4-ФСС за 9 месяцев 2017: образец заполнения
Заполнили для вас образец расчета 4-ФСС за 9 месяцев.
В нашей выдуманной организации «Алмаз» из г. Буя Костромской области не работают инвалиды и несчастные случаи отсутствуют.
Поэтому в составе расчета только обязательные листы:
- Титульный лист,
- Таблица 1,
- Таблица 2,
- Таблица 5.
Согласно порядку заполнения, таблицы 1.1, таблицы 3, таблицы 4 включаются в расчет только при наличии в них данных.
В сентябре была выплата физлицу по договору подряда, в условиях которого не была прописана обязанность застраховывать исполнителя в ФСС, поэтому доход его указан в строке 2 таблицы 1 как необлагаемый взносами.
Скачайте образец заполнения 4-ФСС за 9 месяцев в формате Excel или пустой бланк формы.
Титульный лист
Таблица 1
Таблица 2
Таблица 5