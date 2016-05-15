Как исправить ошибки, обнаруженные после подписания бухотчетности
Мы начали публиковать серию статей об исправлении ошибок в учете. Первую смотрите тут. В сегодняшней статье эксперт на примере рассказывает, как исправить ошибку уже после подписания отчетности. После того как отчетный год закончился и бухгалтерская отчетность подписана, в порядке исправления ошибок большую роль играет их существенность и время обнаружения.
Что такое существенная ошибка
Существенной является ошибка, которая сама по себе или совместно с другими ошибками за один и тот же отчетный период способна оказать влияние на экономические решения пользователей, которые принимаются на основании данных бухгалтерской отчетности за этот период (п. 3 ПБУ № 22/2010).
Существенность ошибки организация определяет самостоятельно, исходя из величины, характера соответствующей статьи (или нескольких статей) бухотчетности. Процедура определения существенности ложится на плечи налогоплательщика. Бухгалтер, руководствуясь своим профессиональным суждением, определяет уровень существенности. Методика определения существенности ошибки фиксируется в учетной политике.
На практике распространен процентный критерий существенности (например, не более 5%), хотя существенность может выражаться и в суммовом значении. Интересным представляются подход к определению существенности ошибки, когда каждой значимой статье баланса присваивается свой уровень существенности или существенной признается ошибка больше пяти процентов от наименьшей суммы, отраженной по любой строке отчетности, на которую влияет ошибка.
При установлении уровня существенности не рекомендуем признавать несущественными ошибки, повлекшие искажение статьи бухгалтерской отчетности более чем на десять процентов, так как искажение сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10%, а также искажение любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10% считается грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности (ст. 15.11 КоАП РФ).
Ошибка обнаружена после подписания отчетности, но до представления
Существенная ошибка предшествующего отчетного года, обнаруженная после даты подписания бухгалтерской отчетности, но до даты ее представления исправляется декабрем. Если бухгалтерская отчетность уже была представлена в налоговые органы, органы статистики или иным пользователям, то ее необходимо заменить. Бухгалтерскую отчетность, в которой выявленная существенная ошибка исправлена, именуем «пересмотренная бухгалтерская отчетность» (п. 6-7 ПБУ № 22/2010). Пересмотренная бухгалтерская отчетность представляется во все адреса, в которые была представлена первоначальная бухгалтерская отчетность.
Ошибка обнаружена после представления отчетности, но до утверждения
Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после представления бухгалтерской отчетности за этот год, но до даты утверждения исправляется также декабрем. Отличие данного порядка исправления существенной ошибки заключается в том, что в пересмотренной бухгалтерской отчетности необходимо раскрыть информацию о том, что данная бухгалтерская отчетность заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность, а также об основаниях составления пересмотренной бухгалтерской отчетности (п. 6, 8 ПБУ № 22/2010).
Ошибка обнаружена после утверждения отчетности
После того как бухгалтерская отчетность утверждена, она не подлежит пересмотру, замене и повторному предоставлению пользователям бухгалтерской отчетности, даже в случае выявления существенной ошибки (п. 10 ПБУ № 22/2010). Все изменения в бухгалтерской отчетности, относящиеся как к отчетному году, так и к предшествовавшим периодам после ее утверждения производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в котором были обнаружены ошибки (п. 39 Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»). Поэтому, существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется в текущем отчетном периоде.
Корреспондирующим счетом в записях будет являться счет 84. А так как распределение прибыли и убытков находится в компетенции общего собрания (которое уже состоялось, ведь отчетность утверждена), то перед использованием счета 84 необходимо получить разрешение учредителей общества. Для этого необходимо провести повторное общее собрание. Обратите внимание, что в случае исправления существенной ошибки после утверждения отчетности необходимо произвести ретроспективный пересчет. Это значит, что пересчитываются сравнительные показатели бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской отчетности организации за текущий отчетный год, как если бы ошибка предшествующего отчетного периода никогда не была допущена (п. 9 ПБУ № 22/2010).
