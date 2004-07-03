Лучше бы я стал бухгалтером: о чем жалеют молодые специалисты

Как часто мы, оглядываясь назад, жалеем об упущенном. Надо было не бросать музыкальную школу, надо было не прогуливать пары в институте и, пожалуй, работы тоже лучше бы выполнять самому, а не списывать. Эх, отмотать бы время назад, исправить ошибки, а сегодня, глядишь, стал бы более успешным специалистом с хорошей зарплатой. Социолог, журналист, пиарщик, логист и компьютерный инженер рассказали, о каких упущенных выгодах в образовании они сегодня сожалеют.

История первая

Максим Сундалов, руководитель онлайн-школы английского языка EnglishDom, окончил колледж автоматики и телемеханики по специальности «Компьютерная инженерия». Затем — факультет экономической кибернетики, второе высшее — филологическое. Работать начал параллельно с учебой в вузе.

— Так как я был на короткой ноге с компьютером, то запустил информационный ресурс по английскому языку, затем в 2010 году создал EnglishDom — школу изучения английского по Skype. Не хватало знаний о том, как строить бизнес. Изучал и сейчас изучаю опыт западных коллег по развитию стартапов, истории выдающихся предпринимателей, читаю книги и статьи, слушаю бизнес-подкасты, аудиозаписи с конференций или интервью с интересными людьми.



Когда есть идея, но нет опыта и денег, и не хочешь брать их у инвесторов, то приходится несладко. Я сам сделал первый сайт, наполнил его контентом, был клиент-менеджером, продавцом, учителем, бухгалтером, HR-специалистом, маркетологом и администратором в одном лице. Первые вводные уроки проводил лично и буквально делал невозможное, чтобы убедить студентов заниматься по Skype и поверить, что это эффективный способ.



Я просыпался и засыпал с ноутбуком. Через шесть месяцев у меня уже работало 10 преподавателей и обучалось около 100 учеников. Нужна была методология, контроль качества. Мы разработали методику ведения занятий, которой пользуемся до сих пор (конечно, с изменениями).

Бюджет был ограничен, рекламы в интернете мы давали немного и делали это как умели, а умели не очень.

Школа росла, но медленно. Я понимал, что такими темпами нас скоро обгонит молодой стартап с вложенными инвестициями. Поэтому в 2011 году я потратил заработанные деньги на сайт за 10 тыс. долл. (по тем временам это было довольно дорого) и рекламную кампанию, и был прав. У нас появился классный сайт, который выделял нас среди конкурентов, на нас стали равняться.



Главное — верить в то, что делаешь, тогда все светофоры на пути зелёные. Легко не будет никогда. Только жизнь покажется малиной, как что-то произойдёт. Новый закон, кризис, крутой конкурент с миллионами инвестиций. Сильный не тот, кто не падает, а тот, кто каждый раз встаёт и продолжает движение к цели.



Что бы я изменил? Ничего. Ошибки многому меня научили. Ошибся в некоторых людях. Всегда ставил перед собой и своими сотрудниками высокую планку. На первых порах уволил пять человек из 10 работавших на тот момент — тех, кто считал, что планка завышенна. Но это научило меня лучше разбираться в людях. Теперь набираем в команду только единомышленников. Сейчас в нашей команде около 250 сотрудников, вместе мы выпустили 10 тыс. учеников.

История вторая

Татьяна Козулина, социолог:

— Думаю, стоило лучше учить матчасть, то есть более детально разбираться с математическим анализом, теорией вероятностей и аналогичными дисциплинами. Во время учебы я не понимала, как все эти сложные математические конструкции пригодятся мне в работе. В результате кое-что пришлось учить и восстанавливать уже в начале работы по профессии. Не пригодились знания по КСЕ (концепции современного естествознания), например. Не было ненужных профильных дисциплин, но были плохо преподаваемые, поэтому время, проведённое на некоторых лекциях, было бессмысленным (хоть и веселым).

Мне сложно было научиться разговаривать с людьми, этот талант есть не у всех. В компетенции социолога входит умение проводить полевые работы (опросы, интервью, фокус-группы) самостоятельно. Поэтому на первых порах, когда нужно было набрать опыт, я общалась с театральными режиссёрами, рабочими нефтеперерабатывающих заводов, учителями, пенсионерами. Это очень разные люди, со своими индивидуальными болями и даже со своеобразным языком. Важно уметь выслушать человека, но не повлиять на его мнение. Однажды я брала интервью у госслужащего, работающего в сфере управления культурой. Он начал фразу «Мы, люди не творческие…», а я закончила словом «бюрократы». Он посмеялся, но вышло неловко.

