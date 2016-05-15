Как исправить ошибки, обнаруженные после подписания бухотчетности

Мы начали публиковать серию статей об исправлении ошибок в учете. Первую смотрите тут. В сегодняшней статье эксперт на примере рассказывает, как исправить ошибку уже после подписания отчетности. После того как отчетный год закончился и бухгалтерская отчетность подписана, в порядке исправления ошибок большую роль играет их существенность и время обнаружения.

Что такое существенная ошибка Существенной является ошибка, которая сама по себе или совместно с другими ошибками за один и тот же отчетный период способна оказать влияние на экономические решения пользователей, которые принимаются на основании данных бухгалтерской отчетности за этот период (п. 3 ПБУ № 22/2010). Существенность ошибки организация определяет самостоятельно, исходя из величины, характера соответствующей статьи (или нескольких статей) бухотчетности. Процедура определения существенности ложится на плечи налогоплательщика. Бухгалтер, руководствуясь своим профессиональным суждением, определяет уровень существенности. Методика определения существенности ошибки фиксируется в учетной политике. На практике распространен процентный критерий существенности (например, не более 5%), хотя существенность может выражаться и в суммовом значении. Интересным представляются подход к определению существенности ошибки, когда каждой значимой статье баланса присваивается свой уровень существенности или существенной признается ошибка больше пяти процентов от наименьшей суммы, отраженной по любой строке отчетности, на которую влияет ошибка. При установлении уровня существенности не рекомендуем признавать несущественными ошибки, повлекшие искажение статьи бухгалтерской отчетности более чем на десять процентов, так как искажение сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10%, а также искажение любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10% считается грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности (ст. 15.11 КоАП РФ).

Ошибка обнаружена после подписания отчетности, но до представления Существенная ошибка предшествующего отчетного года, обнаруженная после даты подписания бухгалтерской отчетности, но до даты ее представления исправляется декабрем. Если бухгалтерская отчетность уже была представлена в налоговые органы, органы статистики или иным пользователям, то ее необходимо заменить. Бухгалтерскую отчетность, в которой выявленная существенная ошибка исправлена, именуем «пересмотренная бухгалтерская отчетность» (п. 6-7 ПБУ № 22/2010). Пересмотренная бухгалтерская отчетность представляется во все адреса, в которые была представлена первоначальная бухгалтерская отчетность.

Ошибка обнаружена после представления отчетности, но до утверждения Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после представления бухгалтерской отчетности за этот год, но до даты утверждения исправляется также декабрем. Отличие данного порядка исправления существенной ошибки заключается в том, что в пересмотренной бухгалтерской отчетности необходимо раскрыть информацию о том, что данная бухгалтерская отчетность заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность, а также об основаниях составления пересмотренной бухгалтерской отчетности (п. 6, 8 ПБУ № 22/2010).

Ошибка обнаружена после утверждения отчетности После того как бухгалтерская отчетность утверждена, она не подлежит пересмотру, замене и повторному предоставлению пользователям бухгалтерской отчетности, даже в случае выявления существенной ошибки (п. 10 ПБУ № 22/2010). Все изменения в бухгалтерской отчетности, относящиеся как к отчетному году, так и к предшествовавшим периодам после ее утверждения производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в котором были обнаружены ошибки (п. 39 Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»). Поэтому, существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется в текущем отчетном периоде. Корреспондирующим счетом в записях будет являться счет 84. А так как распределение прибыли и убытков находится в компетенции общего собрания (которое уже состоялось, ведь отчетность утверждена), то перед использованием счета 84 необходимо получить разрешение учредителей общества. Для этого необходимо провести повторное общее собрание. Обратите внимание, что в случае исправления существенной ошибки после утверждения отчетности необходимо произвести ретроспективный пересчет. Это значит, что пересчитываются сравнительные показатели бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской отчетности организации за текущий отчетный год, как если бы ошибка предшествующего отчетного периода никогда не была допущена (п. 9 ПБУ № 22/2010).