Уплата страховых взносов: сроки, КБК, образцы платежек, штрафы

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Все компании и предприниматели, которые выплачивают вознаграждения физлицам, должны перечислять в бюджет страховые взносы. Делать это нужно ежемесячно. Бухгалтеру следует сформировать и отправить в банк четыре платежки по взносам: на пенсионное страхование, медстрахование, на случай болезни и материнства, по травматизму. В нашей статье вы узнаете о сроках уплаты страховых взносов в 2017 году, о заполнении платежек (образцы платежек по взносам), об ответственности за нарушение сроков уплаты.

Сроки уплаты страховых взносов Страховые взносы платятся по итогам каждого месяца не позднее 15-го числа следующего месяца. Взносы на обязательное пенсионное, медицинское страхование и на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ) нужно перечислять в налоговые органы, а «травматические» взносы — в ФСС РФ. Если срок платежа выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, он переносится на ближайший следующий за ним рабочий день. Страховые взносы платятся по итогам каждого месяца не позднее 15-го числа следующего месяца. Взносы на обязательное пенсионное, медицинское страхование и на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ) нужно перечислять в налоговые органы, а «травматические» взносы — в ФСС РФ. Если срок платежа выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, он переносится на ближайший следующий за ним рабочий день. Сроки уплаты страховых взносов в 2017 году: за январь — 15.02.2017

за февраль — 15.03.2017

за март — 17.04.2017

за апрель — 15.05.2017

за май — 15.06.2017

за июнь — 17.07.2017

за июль — 15.08.2017

за август — 15.09.2017

за сентябрь — 16.10.2017

за октябрь — 15.11.2017

за ноябрь — 15.12.2017

за декабрь — 15.01.2018

Как заполнить платежное поручение на уплату страховых взносов При заполнении платежек на перечисление страховых взносов в налоговые органы в поле 101 компании, производящие выплаты физлицам, должны указывать статус плательщика «01». При заполнении платежек на перечисление страховых взносов в налоговые органы в поле 101 компании, производящие выплаты физлицам, должны указывать статус плательщика «01». ИП указывают одно из следующих значений в данном поле: 09 — налогоплательщик (плательщик сборов) — индивидуальный предприниматель;

10 — налогоплательщик (плательщик сборов) — нотариус, занимающийся частной практикой;

11 — налогоплательщик (плательщик сборов) — адвокат, учредивший адвокатский кабинет;

12 — налогоплательщик (плательщик сборов) — глава крестьянского (фермерского) хозяйства. Данные положения предусмотрены Приказом Минфина РФ от 12.11.2013 № 107н. Данные положения предусмотрены Приказом Минфина РФ от 12.11.2013 № 107н. При перечислении взносов на страхование от несчастных случаев в поле 101 проставляется «08». КБК проставляется в поле 104. В этом поле нужно указать значение кода бюджетной классификации РФ, установленное для уплаты соответствующего вида страховых взносов. Назначение платежа и другая необходимая информация указываются в поле 24. В этом поле следует отразить вид страховых взносов и период, за который они уплачиваются. При уплате «травматических» взносов можно указать регистрационный номер страхователя в ФСС РФ. В полях 106-109 платежного поручения на перечисление взносов на страхование от несчастных случаев должен быть проставлен «0». При перечислении взносов в налоговые органы нужно отразить в платежке: «ИНН» и «КПП» получателя средств — значение «ИНН» и «КПП» соответствующего налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;

«Получатель» — сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках — сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа. В поле 106 при перечислении текущего платежа ставится ТП, в поле 107 — месяц, за который платятся взносы (например, МС.07.2017). В поле 106 при перечислении текущего платежа ставится ТП, в поле 107 — месяц, за который платятся взносы (например, МС.07.2017). КБК по страховым взносам ТАБЛИЦА: «Коды бюджетной классификации для уплаты взносов с 2017 года» Платеж КБК для платежей по взносам (по основным тарифам) с 2017 года Пенсионные Взносы 182 1 02 02010 06 1010 160 Пени 182 1 02 02010 06 2110 160 Штрафы 182 1 02 02010 06 3010 160 Социальное страхование (ВНиМ) Взносы 182 1 02 02090 07 1010 160 Пени 182 1 02 02090 07 2110 160 Штрафы 182 1 02 02090 07 3010 160 Медицинские Взносы 182 1 02 02101 08 1013 160 Пени 182 1 02 02101 08 2013 160 Штрафы 182 1 02 02101 08 3013 160

Образец заполнения платежного поручения на перечисление страховых взносов на ОПС за август 2017 года

Образец заполнения платежного поручения на перечисление страховых взносов на ВНиМ за август 2017 года

Образец заполнения платежного поручения на перечисление страховых взносов на ОМС за август 2017 года

Образец заполнения платежного поручения на перечисление страховых взносов в ФСС РФ на страхование от несчастных случаев за август 2017 года