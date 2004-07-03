«Бухгалтерская камасутра»: скачайте образец пояснений для ИФНС на запрос о доле вычетов НДС

В последнее время налоговики, как с ума посходили: все шлют и шлют бесконечные требования о предоставлении то документов, то информации, то сами не знают, чего. И вот, в группе «Красный уголок бухгалтера» в Facebook – новый крик души. Ситуация: налоговая прислала не требование, а просто информационное письмо о том, что у организации доля вычетов по НДС ниже, чем нужно. Что делать в этом случае? Игнорировать или отвечать? Не требование же!

Да, конечно, не требование. Но…Существует приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении концепции системы планирования налоговых проверок». И в приложении №2 к данному документу, которое называется «Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок», в п. 3 читаем: «Отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов за определенный период. Доля вычетов по налогу на добавленную стоимость от суммы начисленного с налоговой базы налога равна либо превышает 89% за период 12 месяцев».

А кроме этого, не следует забывать, что региональные УФНС на каждый квартал утверждают региональные показатели доли налоговых вычетов. Поэтому налогоплательщику, который не хочет попасть на выездную проверку и отвечать на такие вопросы налоговиков, лучше соблюдать этот критерий. Причем одновременно, как федеральный, так и региональный. И еще, совет из практики – к этим критериям лучше не приближаться вплотную, лучше иметь зазор в 5-10%.

Безопасную долю вычета по НДС для всех регионов России по I кварталу мы приводили тут.

Таким образом, вывод: все-таки следует ответить. А для того, чтобы помочь вам ответить, мы приводим примерный образец.

Скачать образец пояснения для налогового органа о причине высокой доли налоговых вычетов по НДС можно тут в формате Word.