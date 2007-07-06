Как защитить вычеты и расходы, если инспекторы настаивают на необоснованной налоговой выгоде?

Общеизвестно, что любые операции компании, повлекшие налоговую выгоду, должны быть обусловлены разумными экономическими или иными причинами, целями делового характера. Потому что любой шаг, любая сделка изначально предполагают некую коммерческую цель, которую налогоплательщик планирует достичь в определенные сроки. Однако деловой целью не может быть только налоговая экономия, она допускается только как эффект, сопутствующий основной деловой цели. Иначе налоговая выгода может быть признана необоснованной (Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 №53).

По проблеме лишения вычетов по НДС в целом можно сказать следующее: в нашей стране судебные инстанции выработали такой подход: компанию лишают вычетов, если доказана ее вина в незаконности их получения. Вину судьи усматривают либо в форме умысла, либо в форме неосторожности.

Вина в форме умысла

В какой ситуации считается, что компания действовала умышленно? Например, если доказано, что товары реально не поставлялись, работы не выполнялись, услуги не оказывались и операции эти существуют только на бумаге. При этом считается, что денежные средства компания перечислила поставщику лишь для придания сделке эффекта реальности. После совершения операции денежные средства данной компании были возвращены каким-либо образом.

Или другой пример. При проведении выездной налоговой проверки один из осведомленных сотрудников компании дает сведения обо всех внутренних особенностях ее бизнеса: показывает, где находятся печати поставщиков, на каком компьютере составляется его отчетность и с какого компьютера она отправляется в налоговую инспекцию. После чего привлеченный налоговым органом эксперт устанавливает, что все подписи за директора поставщика выполнял бухгалтер компании, то есть вычет был по нереальным операциям.

Вина в форме неосторожности

Такая форма вина встречается гораздо чаще, контролирующие органы находят ее у подавляющего большинства налогоплательщиков.

Типичная ситуация: поставщик не находится по юридическому адресу, а значит, компания не проявила должную осмотрительность и осторожность при выборе данного контрагента.

Несмотря на то, что доказывать обстоятельства, порождающие недобросовестность налогоплательщика, обязан налоговый орган (ст. 108 НК РФ), именно налогоплательщику приходится убеждать суд в том, что:

все его действия экономически оправданны;

он сам не преследует цели уклониться от уплаты налога.

Только доказав это, налогоплательщик может рассчитывать на то, что налоговая выгода будет признана обоснованной.

Как же доказать обоснованность получения налоговой выгоды? В этом помогут положения вышеупомянутого Постановления Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды». Именно это Постановление судьи арбитражных судов переписывают слово в слово, соглашаясь или, наоборот, не соглашаясь с обоснованностью налоговой выгоды.

По ст. 65 АПК РФ каждое лицо доказывает те обстоятельства, на которые оно ссылается. Итак, налоговый орган доказывает необоснованность полученной налогоплательщиком налоговой выгоды, а налогоплательщик - обратное.

Доказательства налоговиков

Как налоговые органы доказывают необоснованность получения налоговой выгоды? В п. 5 Постановления Пленума ВАС №53 названы обстоятельства, которые могут порождать соответствующие сомнения:

невозможность реального проведения операций, повлекших налоговую выгоду, с учетом времени, места нахождения имущества или объема необходимых материальных ресурсов;

отсутствие необходимого для достижения соответствующих результатов управленческого или технического персонала и основных средств;

операции с товаром, который не производился или не мог быть произведен в объеме, указанном налогоплательщиком.

Затем налоговый орган доказывает, почему он налоговую выгоду считает необоснованной.

Налоговая инспекция занимает позицию, состоящую в том, что никакой цели делового характера, кроме ухода от налогов, налогоплательщик не преследовал или, выбирая контрагента, не проявил должной осмотрительности и осторожности. Но был ли причинен ущерб бюджету, и если да, то какой, инспекция не доказывает. Проводя параллели с уголовным делом, можно сказать, что налогоплательщика обвиняют в совершении убийства, не найдя тела. И такой подход применяется повсеместно.

То есть фактически и налоговые органы, и арбитражные суды исходят из презумпции вины налогоплательщика, презумпции его недобросовестности. Думаю, Вы все хорошо знакомы с этим термином: пока вы не докажете обратное, вы недобросовестный налогоплательщик. Да, Верховный суд и Конституционный суд слово «недобросовестность» уже не используют. В ходу «деловые цели» и «должная осмотрительность», но сути это не меняет. Разумных деловых целей может быть много, но для того, чтобы доказать, что деловая цель все же была, нужно озвучить максимальное количество причин совершения сделки. Что, согласитесь, сделать непросто. То же самое относится и к проявлению должной осмотрительности и осторожности. Аргументов в пользу того, что налогоплательщик все-таки их проявил, должно быть великое множество.

Итак, перед вами выбор: либо смириться с тем, что вы изначально во всем виноваты и теряете деньги, либо бороться с таким подходом, но сохранить при этом вычеты и расходы, избежав ответственности.