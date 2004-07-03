Новая рубрика «Образцы документов для бухгалтера»: заявление о зачете налогов или взносов
28.06.17 11:17
Форма заявления о зачете излишне уплаченного налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) недавно поменялась. Она приведена в приложении 9 к приказу ФНС России от 14 февраля 2017 г. № ММВ-7-8/182@. Форма применяется с 31 марта 2017 года.
Мы заполнили форму для нашей придуманной, но от этого не менее прекрасной компании ООО «Алмаз» из города Буя Костромской области.
Скачать образец заполнения заявления о зачете излишне уплаченного налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) в формате Excel можно тут.
Образец. Заявление о зачете излишне уплаченного налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа)
а копейки как писАть? (если, допустим, нужно сделать перезачет переплаты по пени)
15000,75. Так обычно копейки пишутся в отчетности. Но формы рекомендованные, поэтому и писать по идее можно так, как нравится. И прочерки не ставить в пустых полях.
msneg, Вы писали:
спасибо за оперативность