста» вписала сумму НДС, которую перечисляет в бюджет по итогам I квартала 2017 года. В строке 010 компания «Веста» вписала код ОКТМО. А в строке 020 – КБК для уплаты НДС в 2017 году - 182 1 03 01000 01 1000 110.

Строку 030 компания «Веста» не трогает. Эта строка предназначена для компаний, которые выставляют покупателям счета-фактуры с НДС по необлагаемым операциям. 

Раздел 2 предназначен для налоговых агентов по НДС. Раздел 2 надо заполнять отдельно на каждую компанию, по которой исполняются обязанности налогового агента. Если у иностранной организации, по которой компания является налоговым агентом, нет ИНН, в строке 030 раздела 2 надо поставить прочерки.

В раздел 3 вносится расчет НДС по операциям, облагаемым по ставкам 18, 10 процентов или по расчетным ставкам 18/118 и 10/110. Приложение 1 к разделу 3 – для ситуация, когда организация восстанавливает принятый к вычету НДС по объектам недвижимости, используемой в необлагаемой деятельности. Приложение 2 к разделу 3 – для иностранных компаний, работающих в России через представительства.

Экспортеры заполняют разделы 4-6 декларации по НДС.

А раздел 7 – компании, у которой в отчетном периоде были необлагаемые НДС операции.

Раздел 8 декларации по НДС за I квартал 2017 года предназначен для сведений из книги покупок. Раздел 9 – для данных из книги продаж.

Следующие два раздела для посредников: комиссионеров, агентов, действующих от своего имени, застройщиков и экспедиторов, учитывающих в доходах только посредническое вознаграждение). В разделе 10 посредники приводят сведения из журнала учета по выставленным счетам-фактурам. В разделе 11 – данные журнала учета полученных счетов-фактур.

Раздел 12 – для компаний на упрощенке и ЕНВД, выставляющих счета-фактуры с НДС.

Стань экспертом
Инна Коснова

эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Специально для Клерк.Ру

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Мнения
 
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5 мнений
<b>Модератор</b>
бух2007
Раздел 2 предназначен для налоговых агентов по НДС. Раздел 2 надо заполнять отдельно на каждую компанию, по которой исполняются обязанности налогового агента. Если у иностранной организации, по которой компания является налоговым агентом, нет ИНН, в строке 030 раздела 2 надо поставить прочерки.

А 010 и 020 надо заполнять? Не заполнила ни 010, ни 020, проверка выгрузки ошибку не выдала. Но как-то не уверена, что это правильно

 

Клерк
msneg
бух2007, у Вас такой случай?
По строке 010 уполномоченным отделением иностранной организации, состоящей на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщика, указывается КПП того отделения иностранной организации, за которое уполномоченное отделение представляет разд. 2 декларации и уплачивает налог.
По строке 020 налоговый агент указывает наименование плательщика (иностранной организации, не состоящей на учете; арендодателя - органа государственной власти; продавца госимущества; должника при реализации имущества при проведении процедуры банкротства).
Исключение составляют продавцы конфискованного имущества, имущества, реализуемого по решению суда согласно п. 4 ст. 161 НК РФ (за исключением процедуры банкротства), и продавцы судов согласно п. 6 ст. 161 НК РФ. Данные категории не заполняют строку 020.
<b>Модератор</b>
бух2007
бух2007, у Вас такой случай?

 

У меня налог на гугл. Комиссия Уберу. Так понимаю, значит строка 010 не для меня точно.Да и  020 под вопросом. Я ее заполнила, а может зря.
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