Важно научиться терпению, чтобы долго слушать жалобы на власть или ворчание на оппозицию, например, когда проводишь интервью или опрос на политическую тему.

Вообще одна из больших сложностей в жизни социолога — объяснить другим, чем ты занимаешься и почему это полезная работа, ведь это новая специальность на рынке труда. Моя прабабушка до сих пор часто говорит, что лучше бы я стала бухгалтером.

Если бы я вернулась в прошлое, то не стала бы бояться инициировать исследовательские проекты. У меня было (и есть) много идей, которые не озвучены. Если говорить о предыдущих местах работы, я больше бы общалась неформально с коллегами. Мне всегда везло на них, вокруг всегда было много хороших и интересных людей. Раньше мне было очень сложно с ними поддерживать связь, поэтому некоторые из них потерялись.

История третья

Екатерина Конькова, пресс-секретарь Yota, окончила Российский Университет Дружбы Народов по специальности «журналист-международник».

— С раннего детства я умела неплохо облачать свои мысли в текст, поэтому выбор направления был для меня очевиден. Поступив на журфак, я совершила одну самую простую и большую ошибку — не стала пробовать себя в профессии ещё во время обучения. Была прекрасная возможность, например, писать для студенческой газеты. Что сделала я? Я пошла зарабатывать деньги на ресепшен в юридическую компанию. Не скажу, что победила меркантильность, просто я думала, что везде успею. Но опыт работы в админе как набирался, так и отнимал много времени, а журналистика ушла на второй план.

Никогда не делайте как я, не предавайте мечту. Если бы можно было вернуться в студенческие годы, я бы влезла везде, испробовала бы все возможные и невозможные варианты окунуть себя в журналистику с головой.

С другой стороны, я не знаю, как сложилась бы моя судьба в таком случае. Ведь сегодня я абсолютно счастлива там, где я есть.

История четвертая

Сергей Пархоменко, управляющий партнер PR-агентства Идеи&Решения:

— PR вторая профессия, которая была в моей жизни выбрана. Первой была профессия авиационного инженера. Мало внимания при обучении в МГУ уделял психологии и социологии. При обучении менеджменту недооценил прикладные HR-техники (когда подчинённых стало не пять, а 50, очень ярко это осознал).

Моя единственная работа в качестве наемного труженика-рекламиста в РА «Группа Сегодня», холдинг «Комсомольская правда», (потом был уже свой бизнес) закончилась тем, что меня уволили за брак в партии карманных календариков для Госдумы РФ: каждый 40-й, кажется, был с полосой.

Не очень понимаю, как я мог отловить этот брак, но увольнению весьма благодарен — это и было толчком для создания своего бизнеса.

Если бы можно было отмотать время назад, ввёл бы регулярный менеджмент на 10 лет раньше. Годы жизни потеряны на ошибках в планировании, постановке задач и делегировании.

История пятая

Елена Дюльгер, менеджер по административной работе на складской платформе FM Logistic в Домодедово.

— Я окончила факультет педагогики и психологии в МГГУ им. Шолохова. Профессию эту выбрала на энтузиазме, хотелось быть полезной в работе. Я видела себя в большой компании на руководящей должности с возможностью карьерного роста. Когда начала искать работу, изучила рынок труда. Логистика оказалась одной из самых перспективных сфер. Вот я и решила построить свою карьеру в этом направлении.



Нет таких знаний, которые совсем уж не пригодились, возможно, просто на практике не все приходилось применять. Училась заочно, не так много времени уделяла самообразованию, как хотелось бы. Не прочла книги из тех, которые нужно было. Если говорить о том, что не пригодилось в логистике, то это, скорее, знания советской литературы и истории зарубежных стран.



Когда я вышла на рынок труда, столкнулась с трудностями. Во-первых, крупные компании требовали наличия профильного образования. Во-вторых, в таких местах большая конкуренция. В FM Logistic пыталась устроиться три раза. Нужно было пройти тест на знание программы Microsoft Excel. Два раза провалила, тщательно подготовилась и на третий прошла. Мне сказали, что я самый упорный кандидат.

Источник: портал zarplata.ru