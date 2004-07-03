Новая рубрика «Образцы документов для бухгалтера»: заявление о зачете налогов или взносов

Форма заявления о зачете излишне уплаченного налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) недавно поменялась. Она приведена в приложении 9 к приказу ФНС России от 14 февраля 2017 г. № ММВ-7-8/182@. Форма применяется с 31 марта 2017 года.

Мы заполнили форму для нашей придуманной, но от этого не менее прекрасной компании ООО «Алмаз» из города Буя Костромской области.

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Образец. Заявление о зачете излишне уплаченного налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа)