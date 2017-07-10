Оформление отпусков: ответы на частые вопросы

Сколько раз в год я могу переносить отпуск? По соглашению сторон – неограниченное число раз. Отметим, что в целом Трудовой кодекс не содержит закрытого перечня случаев, когда работник может перенести отпуск. Это возможно в случае временной нетрудоспособности работника, а также исполнения работником во время отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы, и в других случаях, установленных трудовым законодательством или локальным нормативным актом (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). Так, по мнению экспертов службы Правового консалтинга компании "Гарант" отсутствие запрета означает, что перенос отпуска на другое время в течение рабочего года по соглашению сторон возможен. В связи с этим они полагают, что отпуск работнику может быть предоставлен и в иное время, не предусмотренное графиком отпусков, если он выскажет такую просьбу, а у работодателя не возникнет возражений по поводу конкретного периода. Аналогичный принцип распространяется и на число переносов отпуска: законодательством не установлен какой-либо количественный предел в отношении одного работника, а значит, все зависит от соглашения сторон. Особо стоит отметить, что работодатель обязан перенести отпуск, если работнику своевременно не выплатили отпускные либо он был предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две недели до его начала (ч. 2 ст. 124 ТК РФ). Напомним, что работодатель должен под роспись известить работника о времени начала отпуска не позднее чем за две недели до его начала, следовательно, сообщить о своем желании перенести отпуск необходимо до этого срока (ч. 3 ст. 123 ТК РФ).

Я устроился на работу в начале года и хотел бы отгулять часть отпуска летом. Внесут ли изменения в график отпусков, если он уже утвержден? Когда работодатель и новый работник согласовали время отпуска последнего, график отпусков должен быть дополнен. Напомним, что график отпусков утверждается не позднее чем за две недели до наступления календарного года (ч. 1 ст. 123 ТК РФ). На основании заявления нового работника работодатель должен издать специальный приказ о внесении дополнений в график. Когда именно должно быть написано такое заявление, вправе установить работодатель. Как пояснили специалисты портала Онлайнинспекция.рф, он вправе требовать от работника написания заявления только в том случае, когда такая обязанность установлена трудовым договором, коллективным договором, соглашением или локальным нормативным актом организации. В противном случае сам работник решает, когда ему написать такое заявление. Работнику, устроившемуся после составления графика отпусков, придется учитывать высказанные ранее пожелания других работников, за исключением случаев, когда он обладает преимущественным правом на предоставление отпуска. Напомним, что работники в возрасте до 18 лет могут отправиться отдыхать в любое удобное для них время (ст. 267 ТК РФ). Кроме того, по желанию мужа ежегодный отпуск ему могут предоставить в период, когда его жена находится в отпуске по беременности и родам. Причем это не зависит от времени его непрерывной работы у данного работодателя (ч. 4 ст. 123 ТК РФ).

Каким будет мой отпуск, если на основной работе и на работе по совместительству его продолжительность разная? Ответ на этот вопрос зависит от того, на какой именно работе продолжительность отпуска больше. Напомним, что ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно по основной работе и по совместительству (ч. 1 ст. 286 ТК РФ). Это означает, что брать в разное время отпуск по основной работе и по совместительству нельзя. Однако внимания заслуживает вопрос их совмещения, если на работе по совместительству отпуск меньше, чем по основному месту работы, например, они составляют 28 и 30 дней соответственно. В таком случае работодатель по просьбе работника может предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы недостающей продолжительности. С другой стороны, может быть и так, что продолжительность ежегодного отпуска по совместительству больше продолжительного отпуска по основной работе. По мнению специалистов ресурса Онлайнинспекция.рф, в данном случае работник может по основному месту работы с согласия работодателя оформить отпуск без сохранения заработной платы. Но если последний не согласится, работнику придется выйти на работу по основному месту после окончания отпуска, при этом он будет находиться в ежегодном оплачиваемом отпуске по совместительству.

Работодатель утверждает, что неиспользованный за несколько лет отпуск "сгорел", и эти дни компенсируют в денежном выражении только при увольнении. Прав ли он? Работодатель не прав, а мнение о том, что неиспользованные отпуска "сгорают" является распространенным заблуждением. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть либо предоставлен работнику в соответствии с графиком отпусков, либо за него должна быть выплачена денежная компенсация при увольнении за все периоды в случае его переноса. Это следует из общих норм ТК РФ об отпуске. Соответственно, если работник не вышел в отпуск в текущем году, он имеет право "отгулять" его в следующем. Трудовым законодательством предусмотрен запрет не предоставлять работникам оплачиваемый отпуск в течение двух лет подряд. Также запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска сотрудникам в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ч. 4 ст. 124 ТК РФ). Однако в указанных нормах имеются в виду ситуации, когда работодатель препятствует реализации права сотрудника на отпуск.