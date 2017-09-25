Поправки по НДС с 1 октября 2017: интервью с Чамкиной Н.С.

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С 1 октября 2017 года вступают в силу изменения в формы и правила заполнения НДС-документов, внесенные постановлением Правительства РФ от 19.08.2017 № 981 в Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 113.

Аудиторы компании «Правовест Аудит» обсудили поправки с Надеждой Степановной Чамкиной, экспертом по вопросам НДС, государственным советником РФ 2 класса, заслуженным экономистом РФ с опытом работы в ФНС более 20 лет.

1. С 1 октября 2017 года в книгу продаж добавлена новая графа «Регистрационный номер таможенной декларации». Кто ее заполняет?

Н.Ч.: Эту графу будут заполнять только резиденты ОЭЗ в Калининградской области при реализации товаров в отношении которых они были освобождены от уплаты «ввозного» НДС при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны или уплатили его в особом порядке.

Именно для таких случаев, начиная с декларации за 1 квартал 2017, в Разделе 9 «Сведения из книги продаж...» уже появилась новая строка 035, где отражаются номера таможенных деклараций. Теперь показатели книги продаж и декларации приведены в соответствие.

Не путать с информацией, отраженной в гр.11 «Регистрационный номер таможенной декларации» счета-фактуры.

При реализации импортных товаров на внутреннем рынке регистрационные номера таможенных деклараций из гр.11 счета-фактуры в книге продаж не заполняются.

2. С 1 октября 2017 из книги покупок исключено положение о том, что исправленные счета-фактуры регистрируются в книге покупок по мере возникновения права на налоговые вычеты. Означает ли это, что исправленные счета-фактуры можно будет регистрировать в доплисте книги покупок за тот налоговый период, в котором был зарегистрирован первичный счет-фактура до внесения в него исправлений?

Н.Ч.: Да, с 1 октября 2017 принципиально изменяется подход к правилам регистрации исправленных счетов-фактур. После вступления в силу Постановления № 981 исправленные счета-фактуры можно будет регистрировать в книге покупок за тот налоговый период, в котором был зарегистрирован первичный счет-фактура до внесения в него исправлений. Сейчас контролеры настаивают на том, что право на вычет возникает не ранее периода, когда покупателем получен исправленный счет-фактура.

Хочу добавить, что с 1 октября установлен порядок для регистрации исправленных счетов-фактур и в Журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур. Исправленный счет-фактура регистрируется в Журнале за тот период, когда был отражен первичный счет-фактура. А сам первичный счет-фактура аннулируется с отрицательным значением.

3. С 1 октября закреплен порядок регистрации в Журнале счетов-фактур за истекшие налоговые периоды. Отсюда вопрос. Посредник приобрел товар для комитента. Счет-фактура выставлен покупателем 30 сентября, но получен посредником по почте только 30 октября. Как посреднику заполнить часть 1 и 2 Журнала?

Н.Ч.: Согласно поправкам, если в текущем квартале обнаружен факт отсутствия регистрации в Журнале счета-фактуры, полученного в истекшем квартале, либо после завершения квартала, то регистрация такого счета-фактуры производится в новой строке Журнала за тот квартал, в котором этот счет-фактура составлен.

Таким образом, счет-фактура от 30 сентября должен быть зарегистрирован в Журнале за 3 квартал. То есть Журнал придется уточнить.

4. Полагаем, что при продаже товаров комитента от своего имени посредник также регистрирует в Журнале полученные счета-фактуры по дате их составления? Например, товар реализован покупателю 30 сентября, далее информация передана комитенту. Тот выставил счет-фактуру этой датой, но посреднику передал только 30 октября. Как посредник заполнит Журнал?

Н.Ч.: Необходимо ориентироваться на дату составления счета-фактуры. При отгрузке товаров покупателю комиссионер выставляет счет-фактуру от 30 сентября и регистрирует в части 1 Журнала за 3 квартал. Если от комитента счет-фактура получен только 30 октября, то его необходимо зарегистрировать в новой строке части 2 Журнала за 3 квартал. То есть Журнал за 3 квартал придется уточнить и сдать уточненную декларацию (если комиссионер на ОСН). Если посредник на спецрежиме, в ИФНС сдается уточненный Журнал за 3 квартал.

