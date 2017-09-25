Декларация по ЕНВД за 3 квартал 2017: образец заполнения
25.09.17 11:54
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Сделали для вас образец заполнения декларации по ЕНВД за 3 квартал 2017 года.
Наша тестовая компания ООО «Алмаз» занимается ремонтом ювелирных изделий и их продажей. В июле месяце она встала на учет как плательщик ЕНВД, поэтому рассчитан налог за неполный месяц.
Обратите внимание на КПП в декларации, это код причины постановки на учет плательщика ЕНВД.
Скачайте образец заполнения декларации по ЕНВД за 3 квартал 2017 в формате Excel или пустой бланк формы.
Титульный лист
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Раздел 3