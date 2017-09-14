Уплата страховых взносов: сроки, КБК, образцы платежек, штрафы
Сроки уплаты страховых взносовСтраховые взносы платятся по итогам каждого месяца не позднее 15-го числа следующего месяца. Взносы на обязательное пенсионное, медицинское страхование и на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ) нужно перечислять в налоговые органы, а «травматические» взносы — в ФСС РФ. Если срок платежа выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, он переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.
Сроки уплаты страховых взносов в 2017 году:
- за январь — 15.02.2017
- за февраль — 15.03.2017
- за март — 17.04.2017
- за апрель — 15.05.2017
- за май — 15.06.2017
- за июнь — 17.07.2017
- за июль — 15.08.2017
- за август — 15.09.2017
- за сентябрь — 16.10.2017
- за октябрь — 15.11.2017
- за ноябрь — 15.12.2017
- за декабрь — 15.01.2018
Как заполнить платежное поручение на уплату страховых взносовПри заполнении платежек на перечисление страховых взносов в налоговые органы в поле 101 компании, производящие выплаты физлицам, должны указывать статус плательщика «01».
ИП указывают одно из следующих значений в данном поле:
- 09 — налогоплательщик (плательщик сборов) — индивидуальный предприниматель;
- 10 — налогоплательщик (плательщик сборов) — нотариус, занимающийся частной практикой;
- 11 — налогоплательщик (плательщик сборов) — адвокат, учредивший адвокатский кабинет;
- 12 — налогоплательщик (плательщик сборов) — глава крестьянского (фермерского) хозяйства.
При перечислении взносов на страхование от несчастных случаев в поле 101 проставляется «08».
КБК проставляется в поле 104. В этом поле нужно указать значение кода бюджетной классификации РФ, установленное для уплаты соответствующего вида страховых взносов.
Назначение платежа и другая необходимая информация указываются в поле 24. В этом поле следует отразить вид страховых взносов и период, за который они уплачиваются. При уплате «травматических» взносов можно указать регистрационный номер страхователя в ФСС РФ.
В полях 106-109 платежного поручения на перечисление взносов на страхование от несчастных случаев должен быть проставлен «0».
При перечислении взносов в налоговые органы нужно отразить в платежке:
- «ИНН» и «КПП» получателя средств — значение «ИНН» и «КПП» соответствующего налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;
- «Получатель» — сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках — сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа.
КБК по страховым взносам
ТАБЛИЦА: «Коды бюджетной классификации для уплаты взносов с 2017 года»
Платеж
КБК для платежей по взносам (по основным тарифам) с 2017 года
|Пенсионные
|Взносы
|182 1 02 02010 06 1010 160
|Пени
|182 1 02 02010 06 2110 160
|Штрафы
|182 1 02 02010 06 3010 160
|Социальное страхование (ВНиМ)
|Взносы
|182 1 02 02090 07 1010 160
|Пени
|182 1 02 02090 07 2110 160
|Штрафы
|182 1 02 02090 07 3010 160
|Медицинские
|Взносы
|182 1 02 02101 08 1013 160
|Пени
|182 1 02 02101 08 2013 160
|Штрафы
|182 1 02 02101 08 3013 160
Образец заполнения платежного поручения на перечисление страховых взносов на ОПС за август 2017 года
Образец заполнения платежного поручения на перечисление страховых взносов на ВНиМ за август 2017 года
Образец заполнения платежного поручения на перечисление страховых взносов на ОМС за август 2017 года
Образец заполнения платежного поручения на перечисление страховых взносов в ФСС РФ на страхование от несчастных случаев за август 2017 года
Ответственность за неуплату страховых взносовСтатьей 122 НК РФ установлена ответственность за неуплату (неполную уплату) налогов, сборов и страховых взносов. Санкции применяются, если такое деяние вызвано занижением налоговой базы (базы по взносам), иного неправильного исчисления налога (сбора, взноса) или других неправомерных действий (бездействия).
Данная норма применяется с учетом п. 19 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57. В этом пункте прописано, что неуплата в бюджет суммы налога, указанной в декларации, не подпадает под ст. 122 НК РФ. В этом случае с налогоплательщика взыскиваются только пени.
Минфин РФ отметил, что разъяснение Пленума ВАС РФ применяется и в случае нарушения сроков уплаты страховых взносов. Таким образом, штрафы по страховым взносам невозможны, если база по ним рассчитана верно (письмо Минфина РФ от 24.05.2017 № 03-02-07/1/31912).
При этом несвоевременная уплата страховых взносов влечет за собой риск начисления пени (ст. 75 НК РФ, ст. 26.11 Закона № 125-ФЗ).
Напомним, что с 1 октября 2017 года изменятся правила начисления пеней. Если просрочка составит более 30 календарных дней, то сумма пеней будет больше.