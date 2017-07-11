Профессиональная дискриминация: бухгалтер-мужчина — это не фантастика

«Коня на скаку остановит»

В советских фильмах нам показывали, что женщины могут работать по любой профессии. А вот о мужчинах на должностях, которые не связаны с тяжелым физическим трудом, предпочитали не рассказывать на экране.

Так сложилось, что профессия бухгалтера, у истоков которой стояли представители сильной половины человечества, в народе резко стала сугубо женской. Еще получая высшее образование по специальности «Бухучет», пришлось столкнуться с преподавателями, любившими обозначить, что мужчинам будет сложно работать по специальности. Особо циничные педагоги на последнем курсе самоутверждались и рубили с плеча: «Никогда тебе не быть главным бухгалтером!».

О мужчинах на должностях, которые не связаны с тяжелым физическим трудом, предпочитали не рассказывать на экране.

Сильно желанием тогда никто и не горел, и я тоже. Дисциплину знаю, профессию люблю, а там — куда кривая выведет. Кривая вывела сперва на работу экономистом-аналитиком, а потом во все тяжкие в бухгалтерские перипетии.

«А вы — женщина?»

Уникальность профессии бухгалтера в том, что спустя время, набравшись опыта и грамотно спланировав рабочее время, можно брать подработку. Вести на дому фирмы без постоянного присутствия в офисе. Друзья с удовольствием приводят своих знакомых, те своих — так круг клиентов расширяется. Доверие выше, рекомендации есть, но и тут случаются казусы.

Набираю номер, мне его дали друзья. Компании требуется бухгалтер. Ответ в трубке потрясает: «А вы что — женщина?». Подобные истории в моей жизни повторялась неоднократно, в различных интерпретациях и вариациях. Большинство работодателей видит на должности бухгалтера/главного бухгалтера именно женщину. Разберемся почему.

У прекрасной половины человечества есть достоинства и профессиональные черты, присущие только им:

— аккуратность: все папки расставлены ровно, а документы заполнены красивым почерком;

— хозяйственность: всегда есть иголка с ниткой под рукой (да-да, мы еще живем в каменном веке, и налоговики заставляют прошивать документы);

— чистота и порядок — неотъемлемый атрибут любой бухгалтерии и, конечно же, в этом большая заслуга коллег, представительниц слабого пола.

До абсолютно белых операций в бухгалтерии (отсутствие зарплат конвертах) большинству компаний еще предстоит вырасти. И если в столице таких компаний становится все больше, то в регионах подобная тенденция незаметна.

Шерше ля фам

Работодателю, не все операции которого находят отражение в учете, часто требуется главный бухгалтер-женщина, чтобы легче было ей управлять, чтобы можно было «надавить» в случае необходимости. «Идеальная» кандидатка должна держаться за любую работу, так как у нее есть ребенок, которого она воспитывает одна и ипотека… А если что, то так как зарплата не вся белая, то и уволить можно в любой момент без дополнительных затрат.

С другой стороны, при выборе главного бухгалтера для своей компании работодатели отмечают излишнюю робость и скромность кандидатов (преимущественно женщин). Так и говорят рекрутерам, что не понимают, как человек будет общаться с представителями налоговой инспекции, если его трясет на собеседовании при разговоре с будущем руководителем.

Относительно недавно (с 2013 года) работодателям законодательно запретили указывать в описаниях вакансии требования к половозрастным категориям. Поэтому данные требования уходят из видимого для всех блока, в категорию заметки для эйчаров. Последние радостно сообщают, что в запросе на главного бухгалтера стоят критерии только для соискательниц женского пола.

Недавно меня пригласили записать видеолекцию по бухучету. Причина банальна и абсолютно нелогична — я мужчина. Компания набирает на работу бухгалтеров — только женщин, но для клиентов этой компании на видео должен быть только мужчина. Так и сказали, что им не нравится как выглядят женщины в кадре, им солидности не хватает…

Как это и бывает в нашей стране (из крайности в крайность), есть компании, которые, наоборот, специализируются только на бухгалтерах-мужчинах. Как правило, они одновременно приглашают на собеседование несколько кандидатов и начинают отбирать тех, кто «выше прыгнет». Объяснений для такого феномена тоже много.

Из последнего. Одна швейная фабрика искала бухгалтера-мужчину, чтобы соответствовать итальянскому бизнес-стилю. В этой компании все портные, бухгалтера и персонал — мужчины в элегантной форме. Вот и бухгалтер им нужен такой, чтобы вписывался в общую картину.



Каков же идеальный гендерный набор бухгалтера, который должен работать в компании? Есть качества, присущие женщинам, есть качества, присущие мужчинам (как и недостатки, о которых не нужно забывать). Умелое сочетание и их комплектация позволит бизнесу качественно решать любые вопросы, так как в арсенале есть все необходимые ресурсы. Сначала компетенции, потом половозрастные характеристики.

И последнее, на запрос в google «бухгалтер мужчина» первое, что выдает поисковик «бухгалтер мужчина — это нормально»…