5. Правильно ли мы понимаем, что после 1 октября 2017 у экспедиторов, застройщиков не останется возможности выбора способа перевыставления счетов-фактур. Т.е. они обязаны (а не вправе) выставлять сводные счета-фактуры от своего имени?

Н.Ч.: При выставлении счетов-фактур клиентам экспедитор и застройщик указывают в качестве продавца себя. В счете-фактуре они указывают дату согласно своей внутренней хронологии. Использование «посреднической схемы» при оказании экспедиторских услуг (услуг застройщика) Правилами не предусмотрено. Экспедитор будет использовать правила для посредников, если будет оказывать не экспедиторские услуги в рамках договора транспортной экспедиции, а посреднические.

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6. А для комиссионеров (агентов) что-то поменялось?

Н.Ч.: Посредники, приобретающие товары от своего имени, как и ранее, при перевыставлении счетов-фактур своим комитентам (принципалам) указывают дату из счета-фактуры фактического продавца и его реквизиты. Если продавцов несколько, то их названия перечисляются через точку с запятой. Но при условии, что даты счетов-фактур этих продавцов совпадают. Если даты разные, то в адрес комитента (принципала) перевыставляются счета-фактуры по каждому продавцу.

Как видим, порядок для застройщиков (экспедиторов) отличен от иных посредников.

7. Прописано, что в Журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур могут регистрироваться не только «обычные» счета-фактуры, но и таможенные декларации, Заявления о ввозе товаров (из ЕАЭС) и счета-фактуры, составленные налоговыми агентами. Что это за случаи?

Н.Ч.: Например, при организации перевозки экспедитор приобретает информационные услуги у иностранной компании для клиента. Местом реализации данных услуг признается РФ, поэтому посредник исполняет обязанности налогового агента по исчислению и уплате НДС. Счет-фактуру, выставленный при исполнении обязанностей налогового агента, экспедитор зарегистрирует в части 2 Журнала. Или застройщик приобретает для заказчика импортное оборудование. Тогда в Журнале застройщик зарегистрирует таможенную декларацию.

Далее экспедитор при выполнении услуги или застройщик при передаче объекта заказчику регистрируют в части 1 журнала сводный счет-фактуру с выделением отдельных позиций по каждому продавцу (таможенной декларации).

8. Сразу возник вопрос по поводу регистрации в книге покупок таможенных деклараций. В качестве стоимости товаров Правила предписывают отражать стоимость, отраженную в учете?

Н.Ч.: Да, при отражении в книге покупок стоимости товаров, ввезенных на территорию РФ с территории государств, не входящих в ЕАЭС в графе 15 «Стоимость товаров (работ, услуг)...» указывается стоимость этих товаров, отраженная в учете.

Сейчас ФНС предлагает иной порядок при отражении в книге покупок этого показателя. Указывается стоимости импортных товаров, предусмотренная договором (контрактом). При отсутствии стоимости в договоре (контракте) — стоимость, указанная в товаросопроводительных документах. При отсутствии стоимости в договоре (контракте) и товаросопроводительных документах — стоимость товаров, отраженная в учете.

9. Какую стоимость указывать при импорте из ЕАЭС?

Н.Ч.: В графе 15 отражается налоговая база, указанная в графе 15 Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. То есть стоимость товаров по договору.

10. Когда застройщики должны регистрировать полученные от продавцов (подрядчиков) счета-фактуры в части 2 Журнала учета. По мере получения или в периоде выставления сводных счетов-фактур инвестору?

Н.Ч.: В периоде получения от продавцов. Иных правил Постановление № 1137 не содержит. Более того, с 1 октября закреплен порядок регистрации «забытых» счетов-фактур, относящихся к прошлым периодам. При выявлении незарегистрированного счета-фактуры, относящегося к прошлому периоду, его необходимо зарегистрировать в новой строке Журнала за тот период, к которому относится дата его составления.

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Источник — «Правовест Аудит»