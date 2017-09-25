ФНС против ТСЖ. Кто кого? Если победят фискалы, жильцам придется раскошелиться
ФНС идет в наступление. Налогоплательщики обороняются, как могут.
Уже несколько месяцев обеспокоенные бухгалтеры ТСЖ и ТСН обсуждают на нашем форуме тему признания «коммуналки» выручкой. Ситуация накаляется. Клерки пишут письма в Госдуму с просьбой повлиять на ситуацию. Что ответили народные избранники – расскажем.
Что случилось?Дело в том, что Минфин считает коммунальные платежи выручкой ТСЖ, о чем периодически сообщает в своих письмах, не забывая при этом указать, что они не являются нормативным актом. Так, в частности такая позиция чиновников изложена в письмах № 03-03-07/73652 от 09.12.2016, от 27.01.2017 N 03-11-11/4260, № 03-03-06/3/50062 от 04.08.2017.
Для ТСЖ на УСН с объектом «доходы минус расходы» это означает уплату минимального налога в размере 1% от собранных с жильцов платежей.
Между тем, некоторые ТСЖ применяют УСН с объектом «доходы» и не признают коммунальные платежи налогооблагаемой выручкой, так как ТСЖ – это некоммерческая организация и не зарабатывает на «коммуналке». Для них следование мнению Минфина означает увеличение финансовой нагрузки на жильцов на 6%.
Недавно налоговики Мурманска разослали всем ТСЖ и ТСН информационные письма, в которых сообщили, что будут взыскивать с них налог по УСН. Незадолго до этого Арбитражным судом Мурманской области по спору ТСЖ с налоговиками было принято решение в пользу ИФНС.
Что делать?В ответ на эту угрозу ТСЖ решили объединиться, чтоб начать действовать. Создана «Мурманская ассоциация представителей объединений собственников помещений многоквартирных домов» («МАПО СПМКД»).
От имени этой ассоциации подготовлено обращение к коллегам из всех регионов России коллективно поддержать требования о прекращении практики неправомерных притязаний инспекций ФНС в части налогообложения квартплаты, как надуманных якобы «доходов» таких некоммерческих жилищных объединениях граждан как ТСЖ/ТСН/ЖСК (обращение – во вложении).
Процитируем фрагменты обращения:
Чтобы очередная активизация неправомерных притязаний инспекторов ФНС по надуманным «доходам» в ТСЖ/ЖСК действительно не разрослась до повальной бесцеремонной компанейщины по запугиванию и «выкручиванию рук» и карманов граждан проживающих в МКД (в которых созданы ТСЖ/ЖСК), Мурманская ассоциация представителей объединений собственников помещений МКД по примеру коллег из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Москвы также вынужденно обратилась к Президенту РФ, как гаранту соблюдения Конституции РФ, с просьбой вмешаться в данную ситуацию, с целью защитить законные права и интересы граждан, создавших в своих МКД ТСЖ/ТСН/ЖСК, чтобы довести до служащих ФНС требование о недопустимости «своевольно» трактовать квартплату жильцов как налогооблагаемый доход ТСЖ/ЖСК, поскольку практически всё, что поступает от собственников в ТСЖ/ЖСК – с точки зрения права, здравого смысла и логики это целевые и обязательные для всех жильцов МКД платежи, которые создают у ТСЖ/ЖСК встречные обязательства перед жильцами по использованию поступивших сумм строго по назначению, следовательно экономическая выгода/доход в этом случае не возникает. Надеемся, что наша аргументация будет понята и поддержана администрацией Президента России.Представители ТСЖ негодуют. Некоммерческие ТСЖ должны нести налоговую нагрузку наравне с коммерческими УК, что по мнению бухгалтеров, является дискриминацией и даже поводом для обращения в Конституционный суд.
Если неправомерное надуманное фискальное давление на ТСЖ/ЖСК не прекратится, то оно либо разрушит эти НКО, либо приведёт к значительному и необоснованному повышению квартплаты жителей в МКД управляемых в форме ТСЖ/ЖСК. Полагаем, что, в случае такой политики ФНС в отношении ТСЖ/ЖСК, сфере ЖКХ будет нанесён огромный ущерб, искусственно созданная неправомерными притязаниями ФНС проблема формирует негативное отношение к государству и социальное напряжение, в то врем как ЖКХ и институт ТСЖ/ЖСК в частности, это одни из основ экономики и благосостояния общества.
Совместными усилиями наши читатели составили письмо и направили его главе комитета Госдумы по ЖКХ Галине Хованской (письмо во вложении).
Что ответили депутаты и чиновники?Однако ответ не порадовал читателей нашего форума. Хованская ответила, что не является экспертом в области налогообложения, поэтому не может разъяснить этот вопрос. Она лишь процитировала мнение Минфина на сей счет.
Позже от комитета ЖКХ поступило еще одно письмо, в котором сообщается о перенаправлении обращения в комитет Госдумы по бюджету и налогам (письмо во вложении).
Кроме того, автор послания получил также разъяснения Минфина. В своем письме от 04.08.2017 № 03-11-11/49885 чиновники еще раз изложили свое мнение: для ТСЖ «коммуналка» - налогооблагаемый доход (письмо Минфина – во вложении).
Добавим, что обсуждение этого коммунального вопроса происходит в теме форума «Суд признал коммуналку выручкой ТСН и ЖСК».