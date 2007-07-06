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Рубрика «Личная бухгалтерия»: как получить вычет за лечение в санатории

05.07.17 11:38

Когда за лечение в санатории вернут НДФЛ

Гражданин, который платит НДФЛ по ставке 13 %, может реализовать право на социальный налоговый вычет, то есть вернуть из уплаченного налога определенную сумму денег, израсходованных в санаторно-курортных учреждениях на услуги по диагностике, профилактике, лечению и медицинской реабилитации (пп.3 п.1 ст. 219 НК РФ, п.4 Постановления Правительства РФ от 19.03.2001 N 201).

Важно знать, что здравница, в которой отдыхающему оказывают медицинские услуги, должна иметь соответствующую лицензию. Только в этом случае можно рассчитывать на получение вычета. Расходы на лекарственные препараты, перечисленные в Постановлении N 201, возмещаются в случае, если они назначены лечащим врачом и приобретены за свой счет.

Вычет предоставляется только на часть стоимости путевки, которая соответствует затратам на медицинские услуги, заложенным в ее стоимость (подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ, п. 2 письма Минздрава России от 12 февраля 2002 № 2510/1430-02-32).

Как подтверждаются расходы?

Cумма вычета равняется сумме затрат как на медицинские услуги, включенные в стоимость путевки, так и на оказанные гражданину за его счет, но не может составлять более 120 000 рублей за календарный год (ст. 219 НК РФ).

Если было потрачено больше, в следующем налоговом периоде эту часть суммы вернуть не получится (ст. 210 НК РФ), поэтому вычет можно разделить между супругами. Затраты подтверждаются справкой из санаторно-курортного учреждения, оформляемой согласно Приказу Минздрава России/МНС России от 25 июля 2001 г. N 289/БГ-3-04/256.

Если путевка приобреталась в туристической фирме, справку все равно надо получать в месте оздоровления, при этом стоимость услуг указывается без учета комиссионных и агентских сборов, уплаченных турфирме (письмо Минфина РФ от 07.06.2006 N 03-05-01-04/146).

Справка о расходах выдается по требованию после оплаты медицинских услуг и предъявления документов, подтверждающих расходы на услуги, оказанные налогоплательщику, его супруге (супругу), родителям, несовершеннолетним детям.

На справке проставляется штамп учреждения с информацией о его наименовании, адресе, ИНН, лицензии (номер, дата выдачи, срок действия).

Справка выдается на руки налогоплательщику, корешок к справке остается в учреждении здравоохранения и хранится в течение трех лет.

Какие документы нужно подавать в налоговую или работодателю?

Социальный налоговый вычет на лечение в санатории может быть получен как по месту работы (в течение года), так и в налоговом органе (в конце года).

Чтобы получить вычет у работодателя, правда, все равно придется сходить в налоговую и получить уведомление о подтверждении права на вычет. Для этого в инспекцию подается заявление по форме, утвержденной Письмом ФНС России от 16.01.2017 N БС-4-11/500@, и документы, подтверждающие право на вычет:

  • копии документов о степени родства с лицом, лечение которого оплачивалось и (или) для которого покупались лекарства (свидетельство о рождении ребёнка, свидетельство о браке, свидетельство о рождении налогоплательщика (если он оплачивал оказание услуг родителям));
  • копии документов, подтверждающие расходы на оплату санаторно-курортного лечения (договор на оказание медицинских услуг, оригинал cправки об оплате медицинских услуг, справка о необходимости для проведения лечения пациенту (плательщику) за свой счёт приобрести дорогостоящие медикаменты, предусмотренные договором (для случаев, когда вычет производится по расходам на лечение с применением дорогостоящих расходных материалов), корешок санаторно-курортной путёвки (если налогоплательщик проходил реабилитацию в санаторно-курортном учреждении);
  • платёжные документы на лечение и покупку медикаментов (чеки, приходно-кассовые ордера, платёжные поручения и т. п. оформляются на сторону в договоре, а не на лицо, получающее лечение. Это правило не распространяется на супругов.).

Вместе с оригиналами в налоговую надо подать и копии для сверки. При получении вычета также предоставляются:

  • налоговая декларация (3-НДФЛ) по окончании года, в котором оплачивалось лечение;
  • справка 2-НДФЛ из бухгалтерии организации, в которой трудоустроен налогоплательщик;
  • заявление на получение налогового вычета.
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Источник: Юридическая социальная сеть 9111.ru

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