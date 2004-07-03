С чего начать внедрение 1С: эксклюзивная методика

Перед вами материал по достаточно новой теме. Это авторская методика Веры Хомичевской. В ее опыте слияние тематики внедрения программных продуктов 1С (которым она занимается уже 18 лет) и метода коучинга (который она использует 9 лет).

По сути, это то, что абсолютно необходимо при любом внедрении 1С и отсутствие чего вызывает много проблем на начальном этапе. Среди стандартов внедрения много регулирующих и формообразующих рекомендаций, но отсутствует тема методик проявления цели внедрения программного продукта (автоматизации учета) для четкого понимания обеими сторонами (Заказчика и Внедренца) критериев успешного внедрения, то есть результата.

С чего начинается успешное внедрение?

Данный материал родился на основе многолетней практики собственного участия автора статьи в проектах внедрения различных программных продуктов 1С:Предприятия и систематизации опыта коллег-внедренцев. Исходя из аналогии с тем, что семейное счастье не может быть построено лишь одним из супругов, а требует информированности и включенности в процесс обоих, так и законы (ну, или если хотите – правила) и критерии успешного внедрения – не задача и заслуга одной из сторон внедрения, а именно обеих – и заказчика и исполнителя.

Поэтому материал будет полезен для прочтения и осмысления и тем, кто находится в роли внедренца, и тем, кому предстоит автоматизировать свое предприятие. Если вы заказчик, у вас будет время и возможность в спокойной обстановке изучить «подводные камни» внедрения.

Если вы опытный внедренец, вы просто получите информацию, которой вам будет достаточно для того, чтобы весь ваш опыт уложился в систему. Если начинающий - это будет тот первый шаг к мастерству, которое не имеет конечной точки достижения, но которое добывается практикой и обучением, постоянным обучением и систематической практикой. В этом деле, как и во многих других в современном мире, невозможно стоять на месте без того, чтобы не отстать.

Кто предупрежден – тот вооружен!

В начале было…

У любого явления в нашем мире есть определенные этапы его жизни или существования. Это, если свести к минимуму, – начало (зарождение, разгон…), собственно сам процесс (стабильная фаза, жизнь, поездка…) и его завершение (угасание, остановка, завершение…). И в большинстве случаев именно от старта зависит и движение, и достижение цели.

Такая деятельность, как внедрение программных продуктов для автоматизации разнообразных видов учета – не исключение. Каждый из таких проектов имеет свое начало, период собственно внедрения и период завершения, констатации результата. Если пойти от завершающей стадии, то именно там обе стороны этого проекта могут понять и оценить – насколько успешно все прошло, выполнено, получилось.

Но удовлетворительное завершение не возникает само по себе, оно является результатом правильного старта и оптимально выстроенного хода самого проекта. Надеяться, что всё сложится само собой – наивно, наш мир устроен так, что для получения результата нужно приложить усилия… Иначе – победа энтропии и хаоса (что с современными программными продуктами, откровенно говоря, не сочетается). Чтобы зерно не просто проросло, а принесло хорошие плоды – требуется создать ему соответствующие условия. Чтобы проектом внедрения максимально был доволен и заказчик, и внедренец, необходимо учесть множество факторов, или, как минимум, знать об их существовании.

Пролог про исторические параллели

Первая встреча специалиста по внедрению и заказчика иногда навевает аналогии исторического характера – как выходили навстречу друг другу два богатыря, за плечами которых стояло по целому войску. И, как утверждает опять же история, именно эта встреча зачастую определяла исход всей битвы.

Почему такая параллель? – спросите вы! Вроде бы не воюем вовсе, а как раз напротив – слаженно и дружно идем к тому результату, который можно будет оценить как «успешное внедрение».

И хотелось бы согласиться, если бы не несколько «но».

Слаженно и дружно можно шагать в любом направлении, если оно определено и определённо, и если дорога к цели (маршрут) очевидна всем. Иначе говоря, есть равнина, по которой идем, и есть гора, на которую ориентируемся. И небо ясно, и ночи короткие. И никаких препятствий. Если же путь пролегает через леса, овраги и болота, а слаженно идти мешают помимо прочего еще и разные способы определения направления (один размахивает компасом, а другой уверяет, что мох растет на северной стороне деревьев), то не факт, что выход из леса будет совпадать с первоначально намеченной точкой.

При чем тут какие-то битвы, какие-то маршруты, скажете вы? Мы же серьезные люди, внедренцы.

Так и я серьезно!

А, давайте-ка разберемся с приведенными аналогиями!

Итак, богатыри tet-a-tet

…За спиной «богатыря»-заказчика стоит его предприятие. Которое выдвинуло именно его – избранного! – на встречу с внедренцем. Как наиболее удачным образом (в идеале) отражающего его, предприятия, интересы, в целом и в частностях. Поскольку предприятие – это такая сущность, которая в чем-то похожа на множество ей (ему) подобных, но при том абсолютно уникальна. Похожа видами деятельности, например. А уникальна людьми («войском»), которые эти виды деятельности осуществляют. И люди – это, пожалуй, наименее предсказуемая составляющая любого предприятия, которое предстоит автоматизировать.

