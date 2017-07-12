Декларация по ЕНВД за 2 квартал 2017: инструкция для ИП и не только. Скачайте образец заполнения

Декларация ЕНВД утверждена приказом ФНС № ММВ-7-3/353@ от 04.07.2014 г. Начиная с 1 квартала 2017 года, форма сдается в редакции приказа от 19.10.2016 г. Состоит декларация из трех разделов и титульного листа. При этом разделов 2 в декларации может быть несколько. Все правила заполнения декларации изложены в Порядке заполнения декларации, который можно найти у нас на сайте в разделе Бланки. В этой статье мы расскажем, как заполнить декларацию без использования программного обеспечения. Скачайте себе образец заполнения декларации по ЕНВД за 2 квартал 2017 года в формет Excel.

Титульный лист декларации по ЕНВД Вверху титульного листа, так же, как и всех разделах декларации, указывается ИНН. Поле КПП индивидуальные предприниматели не заполняют, в поле ставится прочерк. При представлении первичной декларации в поле «Номер корректировки» указывается 0, если сдается уточненная декларация, то ставится номер корректировки 1, 2 и т.д. Налоговые периоды выбираются из Приложения 1 к Порядку заполнения декларации. 2 кварталу соответствует период 22. В поле «По месту учета» ставятся коды из Приложения 3 Порядка. У ИП выбор кода зависит от того, стоит ли он на учете как плательщик ЕНВД по месту ведения деятельности или по месту жительства ИП. По месту жительства ИП встают на учет при пассажирских и грузоперевозках, развозной и разносной торговле, а также размещении рекламы на транспорте. При заполнении поля «Налогоплательщик» указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии) предпринимателя. Код ОКВЭД обычно ставится тот, по которому ведется деятельность ЕНВД. Если кодов несколько, можно выбрать любой из них. Ниже идут поля, заполняемые только организациями, в них предприниматели ставят прочерки. Поскольку никакие документы к декларации не прикладываются, соответствующее поле тоже прочеркивается. В разделе «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю» фамилию ИП указывать не надо, если он сам подписывает декларацию. Если декларацию подписывает доверенное лицо предпринимателя, то указывается ФИО представителя (либо название организации-представителя). Пример заполнения титульного листа декларации по ЕНВД

Раздел 2 декларации по ЕНВД Заполнение декларации начинается с раздела 2. Этих разделов может быть несколько. В приведенном примере их два, поскольку ИП ведет два вида деятельности. Так же может быть несколько разделов 2 и по одному виду деятельности, если они ведутся в разных районах одного города (муниципального района). Код вида предпринимательской деятельности выбирается из Приложения 5 к Порядку заполнения декларации. В строке 020 указывается адрес места осуществления предпринимательской деятельности, а в строке 030 ОКТМО, соответствующий адресу. Адреса заполняются в соответствии с классификатором адресов, поэтому в образце декларации не написан город Санкт-Петербург, он указывается кодом 78, т.к. сам по себе субъект РФ. В строке 040 указывается базовая доходность на единицу физического показателя в месяц по соответствующему виду предпринимательской деятельности. Найти её можно в пункте 3 ст.346.29 НК. По розничной торговле с торговыми залами базовая доходность составляет 1800 руб., по бытовым услугам 7500 руб. В строке 050 указывается коэффициент-дефлятор. В 2017 году он составляет 1,798. В строке 060 указывается коэффициент К2, найти его можно в нормативном акте, которым введен налог ЕНВД на территории конкретного города или района. Иногда К2 состоит из различных подкоэффициентов, перемножив которые и получается коэффициент для расчета налога. Значение коэффициента К2 округляется до 3 знака после запятой. В случае, если коэффициент К2 не установлен, он равен 1. В строках 070-090 рассчитывается налоговая база по каждому месяцу квартала. В графе 2 пишется величина физического показателя в целых единицах. Если величина физического показателя в каком-то из месяцев изменилась, то для расчета берется новая величина показателя, а не та, которая была ранее. В графе 3 указывается количество календарных дней осуществления деятельности в месяце постановки на учет (снятия с учета) в качестве налогоплательщика ЕНВД. Эту графу заполняют только те налогоплательщики, которые вставали на учет или снимались с учета в отчетном квартале. В графе 4 указывается налоговая база за каждый календарный месяц налогового периода (произведение значений показателей по кодам 040, 050, 060 и 070 (080, 090)). В приведенном примере ИП снялся с учета как плательщик ЕНВД в мае, поэтому налоговая база рассчитана с учетом дней ведения деятельности. В мае 31 календарный день, поэтому расчет в первом разделе 2 такой: 107 772/31 х 11= 38 242. Так же рассчитан налог во втором разделе 2. В строке 100 указывается сумма строк 070-090 по графе 4, а в строке 110 исчисленный налог (строка 100 х 15%). Пример заполнения 2 декларации по ЕНВД (первый из двух в примере) Пример заполнения 2 декларации по ЕНВД (второй из двух в примере)

Раздел 3 декларации по ЕНВД После заполнения раздела 2 переходим к разделу 3. В нем указываются данные всех разделов 2, сколько бы их не было в декларации. В строке 010 указываются суммы строк 110 всех разделов 2. Строку 020 заполняют ИП, производящие выплаты физическим лицам. В строке указывается сумма страховых взносов в ПФ, ФОМС и ФСС за работников, уплаченная в текущем периоде. Так же в этой строке указываются расходы, на которые может быть уменьшен налог (оплата больничных за счет работодателя, добровольное личное страхование работников). Строку 030 заполняют ИП, уплатившие пенсионные и медицинские взносы за себя в отчетном квартале. Если суммы в строке 020 достаточно для максимально возможного уменьшение налога, то строку 030 можно и не заполнять, поскольку все равно на неё налог уменьшить не получится. Сумма налога, подлежащая уплате за налоговый период, указывается в строке 040. ИП, производящие выплаты физлицам, рассчитывают её по формуле стр.040 = стр.010 – стр.020 – стр. 030. При этом строка 040 не может быть более половины суммы исчисленного налога (стр.010 х 50%) потому что налог можно уменьшать не более чем на 50%. ИП, не производящие выплат физлицам, рассчитывают налог по формуле стр.040 = стр.010 – стр.030. При этом строка 040 не может быть менее нуля. Пример заполнения раздела 3 декларации по ЕНВД