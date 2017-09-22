4-ФСС за 9 месяцев 2017: образец заполнения

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Заполнили для вас образец расчета 4-ФСС за 9 месяцев.

В нашей выдуманной организации «Алмаз» из г. Буя Костромской области не работают инвалиды и несчастные случаи отсутствуют.

Поэтому в составе расчета только обязательные листы:

Титульный лист,

Таблица 1,

Таблица 2,

Таблица 5.

Согласно порядку заполнения, таблицы 1.1, таблицы 3, таблицы 4 включаются в расчет только при наличии в них данных.

В сентябре была выплата физлицу по договору подряда, в условиях которого не была прописана обязанность застраховывать исполнителя в ФСС, поэтому доход его указан в строке 2 таблицы 1 как необлагаемый взносами.

Скачайте образец заполнения 4-ФСС за 9 месяцев в формате Excel или пустой бланк формы.

Титульный лист

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 5