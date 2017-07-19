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«Бухгалтерская камасутра». Поза 3. Образец пояснений о расхождении между 6-НДФЛ и расчету по взносам

19.07.17 09:02

Налоговики по отчетности за 2 квартал обязательно будут сверять базу в 6-НДФЛ с базой по страховым взносам. О сравнении показателей двух форм говорит ФНС в письме от 30.06.2017 № БС-4-11/12678@. Там приведены новые контрольные соотношения показателей формы расчета страховых взносов. 

Посмотрите первую и вторую позу «Бухгалтерской камасутры» на «Клерке».

Если в расчете 6-НДФЛ отражен налогооблагаемый доход сотрудников меньше, чем облагаемый взносами в РСВ, скорее всего, налоговики отправят требование пояснить расхождения. Работодатель должен объяснить инспекторам, что не на все выплаты, облагаемые налогом, начисляются страховые взносы.

Ответить на требование налоговиков надо в течение пяти рабочих дней.

Приводим пример для нашего любимого ООО «Алмаз» из г. Буя Костромской области. У компании расхождения в отраженных доходах в формах произошли из-за лицензионного договора, по которому сотрудница передала права на свое изобретение.

Образец пояснений о расхождении показателей 6-НДФЛ и РСВ ммамвы

Скачайте образец пояснений о причинах расхождения между 6-НДФЛ и РСВ.

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Инна Коснова

эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Специально для Клерк.Ру

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