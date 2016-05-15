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Восстановительная стоимость активов

26.04.17 21:44

При установлении размера ущерба, причиненного казенному учреждению, следует исходить из текущей восстановительной стоимости активов. Как определяется такая стоимость?

Обязательные общие требования к учету расчетов по суммам выявленных недостач, хищений денежных средств, иных ценностей, по суммам потерь от порчи материальных ценностей, другим суммам причиненного ущерба имуществу учреждения, подлежащим возмещению виновными лицами в размере ущерба, определены Инструкцией № 157н (1).

В соответствии со ст. 220 Инструкции № 157н размер ущерба, причиненного недостачами, хищениями, устанавливается исходя из текущей восстановительной стоимости материальных ценностей на день обнаружения ущерба, под которой понимается сумма денежных средств, необходимая для восстановления указанных активов.

Порядок определения текущей восстановительной стоимости Инструкцией № 157н не установлен. При разработке такого порядка Минфин рекомендует использовать методы, аналогичные методам определения текущей оценочной стоимости (Письмо Минфина РФ от 23.12.2016 № 02‑07‑10/77576).
Напомним, что текущая оценочная стоимость представляет собой сумму денежных средств, которая может быть получена в результате продажи активов на дату принятия к учету. Порядок ее определения в целях оприходования на баланс учреждения объектов нефинансовых активов установлен п. 25 Инструкции № 157н.

В частности, определение текущей оценочной стоимости производится на основе цены (подтвержденной документально или экспертным путем), действующей на дату принятия к учету (оприходования) имущества, на данный или аналогичный вид имущества. При установлении такой стоимости комиссия по поступлению и выбытию активов, созданная в учреждении на постоянной основе, использует:

– информацию о ценах на аналогичные материальные ценности, полученную в письменной форме от организаций-изготовителей;
– сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе;
– экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на добровольных началах к работе в комиссии по поступлению и выбытию активов) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов нефинансовых активов.

Порядок определения текущей восстановительной стоимости необходимо закрепить в локальном нормативном акте учреждения (например, в учетной политике).

Как отразить в бюджетном учете операции по возмещению ущерба, причиненного имуществу казенного учреждения (недостача нефинансовых активов), в сумме текущей восстановительной стоимости активов?

Порядок отражения в учете операций по расчетам по суммам причиненного ущерба имуществу казенного учреждения, подлежащим возмещению виновными лицами, регламентирован Инструкцией № 162н(2) .
В части выявленной недостачи нефинансовых активов в бюджетном учете отражаются следующие операции:


Содержание операции

Дебет

Кредит

Положения Инструкции № 162н

Выявлены недостачи имущества

Отражены суммы выявленных недостач нефинансовых активов, отнесенных на виновных лиц

1 209 хх 560

1 401 10 172

Пункт 86

Возмещены недостачи виновными лицами

Отражено возмещение недостач в денежной форме:

 

 

Пункты 86, 104, 109

– в кассу учреждения

1 201 34 510

1 209 хх 660

– в доход бюджета (учреждение наделено полномочиями по администрированию кассовых поступлений в бюджет)

1 210 02 ххх

– в доход бюджета (учреждение является получателем бюджетных средств, за ним не закреплены полномочия по администрированию кассовых поступлений в бюджет)

1 303 05 830
1 304 04 ххх

1 209 хх 660
1 303 05 730

Отражено возмещение недостач в натуральной форме

1 401 10 172

1 209 хх 660

Списаны суммы выявленных недостач

Списаны объекты нефинансовых активов в результате недостач:

 

 

Пункты 10, 13, 26, 27, 29

а) основные средства

1 104 xx 410
1 401 10 172

1 101 xx 410

б) нематериальные активы

1 104 39 420
1 401 10 172

1 102 30 420

в) материальные запасы (в том числе сверх норм естественной убыли)

1 401 10 172

1 105 хх 440

г) готовая продукция

1 401 10 172

1 105 37 440

д) торговая наценка по товарам, списанным в результате недостачи (методом «красное сторно»)

1 401 10 130

1 105 39 340

Сумма взысканного ущерба подлежит перечислению в доход соответствующего бюджета (п. 3 ст. 41 БК РФ).

В казенном учреждении выявлена недостача многофунционального устройства (МФУ). Его первоначальная стоимость составила 18 000 руб., начисленная амортизация – 100%. Восстановительная стоимость МФУ определена комиссией учреждения в размере 20 000 руб. Работник, виновный в причинении ущерба, добровольно возместил недостачу путем перечисления денежных средств в доход бюджета. За учреждением не закреплены полномочия по администрированию кассовых поступлений в бюджет.

В бюджетном учете данные операции следует отразить проводками:


Содержание операции

Дебет

Кредит

Сумма, руб.

Списана стоимость МФУ в результате недостачи

1 104 34 410

1 101 34 410

18 000

Отнесена недостача МФУ на счет виновного лица (по восстановительной стоимости)

1 209 71 560

1 401 10 172

20 000

Возмещена недостача МФУ:

 

 

 

– отражено перечисление виновным лицом денежных средств в счет возмещения ущерба в доход бюджета

1 303 05 830

1 209 71 660

20 000

– отражены расчеты между казенным учреждением и администратором доходов бюджета, осуществляющим отдельные полномочия по администрированию кассовых поступлений в бюджет, оформленные извещениями (ф. 0504805)

1 304 04 410

1 303 05 730

20 000

В казенном учреждении выявлена недостача специальной одежды на сумму 4 000 руб. Восстановительная стоимость спецодежды определена комиссией учреждения, она равна балансовой (4 000 руб.). Сумма недостачи возмещена виновным лицом в натуральной форме.

В учете казенного учреждения данные операции отразятся следующими корреспонденциями счетов:


Содержание операции

Дебет

Кредит

Сумма, руб.

Списана стоимость специальной одежды в результате недостачи

1 401 10 172

1 105 35 440

4 000

Отнесена недостача специальной одежды на счет виновного лица (по восстановительной стоимости)

1 209 74 560

1 401 10 172

4 000

Возмещена недостача специальной одежды виновным лицом в натуральной форме

1 401 10 172

1 209 74 660

4 000

Принята к учету специальная одежда, поступившая при возмещении ущерба виновным лицом

1 105 35 340

1 401 10 172

4 000

1 Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного само­управления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н.

2 Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утв. Приказом Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н.

Стань экспертом
Татьяна Кочнова

заместитель главного бухгалтера Минобрнауки РФ

Источник: журнал «Казенные учреждения: учет, отчетность, налогообложение»

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