Пример исправления ошибки
Предположим, ООО «Альфа» в результате сверки с контрагентом ООО «Гамма», проводимой в ноябре 2016 года, обнаружила, что не отразила факт оказания ООО «Гамма» услуг по аренде торгового склада за декабрь 2015 года в сумме 118 000 руб. (в т. ч. НДС 18 000 руб.). В бухгалтерском учете ООО «Альфа» за контрагентом ООО «Гамма» продолжает числиться дебиторская задолженность в размере 118 000 руб. В результате, данной ошибки величина издержек обращения в декабре 2015 года и в целом по году занижена на 100 000 руб. (118 000 руб. – 18 000 руб.), а прибыль завышена. Бухгалтерская отчетность ООО «Альфа» за 2015 год уже утверждена общим собранием участников.
Согласно критериям существенности ошибок, утвержденным учетной политикой в целях бухгалтерского учета на 2016 год, ошибка признана существенной.
В ноябре 2016 года в бухгалтерском учете ООО «Альфа» будут сделаны следующие записи:
ДЕБЕТ 84/Ошибки КРЕДИТ 60 – 100 000 руб. – отражены расходы по аренде торгового склада за декабрь 2015 г. и таким образом уменьшена нераспределенная прибыль;
ДЕБЕТ 84/Ошибки КРЕДИТ 60 – 18 000 руб. – выделен НДС по аренде торгового склада за декабрь 2015 года;
ДЕБЕТ 68/НДС КРЕДИТ 84/Ошибки – 18 000 руб. – принят к вычету НДС по аренде торгового склада за декабрь 2015 года (необходимо сдать уточненную налоговую декларацию по НДС за 4 квартал 2015 года);
ДЕБЕТ 68/Налог на прибыль КРЕДИТ 84/ошибки – 20 000 руб. (100 000 руб. х 20%) - начислен условный доход по налогу на прибыль, произошло уменьшение налога на прибыль, который был исчислен за 2015 год (необходимо сдать уточненную налоговую декларацию по налогу на прибыль за 2015 год).
Благодаря тому, что в исправлении ошибки 2015 года задействован счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - это не повлияло на размер прибыли в 2016 году, поэтому нет необходимости прибегать к ПБУ № 18/02.
В бухгалтерской отчетности за 2016 год ООО «Альфа» производит ретроспективный пересчет. Если бы ошибка не была допущена, то в декабре 2015 организация своевременно отразила расходы в связи с арендой торгового склада в бухгалтерском учете:
ДЕБЕТ 20,26,44 КРЕДИТ 60- 100 000 руб. - отражены расходы по аренде торгового склада за декабрь 2015;
ДЕБЕТ 19/НДС КРЕДИТ 60 - 18 000 руб. - выделен НДС;
ДЕБЕТ 68/НДС КРЕДИТ 19/НДС - 18 000 руб. – НДС принят к вычету;
ДЕБЕТ 90/2 КРЕДИТ 20,26,44- 100 000 руб. – расходы на аренду включены в себестоимость продаж.
Таким образом, себестоимость продаж за 2015 год была бы на 100 000 руб. больше, а прибыль до налогообложения на 100 000 руб. меньше, налог на прибыль за 2015 год на 20 000 руб. меньше, чистая прибыль 2015 года уменьшилась бы на 80 000 руб. Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016 года уменьшилась на 118 000 руб., а кредиторская задолженность по состоянию на эту же дату уменьшилась на 38 000 руб. (за счет уменьшения задолженности перед бюджетом по НДС – 18 000 руб., по налогу на прибыль – 20 000 руб.).
Следует отметить, что, так как ошибка допущена в декабре 2015 года, то корректировке подлежат только показатели за 2015 год в целом и по состоянию на 31.12.2015 года. При этом вносить изменения в бухгалтерскую отчетность за 2015 год не нужно. Все корректировки указанных показателей будем производить в бухгалтерской отчетности за 2016 год.
В пояснительной записке к отчетности организация обязана будет раскрыть следующую информацию (п. 15 ПБУ № 22/2010):
1) характер ошибки;
2) сумму корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности;
3) сумму корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию);
4) сумму корректировки вступительного сальдо самого раннего из представленных отчетных периодов.
Раскрытие информации в пояснительной записке касается только существенных ошибок.