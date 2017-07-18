Как использовать пониженные тарифы страховых взносов для оптимизации налогообложения. Три примера

Несмотря на повсеместные заявления властей о поддержке малого и среднего бизнеса, реально ощутимой помощи по-прежнему недостаточно. Поэтому любые попытки законодателей облегчить участь предпринимательского сообщества встречаются с восторгом. Только всегда ли получается «как лучше»? Рассмотрим в этой связи как работает введенный с 2017 года подпункт 3 пункта 2 статьи 427 НК РФ в части предоставления пониженных тарифов страховых взносов (далее – СВ) для организаций и ИП, применяющих УСН с видами экономической деятельности, поименованными в подпункте 5 пункта 1 указанной статьи.

Немного теории Упрощенная система налогообложения применяется с одним из выбранных налогоплательщиком объектом налогообложения: «доходы» либо «доходы, уменьшенные на величину расходов» (пункт 1 статьи 346.14 НК РФ). Ставка единого налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, также различна: соответственно 6% при объекте «доходы» и 15% при объекте «доходы, уменьшенные на величину расходов (пункты 1, 2 статьи 346.20 НК РФ). При этом налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, имеют право уменьшить сумму единого налога по УСН (но не более чем на 50%) на сумму страховых взносов, уплаченных в Пенсионный фонд, фонды обязательного социального и медицинского страхования (подпункт 1 пункта 3.1 статьи 346.21 НК РФ). В свою очередь, налогоплательщики с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов» включают указанные уплаченные страховые взносы в расходы, уменьшая тем самым налоговую базу по единому налогу. А теперь результат применения пониженных ставок страховых взносов рассмотрим на практике.

Пример № 1 Допустим, организация на УСН с объектом «доходы» занимается строительством и начинает применять пониженные тарифы СВ. Сумма доходов за отчетный период составила 700 000 руб., фонд оплаты труда – 70 000 руб. № п/п Показатели Общие тарифы СВ Пониженные тарифы СВ Ставка, % Сумма, руб. Ставка, % Сумма, руб. 1 2 3 4 5 6 1. Налоговая база (доход) налогоплательщика, руб. 700000 700000 2. Единый налог, уплачиваемый при применении УСН 6 42000 6 42000 3. Уплаченные (в пределах исчисленных сумм) в отчетном периоде страховые взносы в ПФР 22 15400 20 14000 4. Уплаченные (в пределах исчисленных сумм) в отчетном периоде страховые взносы в ФСС 2,9 2030 0 0 5. Уплаченные (в пределах исчисленных сумм) в отчетном периоде страховые взносы в ФОМС 5,1 3570 0 0 6. ИТОГО уплачено страховых взносов (стр. 3+ стр.4 +стр.5) 21000 14000 7. Сумма уменьшения единого налога, уплачиваемого при применении УСН (не более чем на 50%) 21000 14000 8. Сумма единого налога к уплате (стр. 2 - стр. 7) 21000 28000 9. Общая сумма платежей в бюджет и страховые фонды (стр.6 + стр.8) 42000 42000 Итак, это случай из разряда «как всегда». Несмотря на то, что сумма страховых платежей уменьшилась c 21 000 руб. до 14 000 руб., ровно на эту сумму увеличился единый налог по УСН (с 21 000 руб. до 28 000 руб.), поэтому в конечном итоге финансовая выгода для организации отсутствует (см. стр. 9). Такой результат получается тогда, когда сумма страховых взносов меньше или равна пятидесяти процентам суммы единого налога, уплачиваемого при применении УСН.

Пример № 2 Организация, аналогичная той, которая указана в примере № 1, с той же суммой дохода за отчетный период 700 000 руб., но фондом оплаты труда, облагаемым страховыми взносами, 140 000 руб. № п/п Показатели Общие тарифы СВ Пониженные тарифы СВ Ставка, % Сумма, руб. Ставка, % Сумма, руб. 1 2 3 4 5 6 1. Налоговая база (доход) налогоплательщика, руб. 700000 700000 2. Единый налог, уплачиваемый при применении УСН 6 42000 6 42000 3. Уплаченные (в пределах исчисленных сумм) в отчетном периоде страховые взносы в ПФР 22 30800 20 28000 4. Уплаченные (в пределах исчисленных сумм) в отчетном периоде страховые взносы в ФСС 2,9 4060 0 0 5. Уплаченные (в пределах исчисленных сумм) в отчетном периоде страховые взносы в ФОМС 5,1 7140 0 0 6. ИТОГО уплачено страховых взносов (стр. 3+ стр.4 +стр.5) 42000 28000 7. Сумма уменьшения единого налога, уплачиваемого при применении УСН (не более чем на 50%) 21000 21000 8. Сумма единого налога к уплате (стр. 2 - стр. 7) 21000 21000 9. Общая сумма платежей в бюджет и страховые фонды (стр.6 + стр.8) 63000 49000 Безусловно, получилось «как лучше». Экономическая выгода для организации – это уплата налогов и страховых взносов в меньшем размере (снижение с 63 000 руб. до 49 000 руб.) (стр. 9). Поскольку существует ограничение для уменьшения единого налога по УСН (50% от его суммы), суммы страховых взносов, которые единый налог не уменьшают, выгодно вообще не уплачивать, применяя пониженные тарифы. Следовательно, такая налоговая оптимизация применима, если размер уплаченных в отчетном периоде страховых взносов превышает 50% суммы единого налога по УСН, начисленного за тот же налоговый период.

Пример № 3 От примеров с объектом налогообложения «доходы» перейдем к примеру с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» и рассмотрим пример № 3. Организация с видом деятельности «строительство» и доходом 700 000 руб. имеет расходы в сумме 500 000 руб., в том числе фонд оплаты труда 140 000 руб. Поскольку сумма страховых взносов включается в расходы, снижение этой суммы приведет к уменьшению расходов, а, следовательно, к увеличению налоговой базы. В таблице № 3 в случае применения пониженных тарифов СВ (гр. 5, 6) сумма расходов (500 000 рублей) уменьшается на сумму «экономии» на уплате страховых взносов (14 000 рублей). Следовательно, расходы составят 486 000 рублей (500 000 – 14 000), что повлечет за собой увеличение единого налога, уплачиваемого при применении УСН. Однако в конечном итоге организация «выигрывает» и общая сумма платежей в бюджет и страховые фонды с применением пониженных тарифов СВ уменьшается с 72 000 руб. до 60 100 руб. (стр. 9). № п/п Показатели Общие тарифы СВ Пониженные тарифы СВ Ставка, % Сумма, руб. Ставка, % Сумма, руб. 1 2 3 4 5 6 1. Доходы, руб. 700000 700000 2. Расходы, руб. 500000 486000 3. Налоговая база (стр. 1- стр. 2) 200000 214000 4. Единый налог, уплачиваемый при применении УСН 15 30000 15 32100 5. Уплаченные (в пределах исчисленных сумм) в отчетном периоде страховые взносы в ПФР 22 30800 20 28000 6. Уплаченные (в пределах исчисленных сумм) в отчетном периоде страховые взносы в ФСС 2,9 4060 0 0 7. Уплаченные (в пределах исчисленных сумм) в отчетном периоде страховые взносы в ФОМС 5,1 7140 0 0 8. ИТОГО уплачено страховых взносов (стр. 5+ стр.6+стр.7) 42000 28000 9. Общая сумма платежей в бюджет и страховые фонды (стр.4+ стр.8) 72000 60100