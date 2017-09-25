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ФНС против ТСЖ. Кто кого? Если победят фискалы, жильцам придется раскошелиться

25.09.17 10:46
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ФНС идет в наступление. Налогоплательщики обороняются, как могут.

Уже несколько месяцев обеспокоенные бухгалтеры ТСЖ и ТСН обсуждают на нашем форуме тему признания «коммуналки» выручкой. Ситуация накаляется. Клерки пишут письма в Госдуму с просьбой повлиять на ситуацию. Что ответили народные избранники – расскажем.

Что случилось?

Дело в том, что Минфин считает коммунальные платежи выручкой ТСЖ, о чем периодически сообщает в своих письмах, не забывая при этом указать, что они не являются нормативным актом. Так, в частности такая позиция чиновников изложена в письмах № 03-03-07/73652 от 09.12.2016, от 27.01.2017 N 03-11-11/4260,  № 03-03-06/3/50062 от 04.08.2017.

Для ТСЖ на УСН с объектом «доходы минус расходы» это означает уплату минимального налога в размере 1% от собранных с жильцов платежей.

Между тем, некоторые ТСЖ применяют УСН с объектом «доходы» и не признают коммунальные платежи налогооблагаемой выручкой, так как ТСЖ – это некоммерческая организация и не зарабатывает на «коммуналке». Для них следование мнению Минфина означает увеличение финансовой нагрузки на жильцов на 6%.

Недавно налоговики Мурманска разослали всем ТСЖ и ТСН информационные письма, в которых сообщили, что будут взыскивать с них налог по УСН. Незадолго до этого Арбитражным судом Мурманской области по спору ТСЖ с налоговиками было принято решение в пользу ИФНС.

Что делать?

В ответ на эту угрозу ТСЖ решили объединиться, чтоб начать действовать. Создана «Мурманская ассоциация представителей объединений собственников помещений многоквартирных домов» («МАПО СПМКД»).

От имени этой ассоциации подготовлено обращение к коллегам из всех регионов России коллективно поддержать требования о прекращении практики неправомерных притязаний инспекций ФНС в части налогообложения квартплаты, как надуманных якобы «доходов» таких некоммерческих жилищных объединениях граждан как ТСЖ/ТСН/ЖСК (обращение – во вложении).

Процитируем фрагменты обращения:

Чтобы очередная активизация неправомерных притязаний инспекторов ФНС по надуманным «доходам» в ТСЖ/ЖСК действительно не разрослась до повальной бесцеремонной компанейщины по запугиванию и «выкручиванию рук» и карманов граждан проживающих в МКД (в которых созданы ТСЖ/ЖСК), Мурманская ассоциация представителей объединений собственников помещений МКД по примеру коллег из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Москвы также вынужденно обратилась к Президенту РФ, как гаранту соблюдения Конституции РФ, с просьбой вмешаться в данную ситуацию, с целью защитить законные права и интересы граждан, создавших в своих МКД ТСЖ/ТСН/ЖСК, чтобы довести до служащих ФНС требование о недопустимости «своевольно» трактовать квартплату жильцов как налогооблагаемый доход ТСЖ/ЖСК, поскольку практически всё, что поступает от собственников в ТСЖ/ЖСК – с точки зрения права, здравого смысла и логики это целевые и обязательные для всех жильцов МКД платежи, которые создают у ТСЖ/ЖСК встречные обязательства перед жильцами по использованию поступивших сумм строго по назначению, следовательно экономическая выгода/доход в этом случае не возникает. Надеемся, что наша аргументация будет понята и поддержана администрацией Президента России.

Если неправомерное надуманное фискальное давление на ТСЖ/ЖСК не прекратится, то оно либо разрушит эти НКО, либо приведёт к значительному и необоснованному повышению квартплаты жителей в МКД управляемых в форме ТСЖ/ЖСК. Полагаем, что, в случае такой политики ФНС в отношении ТСЖ/ЖСК, сфере ЖКХ будет нанесён огромный ущерб, искусственно созданная неправомерными притязаниями ФНС проблема формирует негативное отношение к государству и социальное напряжение, в то врем как ЖКХ и институт ТСЖ/ЖСК в частности, это одни из основ экономики и благосостояния общества.

Представители ТСЖ негодуют. Некоммерческие ТСЖ должны нести налоговую нагрузку наравне с коммерческими УК, что по мнению бухгалтеров, является дискриминацией и даже поводом для обращения в Конституционный суд.

Совместными усилиями наши читатели составили письмо и направили его главе комитета Госдумы по ЖКХ Галине Хованской (письмо во вложении).

Что ответили депутаты и чиновники?

Однако ответ не порадовал читателей нашего форума. Хованская ответила, что не является экспертом в области налогообложения, поэтому не может разъяснить этот вопрос. Она лишь процитировала мнение Минфина на сей счет.

Позже от комитета ЖКХ поступило еще одно письмо, в котором сообщается о перенаправлении обращения в комитет Госдумы по бюджету и налогам (письмо во вложении).

Кроме того, автор послания получил также разъяснения Минфина. В своем письме от 04.08.2017 № 03-11-11/49885 чиновники еще раз изложили свое мнение: для ТСЖ «коммуналка» - налогооблагаемый доход (письмо Минфина – во вложении).

Добавим, что обсуждение этого коммунального вопроса происходит в теме форума «Суд признал коммуналку выручкой ТСН и ЖСК».

Стань экспертом
Наталья Петрова

корреспондент «Клерка»

Специально для Клерк.Ру

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