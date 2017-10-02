6-НДФЛ за 3 квартал 2017: свежие разъяснения налоговиков, как заполнять форму

1574

Не позднее 31 октября работодатели должны отчитаться по форме 6-НДФЛ за 3 квартал 2017. Мы собрали последние письма ФНС, в которых налоговики рассказывают, как заполнять форму 6-НДФЛ.

Матпомощь и денежные призы

Как заполнить отчет, если организация выплачивает материальную помощь и денежные призы, которые не облагаются НДФЛ? Ответы на эти вопросы дала Федеральная налоговая служба в письме № БС-4-11/14329@ от 21.08.2017 г

Если организация выплачивает материальную помощь работнику при рождении ребенка в пределах 50 тыс.рублей (в первый год после рождения), то такая выплата НДФЛ не облагается, а значит органзация имеет право не указывать её в расчете 6-НДФЛ

В случае, когда организация проводит рекламные акции и выплачивает денежные призы, она вправе не отражать в 6-НДФЛ доход физического лица не превышающий 4000 рублей за налоговый период.

Если выплаты физлицу превысят 4000 рублей, то они отражаются в отчете.

Возврат налога

ФНС ответила на вопросы про отражение возврата налога в форме 6-НДФЛ в письме № БС-4-11/13832@ от 17.07.2017

Ситуация следующая. Организация осуществляет доверительное управление ценными бумагами, и признается налоговым агентом по НДФЛ в отношении доходов, выплачиваемых физлицам. Иногда физлица-клиенты обращаются с заявлением на возврат излишне удержанного НДФЛ, возникшего по операциям в предыдущих налоговых периодах. Но как отразить такой возврат в 6-НДФЛ и при этом не получить претензий от налоговиков в неуплате налога?

Адресуя этот вопрос в ФНС, компания отметила, что уменьшая очередной платеж на сумму возвращенного налога, при дальнейшем представлении формы 6-НДФЛ суммы НДФЛ в строке 120 по соответствующим срокам не будут покрыты фактическими платежами, и при проверке налоговой инспекции возникает риск того, что к налоговому агенту будут применены санкции, а также возникнет задолженность на сумму неперечисленного НДФЛ.

По строке 090 расчета 6-НДФЛ указывается общая сумма налога, возвращенная налоговым агентом нарастающим итогом с начала налогового периода.

В случае если налоговый агент, в соответствии со статьей 231 НК, производит в 2017 году возврат налогоплательщику излишне удержанной суммы налога из дохода, полученного им в предыдущих налоговых периодах, то данная сумма подлежит отражению по строке 090 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за соответствующий период.

В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ данная операция не отражается. При этом уточненный расчет по форме 6-НДФЛ за соответствующий налоговый период не представляется.

Кроме того, налоговый агент должен сдать уточненки по 2-НДФЛ за соответствующий налоговый период.

Таким образом, сумму НДФЛ, подлежащую уплате в бюджет, следует уменьшить на сумму произведенного возврата.

В случае если налоговый агент перечислил сумму удержанного налога без учета сумм возврата, то возникает излишне уплаченная сумма налога, подлежащая возврату из бюджета.

Частые восемь вопросов по форме

ФНС в своем письме № БС-4-11/14329@ от 21.07.2017 разъяснила порядок заполнения 6-НДФЛ в разных ситуациях. Всего налоговики ответили на 8 вопросов по заполнению формы.

Например, в ФНС пояснили, что доход по договору ГПХ следует отражать в отчете в периоде его фактической выплаты, независимо от даты подписания акта.

Разъяснен также вопрос отражения в 6-НДФЛ отпускных. Так, если сумма оплаты отпуска за июнь 2017 года выплачена 25.05.2017, то данная операция отражается в разделах 1 и 2 расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 2017 года. В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 2017 года данная операция отражается следующим образом:

по строке 100 указывается 25.05.2017;

по строке 110 - 25.05.2017;

по строке 120 - 31.05.2017.

Чиновники также пояснили, что средний заработок за время командировки, также, как и зарплата, признается доходом в последний день месяца.

Разъяснено также, когда операция по выплате дохода считается завершенной в целях ее отражения в 6-НДФЛ.

Если налоговый агент производит операцию в одном периоде представления, а завершает ее в другом периоде, то данная операция отражается в том периоде представления, в котором завершена (когда наступает срок уплаты налога). Например, операция по выплате заработной платы за июнь, выплаченной 30.06.2017, со сроком перечисления НДФЛ 03.07.2017, отражается в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за девять месяцев 2017 года.

Если в сданной 6-НДФЛ обнаружилась ошибка, то следует сдать уточненный расчет, пояснили налоговики.

Рассмотрена также ситуация, когда в феврале 2017 произведен перерасчет зарплаты за декабрь 2016, выплаченной в январе 2017. В этом случае итоговые суммы с учетом произведенного перерасчета отражаются в разделе 1 расчета 6-НДФЛ за 2016 год и в разделе 2 расчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года. Кроме того, сумма НДФЛ с заработной платы за декабрь 2016 года с учетом произведенного перерасчета подлежит отражению в 2-НДФЛ за 2016 год.

И еще про зарплату, командировки, отпускные и выплаты по договору ГПХ

Четыре разъяснения из письма ФНС от 21.08.2017 № БС-4-11/14329@ касаются периода отражения в расчете 6-НДФЛ различных выплат физлицам.

На вопрос (№ 3 в письме), когда же операция по выплате дохода считается завершенной в целях ее отражения в расчете по форме 6-НДФЛ, ФНС дала следующий ответ.

Если налоговый агент производит операцию в одном периоде представления, а завершает ее в другом периоде, то данная операция отражается в том периоде представления, в котором завершена. При этом операция считается завершенной в периоде представления, в котором наступает срок перечисления налога в соответствии с пунктом 6 статьи 226 и пунктом 9 статьи 2261 Кодекса.



Например, операция по выплате заработной платы, начисленной за июнь 2017 года, фактически выплаченной 30.06.2017 (относится к периоду представления за полугодие), со сроком перечисления в соответствии с пунктом 7 статьи 61 и пунктом 6 статьи 226 Кодекса 03.07.2017 (относится к периоду представления за девять месяцев), отражается в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за девять месяцев 2017 года.

На вопрос (№ 4 в письме), в каком периоде отражается выплата по гражданско-правовому договору, если акт подписан в марте, а доход выплачен в апреле, дан ответ что данная операция отражается в разделах 1 и 2 расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 2017 года.

По выплатам отпускных (вопрос № 5 в письме) в ответе налоговой приведен конкретный пример: если отпускные выплачены 25 мая за июнь месяц, то в расчете 6-НДФЛ данная операция показывается так:

по строке 100 указывается 25.05.2017;

по строке 110 - 25.05.2017;

по строке 120 - 31.05.2017;

по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели.

Еще один вопрос (№ 6 в письме) касался. По мнению ФНС, это выплата за трудовые обязанности и потому является частью заработной платы, поэтому НДФЛ удерживается так же, как при выплате зарплаты.