Декларация по ЕНВД за 3 квартал 2017: образец заполнения

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Сделали для вас образец заполнения декларации по ЕНВД за 3 квартал 2017 года.

Наша тестовая компания ООО «Алмаз» занимается ремонтом ювелирных изделий и их продажей. В июле месяце она встала на учет как плательщик ЕНВД, поэтому рассчитан налог за неполный месяц.

Обратите внимание на КПП в декларации, это код причины постановки на учет плательщика ЕНВД.

Скачайте образец заполнения декларации по ЕНВД за 3 квартал 2017 в формате Excel или пустой бланк формы.

Титульный лист

Раздел 1

Раздел 2

Раздел 3