За какие качества выдвинули на первую встречу именно этого человека? Насколько он способен отразить в первой же беседе с внедренцем то, что нужно предприятию – точно и сжато? То, что будет служить критерием не только завершения работы и основанием для подписания акта, но и заслужит статус «успешного внедрения» - быстрого или не очень, сложного или простого, дорогого или экономичного, но именно – успешного!

(Поскольку в данной статье автор позиционирует себя в большей мере именно как внедренец, приходится констатировать, что на практике (как показывает опыт) выдвинутый на «поле внедрения» «богатырь от армии» заказчика крайне редко является выразителем истинной цели будущего внедрения, и особенно – в момент первой встречи). С одной стороны потому, что абсолютно все, от общего и до мелочей, знать невозможно, с другой потому, что нет знаний о том, что именно важно для внедрения.

…За спиной «богатыря»-внедренца, скорее всего, тоже коллектив, который выдвинул его, высокопрофессионального специалиста на встречу с заказчиком. У этого «богатыря» большой (будем надеяться) исторический (во времени) и практический (по результатам) опыт успешных внедрений. И его багаж знаний позволяет уже только при упоминании того или иного вида деятельности, при той или иной структуре предприятия (если е озвучит собеседник) предложить заказчику вариант готового решения и практически «выписать рецепт» для «излечения» комплекса его проблем. То есть предложить наилучший вариант (или стратегию) внедрения. Оценить необходимое время на проект и даже озвучить предполагаемый бюджет.

Стоит ли говорить о том, что поскольку один все же в поле не всегда воин (зависит от величины предприятия), то наш «богатырь»-внедренец в полной мере представляет себе все доступные ресурсы своего коллектива, его сильные стороны, опыт и т.д. Исходя из этого он и формулирует предложение.

Такова изначальная расстановка при первой (совсем не короткой) встрече сторон с целью автоматизировать учет на предприятии, иначе говоря – внедрить программу для учета.

Три сосны без компаса или сосновый бор без карты

Итак, первая встреча. Которая определяет многое. Первый шаг на пути к… чему?

Остановитесь, пожалуйста, кто бы вы ни были, на этих строчках и ответьте – себе лично, исходя из собственного мировосприятия и опыта – внедрение – это процесс или результат?

Ответы могут быть разными.

Для кого-то (и при определенных благоприятных условиях) это процесс, и чем дольше он продолжается, тем лучше. Всплывающие по мере развития событий «хотелки», почасовая оплата за доработки… и т.п. Я не стану здесь и сейчас приводить примеры этому, полагаю, что вы и сами их найдете достаточно. Это что-то сродни поговорке о том, что «ремонт нельзя завершить, можно лишь прекратить». Такого рода материалы не принесут вам пользы.

Если ваш ответ все же – результат, то в этом случае стоит дополнительно уточнить: «А что такое результат? Какой он? Как мы его определим и измерим?».

Вы скажете – а зачем такие заморочки? «Побежим» в сторону нестрого определенной цели, а там разберемся. (К слову, по такому сценарию проходит очень большое количество проектов внедрения.)

Но все же!? Сможет ли внедренец и его команда реализовать то, что хочет заказчик? И если, в конечном итоге, сможет (после неоднократного изменения «вектора» запроса заказчика), то не окажется ли объем затраченных ресурсов больше, чем то предполагалось вначале?

Сможет ли заказчик максимально точно описать свои запросы, чтобы внедренец смог адекватно оценить все необходимые ресурсы для их удовлетворения? Конфигурацию, время, бюджет, специалистов, и множество иных составляющих внедрения?

Что нужно для того, чтобы путь к заветному акту о завершении работ (с одной стороны) и к полной идиллии в учете (с другой стороны) был оптимальным? То есть максимум результата при минимуме ресурсов? Или работа по внедрению программного продукта превратится в изнуряющий цикл итераций, иногда приближающих, иногда (бывает и так!) уводящих в сторону от желаемого, но не выраженного с максимальной точностью результата.

Поговорка «заблудиться в трех соснах» бывает зачастую самым точным отражением процесса внедрения, в котором не была изначально определена цель. Программные продукты – это царство алгоритмов, которым не под силу автоматизировать расплывчатые и туманные задачи. А именно туманные, неопределенные и очерченные «в общем» пожелания в подавляющем большинстве случаев приносит заказчик на первую встречу. Поневоле снова вспоминается фольклор: «Пойди туда - не знаю куда, принеси то – не знаю что!» Но при этом определи, пожалуйста, сроки и бюджет, потому что «мы собираем предложения разных внедренцев и будем проводить тендер».

Знакомо?

И начинается конкурс обещаний. В котором понять можно обе стороны, ибо – рынок! Заказчик за алгоритмизацию «тумана» хочет заплатить поменьше, а получить результатов побольше; исполнитель - получить денег побольше, затратив ресурсов поменьше. Классика! Которая нередко приводит к изнурительному, процессу гонки преследования туманной цели.